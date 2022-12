Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ergonomische muizen zijn van cruciaal belang als je veel tijd achter je computer doorbrengt. Wij helpen je op weg om een ergonomische muis te kiezen die bij je past met deze koopgids.

Computermuizen zijn er in allerlei vormen en maten. Van eenvoudige muizen, tot flitsende exemplaren voor gamers en natuurlijk mogen we de ergonomische muizen niet vergeten. Die laatste categorie lichten we verder toe in deze koopgids. Zo kan jij uren rondmuizen op het internet, zonder je pols te belasten.

Een goede computermuis is cruciaal vandaag de dag. Veel mensen, waaronder wijzelf, zitten voor hun werk volledige dagen achter hun computer en zonder de juiste muis kan je op termijn lichamelijke klachten krijgen. De tenniselleboog ken je ongetwijfeld, maar zo is er ook de muisarm, die kan ontstaan wanneer je te lang je muis fout vasthoudt. Daarom zijn ergonomische muizen in het leven geroepen. Deze computermuizen hebben een ergonomisch ontwerp waardoor het gebruik ervan minder belastend is voor je pols. Er zijn inmiddels zoveel producenten van computermuizen (die elk ook nog eens verschillende subcategorieën hebben) dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Met deze koopgids helpen we je bij je zoektocht naar een ergonomische muis.

RSI-symptomen en muisarm

Voor we beginnen met de ergonomische computermuizen, gaan we dieper in op de klachten die daarmee verholpen kunnen worden. Misschien denk je namelijk dat er niets mis is met je huidige computermuis, maar heb je wel enkele klachten of symptomen van de muisarm. Een muisarm valt onder de categorie van RSI-klachten. Dat staat voor Repetitive Strain Injury en wijst op elke type lichamelijke klacht door herhaaldelijke overbelasting. In het geval van de muisarm gaat het gewoonlijk om een overbelasting van je arm, nek, pols en/of schouderspieren. Deze klachten zijn echter niet noodzakelijk te wijten aan je computermuis. Zaken zoals je zithouding en stress spelen hier ook een rol. Daarnaast kan de oorzaak van deze klachten totaal niets met je werk te maken hebben. Dus voor je naar een ergonomische muis grijpt bij deze symptomen, is het verstandig om je huisdokter te bezoeken. Als je zithouding de oorzaak is, dan is een andere computermuis geen oplossing, maar moet je eerder kijken naar een andere bureaustoel, standing desk, standaard voor je laptop… Hoe dan ook, is een ergonomische computermuis een goede investering om een muisarm te voorkomen.

Verschillende muisgrippen

Iedereen neemt zijn computermuis op een andere manier vast. We verdelen deze muisgrippen in drie grote categorieën: de palmgrip, klauwgrip en vingertopgrip. Traditionele ergonomische muizen gaan meestal uit van de palmgrip, waarbij je volledige handpalm op de bovenkant rust. Mensen met een vingertopgrip laten hun hand daarentegen wat zweven boven de muis zodat alleen hun vingertoppen contact maken. Dit zou tegelijk de meest vermoeiende grip zijn die het snelste RSI-klachten veroorzaakt. De klauwgrip komt vooral voor bij gamers. Hierbij zit je hand verder naar voren geschoven zodat je vingers als een klauw gebogen worden en je vingertoppen bijna recht bovenop de muisknoppen staan. Het is ten slotte niet eenvoudig om je muisgrip aan te passen, omdat dit voor de meesten een automatische, natuurlijke positie is. Heb je een klauw- of vingertopgrip? Dan is een traditionele ergonomische muis misschien niet de beste keuze, tenzij je erin slaagt om jezelf een palmgrip aan te leren.

Op deze foto zien we de palmgrip.

Traditionele vs. verticale muizen

Genoeg over RSI, muisarmen en -grippen. Tijd om de wereld van de ergonomische computermuizen te verkennen. Je zal snel zien dat er enorm veel verschillende soorten ergonomische muizen zijn. De twee meest voorkomende subcategorieën noemen wij de traditionele ergonomische muizen en de verticale ergonomische muizen. We zetten kort de belangrijkste verschillen, voordelen en nadelen van de twee grote categorieën ergonomische muizen op een rijtje. De traditionele ergonomische muizen, waar je je hand bovenop legt, zijn te herkennen aan een extra onderdeel aan de zijkant (gewoonlijk de rechterkant), waar je duim kan rusten. Gewoonlijk is dit onderdeel voorzien van een soort antislipmateriaal, zodat je duim niet naar beneden kan schuiven. Vooral mensen die van nature een palmgrip hebben, zullen dit type aangenaam vinden. Een verticale muis hou je daarentegen vast zoals wanneer je een handdruk geeft. Zo komt je hand in een geheel nieuwe positie te staan, waardoor het probleem van de drie muisgrippen volledig wegvalt. Welke muisgrip je ook hebt, verticale muizen zijn zo ontworpen dat je ze maar op één manier kan vasthouden. Zo zal je altijd een ergonomische houding hebben bij een verticale muis.

De 6 beste ergonomische muizen

1. HP 930 Creator

We beginnen met een eenvoudige, traditionele ergonomische muis, de HP 930 Creator. Je krijgt hier aan de linkerkant een uitsparing waar je duim kan rusten op antislipmateriaal en daarmee hebben we het grootste ergonomische aspect benoemd. De andere specificaties zijn namelijk de reden dat deze muis hier staat. Ergonomische muizen hebben de slechte gewoonte om te focussen op ergonomie, terwijl ze vaak moderne features achterwege laten. Naast de aangename pasvorm krijg je hier 12 weken aan batterijduur en de mogelijkheid om de muis met een usb-c-kabel op te laden. Na een minuutje moet je al genoeg stroom hebben voor drie uur gebruik zonder kabel. Tot slot krijg je enkele programmeerbare knoppen en de mogelijkheid om de muis te verbinden met maximaal drie computers. Dat laatste kan via de meegeleverde connector of bluetooth-verbinding. Kortom, dit is een comfortabele muis met moderne features.

Eigenschappen: antislipmateriaal, draadloos, opladen via usb-c-poort, alleen voor rechtshandigen, 12 weken batterij

2. Microsoft Sculpt Ergonomic

Wie een ergonomische muis wil die naadloos werkt met een Windows-computer, komt bij het (beperkte) aanbod van Microsoft terecht. Daar vinden we de Microsoft Sculpt Ergonomic-muis die eigenlijk al meer dan vijf jaar oud is. Deze muis zit ergens tussen een traditioneel en verticaal exemplaar, aangezien je hand erbovenop ligt, in een hoek van iets minder dan 45 graden. Aan de linkerkant zit een uitsparing voor je duim, waardoor deze muis ook niet geschikt is voor linkshandigen. Een uniek pluspunt is de Windows-knop waarmee je in één klik het startmenu kan openen. Knoppen om een pagina verder/terug te gaan, zijn er helaas niet. Je moet er tot slot mee leven dat je deze muis alleen met de meegeleverde usb-connector kan verbinden met je computer en dat de stroom komt van twee AAA-batterijen.

Eigenschappen: perfecte integratie met Windows, draadloos met connector, alleen voor rechtshandigen, stroom van twee AAA-batterijen

3. HSM Shift

De HandshoeMouse Shift is een van de weinige ergonomische muizen die zowel voor links- als rechtshandigen is ontworpen. Sommige muizen kan je in een links- en rechtshandige versie bestellen, terwijl de HSM Shift dit weet te combineren in één enkele versie. Ze geeft je een groot vlak dat tot net onder je pols loopt. Hierdoor worden je hand, vingers en duim extra ondersteund. Bovendien kan je verschillende maten bestellen, zodat je de best mogelijke pasvorm voor je hand kan krijgen. Extra programmeerbare knoppen en dergelijke zal je niet terugvinden. Je krijgt knoppen om een pagina verder/terug te gaan in je browser en een knop om de cursorsnelheid aan te passen. Tot slot is dit een draadloze muis die je met bluetooth moet verbinden en kan opladen met een usb-c-kabel. Gemiddeld zou de batterij vijf weken mee moeten gaan en duurt het ongeveer drie uur om hem weer te opladen.

Eigenschappen: voor links- én rechtshandigen, groot steunvlak voor je hand, draadloos met bluetooth, usb-c-oplaadpoort, vijf weken batterijduur

4. Anker Vertical Ergonomic Optical Mouse

Dit is wellicht de goedkoopste verticale muis die je kan vinden zonder op AliExpress te kijken. De Anker Vertical Ergonomic Optical Mouse kost amper twee tientjes en doet toch wat hij moet doen. Ze geeft je een aangename pasvorm en de basisfeatures van de gemiddelde muis: knoppen voor een pagina terug/verder en een knop voor de cursorsnelheid. Hoewel de Anker Vertical Ergonomic Optical Mouse alleen geschikt is voor rechtshandigen, geeft Anker je wel de keuze tussen een versie met en zonder kabel. Nog een voordeel van deze eenvoudige muis: je steekt de kabel in je pc en je kan hem meteen gebruiken. Een mogelijk nadeel is het materiaal waarvan de muis gemaakt is. Er is namelijk geen antislipoppervlak, waardoor je hand soms makkelijk weg kan schuiven.

Eigenschappen: plug & play, versie met en zonder kabel, alleen voor rechtshandigen, geen antislipmateriaal

5. Cherry MW 4500

Als je net iets meer wil uitgeven, maar liefst wel nog op de prijs let, is de Cherry MW 4500 misschien interessant. Een eerste pluspunt tegenover de Anker-muis, is dat de Cherry MW 4500 wel in een versie voor links- en rechtshandigen beschikbaar is. Je verbindt de muis met je computer via de meegeleverde usb-connector en stroom komt van twee meegeleverde AAA-batterij. Informatie over de batterijduur geeft Cherry helaas niet. De Cherry MW 4500 is volledig plug & play, dus je hebt geen extra software nodig. De muis werkt wel met de Cherry Keys-software, waardoor je acties kan toewijzen aan bepaalde knoppen. Zo kan je de pagina verder/terug knoppen aanpassen, zodat je ze kan gebruiken om tekst te kopiëren en plakken. Tot slot is er een knop aanwezig om tussen drie vooraf ingestelde cursorsnelheden te wisselen.

Eigenschappen: versies voor links- en rechtshandigen, draadloos, stroom van twee AAA-batterijen, plug & play, extra opties via Cherry Keys software

6. Logitech Lift

Wie wat meer budget heeft voor een verticale muis, komt al snel bij Logitech terecht. Deze Logitech Lift is een van hun goedkopere modellen, die toch redelijk wat extra features heeft. Verrassend genoeg is deze verticale muis beschikbaar in het roze, wit en zwart. Als je een roze, verticale muis wil, is dit meteen ook de enige optie voor jou. De achterkant van de Logitech Lift is gemaakt van antislipmateriaal, waardoor je hand altijd op zijn plek blijf. Er zijn eveneens versies voor links- en rechtshandigen, hoewel je als linkshandige alleen de zwarte kleurenvariant kan kiezen. De Logitech Lift werkt draadloos met de universele Logitech-connector, wat handig is als je andere Logitech-accessoires gebruikt. Een minpuntje is dat deze muis werkt met een AA-batterij. Die gaat gelukkig wel bijna twee jaar (nee, geen maanden, maar jaren) mee.

Eigenschappen: Drie kleurenopties, anti-slipmateriaal, voor links- en rechtshandigen, draadloos met Logitech-connector, stroom via één AA-batterij