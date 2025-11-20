De beste ergonomische bureaustoelen: hier moet je op letten

Grote kans dat je wekelijks heel wat uren doorbrengt in een bureaustoel. Maar heb je ook al eens stilgestaan bij het belang van een ergonomisch model? Als het antwoord daarop ‘nee’ is, dan is deze gids op je lijf geschreven: we nemen je mee in de wondere wereld van bureaustoelen.

Het klinkt misschien als kwakzalverij, maar een goede bureaustoel kan écht helpen om rug- en spierklachten te beperken. Dat komt doordat zulke stoelen enerzijds ontworpen zijn om een goede zithouding te stimuleren, en anderzijds gemaakt zijn voor lange(re) werkdagen. Ook als je er bijvoorbeeld acht uur per dag op zit, zou je bij een goede ergonomische bureaustoel niet snel last mogen krijgen van je rug of spieren. Let wel, zo’n stoel vervangt niet de noodzaak om af en toe recht te staan en je benen te strekken om de bloedsomloop te verbeteren, maar zorgt er samen met die korte pauzes wel voor dat je op termijn met minder klachten door het leven gaat. Daarvoor moet je natuurlijk wel het juiste model kiezen, wij leggen je uit hoe.

Sla de IKEA over

Om te beginnen doe je dat best door niet bij IKEA binnen te stappen. Ja, de prijzen zijn aantrekkelijk en je zal er waarschijnlijk ook enkele jaren plezier van hebben, maar echt comfortabel zullen die jaren niet zijn. Wat ons betreft koop je een degelijke bureaustoel het best bij een zaak die gespecialiseerd is in kantoormeubilair. Dat heeft als voordeel dat ze vaak een breed assortiment aan merken hebben, waardoor je voor jezelf een soort vergelijkende test kan opzetten.

Haast je daarbij niet; tenzij je op een druk moment langskomt, is er alle ruimte om rustig in verschillende stoelen te zitten. Aankoopadvies is bovendien standaard bij zulke speciaalzaken: ze weten als geen ander hoe je het best zit in een bureaustoel en merken sneller waarom een bepaald model wel of niet bij je past. Een deel daarvan is natuurlijk verkooppraat, maar je mag er ook van uitgaan dat zulke medewerkers weten waar je op moet letten en je helpen bij het maken van de juiste keuze.

Verstelmogelijkheden

Cruciaal bij een ergonomische bureaustoel zijn de verstelmogelijkheden, maar daarin heb je nogal wat varianten. Dat de hoogte verstelbaar moet zijn, kan je je waarschijnlijk wel inbeelden: het is belangrijk dat je benen in een hoek van ongeveer 90 graden staan. Zo voorkom je belemmeringen in de bloedsomloop naar je kuiten en voeten. Belangrijker zijn echter de volgende aanpassingsmogelijkheden:

Lendensteun: idealiter volgt de rugleuning de natuurlijke kromming van je rug om drukpunten te voorkomen. Omdat iedereen net een andere kromming heeft (en mensen in lengte verschillen), gebruiken fabrikanten van ergostoelen de lendensteun. Daarmee kan je de (hoge) rugleuning aanpassen aan de s-vormige kromming van je rug en het onderste gedeelte extra ondersteunen. Let erop dat je de lendensteun kunt verstellen.

idealiter volgt de rugleuning de natuurlijke kromming van je rug om drukpunten te voorkomen. Omdat iedereen net een andere kromming heeft (en mensen in lengte verschillen), gebruiken fabrikanten van ergostoelen de lendensteun. Daarmee kan je de (hoge) rugleuning aanpassen aan de s-vormige kromming van je rug en het onderste gedeelte extra ondersteunen. Let erop dat je de lendensteun kunt verstellen. Verstelbare zitdiepte: bij ergonomische bureaustoelen moet je de zitdiepte kunnen aanpassen. De zitting mag namelijk nooit tegen je knieholte aankomen, omdat dit de bloedsomloop belemmert. Bij de modellen in deze koopgids zijn de zittingen niet verstelbaar, maar wordt dit op een andere manier opgelost.

bij ergonomische bureaustoelen moet je de zitdiepte kunnen aanpassen. De zitting mag namelijk nooit tegen je knieholte aankomen, omdat dit de bloedsomloop belemmert. Bij de modellen in deze koopgids zijn de zittingen niet verstelbaar, maar wordt dit op een andere manier opgelost. 3D- of 4D-armleuningen: een andere noodzaak bij een ergonomische bureaustoel is een meervoudig verstelbare armleuning. Je moet ze niet alleen in hoogte kunnen aanpassen, maar ook qua zitbreedte. Sommige bureaustoelen hebben zelfs zogenoemde 4D-armleuningen, waarvan je het bovenste deel ook naar achteren of naar binnen kan bewegen. Zo pas je de ondersteuning nog beter aan je zithouding aan.

een andere noodzaak bij een ergonomische bureaustoel is een meervoudig verstelbare armleuning. Je moet ze niet alleen in hoogte kunnen aanpassen, maar ook qua zitbreedte. Sommige bureaustoelen hebben zelfs zogenoemde 4D-armleuningen, waarvan je het bovenste deel ook naar achteren of naar binnen kan bewegen. Zo pas je de ondersteuning nog beter aan je zithouding aan. 3D-ergonomie: steeds meer bureaustoelen beschikken over zogenoemde ‘3D-ergonomie’ om je lichaam als het ware te activeren terwijl je zit. Daaronder valt onder meer een voorwaartse en zijwaartse kanteling, en de mogelijkheid om verticaal te ‘zwaaien’. Die bewegingsvrijheid zorgt ervoor dat je niet de hele dag in dezelfde houding blijft zitten, vermindert de druk op je wervelschijven en stimuleert de bloedsomloop. Voor een optimale werking van 3D-ergonomie let je er best op dat je de frictie stapsgewijs kan aanpassen (of dat dit automatisch gebeurt), zodat het effect afgestemd is op je gewicht.

4D-armleuningen bieden betere ondersteuning voor je armen – © Gispen

NEN-EN 1335 en NPR 1813

Ergonomische bureaustoelen worden doorgaans nog gekeurd volgens de Europese NEN-EN 1335-normering. Die norm legt eisen vast voor de verstelbaarheid en afmetingen van bureaustoelen. Stoelen die aan deze norm voldoen, zouden geschikt moeten zijn voor 85 tot 95% van de gebruikers. In Nederland bestaat daarnaast de NPR 1813-normering voor bureaustoelen. Die vormt een aanvulling op NEN-EN 1335 en verplicht onder meer het gebruik van 4D-armleuningen en een verstelbare zitdiepte van 38 tot 48 cm (tegenover 40 tot 42 cm bij NEN 1335). Daardoor zijn NPR-stoelen geschikter voor langere mensen.

Partijen als het Duitse AGR voeren verder uitgebreide tests uit met bureaustoelen; de resultaten daarvan kan je gebruiken als basis voor je zoektocht. Een basis, want uiteindelijk draait het vooral om persoonlijke voorkeur. Op de bonnefooi online een stoel bestellen raden we dan ook af. Zowel in België als Nederland zijn er verschillende retailers waar je ergonomische stoelen kan testen. Zoek gerust even via Google, maar controleer wel of de retailer als geautoriseerd staat aangemerkt door de fabrikant. Dat heeft namelijk ook invloed op je (fabrieks)garantie. Vertrouw je het niet, dan kan je de stoel bij zo’n retailer uitproberen en hem vervolgens rechtstreeks bij de fabrikant bestellen. Sinds de coronacrisis is dat bij steeds meer merken mogelijk, ook als ze niet in België of Nederland gevestigd zijn.

Aeris 3Dee

Op het eerste gezicht ziet de 3Dee van het Duitse merk Aeris er wat bijzonder uit. De stoel heeft namelijk geen armleuningen, maar dat is ook de bedoeling: volgens de fabrikant zijn leuningen eerder een belemmering dan een ergonomisch voordeel. Door armleuningen zit je namelijk verder van je werkplek, waardoor je je lichaam in vreemde bochten wringt om er goed voor te zitten.

© Aeris

Aeris belooft daarnaast een lange levensduur en handige functies, zoals het naadloos verstellen van de lendensteun. Toch draait het bij deze bureaustoel vooral om een actieve zithouding met horizontale en verticale bewegingsvrijheid. Dat zou voor je lichaam aanvoelen als een soort wandelhouding, waardoor de bloedsomloop gestimuleerd wordt.

Aeris 3dee €1.039,00 Koop op Aeris Aeris

Eigenschappen: zithoogte verstelbaar (42-56 cm), maximumgewicht van 120 kg, verstelbare lendensteun, 3D-ergonomie.

Herman Miller Aeron

Voor wie op zoek is naar een meer conventionele ergonomische bureaustoel (met armleuningen), is er de Herman Miller Aeron. Dat is al jarenlang een publieksfavoriet dankzij de comfortabele meshafwerking van de zitting en rugleuning, gecombineerd met veel voorwaartse, achterwaartse en verticale beweegruimte. Je kan de Aeron bovendien volledig naar wens configureren en kiezen uit drie formaten: A (klein), B (medium) en C (groot). Zo krijg je een bureaustoel die perfect aansluit bij je lengte en gewicht.

© Herman Miller

Bij de Aeron-bureaustoelen van Herman Miller geniet je van 12 jaar garantie, inclusief onderdelen en werkuren. Goedkoop is de Aeron niet, maar door de lange levensduur is het prijskaartje te verantwoorden. Houd er ook rekening mee dat er regelmatig kortingen beschikbaar zijn: een korting van 20 tot 25 procent is vrij gebruikelijk. Het loont dus zeker om daarop te wachten.

Herman Miller Aeron €1.522,00 Koop op Herman Miller Herman Miller