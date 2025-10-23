De beste tablets onder 500 euro: een goede tablet hoeft niet peperduur te zijn

Je hoeft tegenwoordig echt niet meer de hoofdprijs te betalen voor een degelijke tablet. Voor minder dan 500 euro zijn er meer dan genoeg opties om uit te kiezen. Je hoeft ook helemaal niet meer zoveel functies en kwaliteit in te leveren rond dit prijspunt. Tablets binnen deze categorie zijn zeker niet de snelste of krachtigste modellen, maar ze presteren nog verrassend vlot. Bovendien beschikken ze meestal over een helder scherm en een flinke batterij.

Als je gewoon een simpele tablet zoekt voor alledaagse taken, het bekijken van films en series, het maken van notities en eventueel een beetje tekenen met een stylus of wat lichte gaming, dan zijn er genoeg opties voor degelijke prijzen. In deze koopgids belichten we zes van de beste tablets die je momenteel voor minder dan 500 euro in huis haalt. We verzamelden één iPad en vijf Android-tablets, met allemaal hun eigen plus- en minpunten, maar ook een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

© Apple

Bij iPads moet je los een stylus, zoals de Apple Pencil (USB-C), aanschaffen.

Android of iPad?

Als je op zoek gaat naar een tablet voor minder dan 500 euro, dan kom je (helaas) al gauw uit bij Android-tablets. Apple biedt wel redelijk wat variatie aan binnen zijn iPad-line-up, maar voornamelijk in hogere prijsklassen. Het bedrijf heeft in principe dan ook maar één (huidig) model dat minder dan 500 euro kost en dat is de standaard iPad. Af en toe daalt de meest recente iPad mini ook nog wel naar 499 euro, maar meestal kost hij nog iets meer.

De standaard iPad is dan wel weer een sterke keuze dankzij zijn relatief krachtige chip en uitstekende software-ondersteuning. Er is alleen de laatste jaren wel steeds meer concurrentie aan de Android-kant. Samsung was al jaren een concurrent (en blijft ook wel de grootste), maar er zijn nu dus ook zeer interessante modellen van onder andere Lenovo, OnePlus en Xiaomi (Redmi). Die bedrijven bieden interessante alternatieven, meestal ook voor minder geld, met hun eigen softwarefuncties bovenop Android.

Bij Android-tablets krijg je over het algemeen wel meer waar voor je geld. Je kan af en toe de opslag nog uitbreiden en als er een stylus voor de tablet is, wordt deze vaak gewoon meegeleverd. iPads bieden dan weer over het algemeen iets betere software en app-ondersteuning. Ook is een iPad natuurlijk gewoon interessanter als je al in het Apple-ecosysteem zit. Rond dit prijspunt moet je je ook afvragen wat je precies wil doen met je tablet. Voor alledaags gebruik zijn ze allemaal geschikt, maar voor creatief werk is de iPad waarschijnlijk toch wel de beste optie.

© OnePlus

Een mooi grote batterij, zoals die in de OnePlus Pad Lite, is een belangrijk onderdeel van een tablet.

Waar je op moet letten bij tablets onder 500 euro

Bij tablets onder 500 euro gaat het voornamelijk om de juiste balans van prestaties, functies, beeldkwaliteit en prijs. Een goed scherm is natuurlijk uiterst belangrijk voor een tablet. Tegenwoordig hoef je zelfs bij de goedkopere modellen geen genoegen meer te nemen met een lagere resolutie dan Full HD. Daarnaast is het ook wel fijn als je een hogere verversingssnelheid van minstens 90 Hz krijgt. Dan voelt de gebruikservaring toch net wat soepeler aan. Als je veel films en series wil bekijken, zijn de helderheid en kleurweergave van het scherm natuurlijk ook van belang.

Je kan rond dit prijspunt niet de krachtigste chips verwachten, maar sommige tablets in deze categorie weten toch nog redelijk te presteren bij bijvoorbeeld wat lichte games en ze leveren allemaal prima alledaagse prestaties. Wil je dat alles soepel draait, dan is het wel aan te raden om voor minstens zo’n 6 à 8 GB RAM te kiezen. Qua opslag krijg je tegenwoordig gelukkig toch al wel vaak minstens 128 GB, maar sommige van de Android-tablets op de lijst laten je dit ook nog verder uitbreiden met een microSD-kaart.

Een ander punt om op te letten, is het softwarebeleid. Samsung, Apple en OnePlus bieden bijvoorbeeld relatief lang software- en veiligheidsupdates, maar sommige andere modellen zijn iets minder toekomstbestendig. Als laatste is de batterijduur natuurlijk ook belangrijk. Je wil toch wel minstens een hele dag vooruit kunnen met een volle batterij, en het liefst misschien zelfs bijna een week.

De beste tablets onder 500 euro in 2025

Apple iPad (2025, A16)

De standaard iPad (2025, A16) blijft het beste instapmodel voor mensen die op zoek zijn naar de iPad-ervaring en iPads blijven toch ook wel sommige van de beste tablets op de markt. Dankzij zijn relatief krachtige A16 Bionic-chip (de chip die ook in de iPhone 15 zat) levert hij uitstekende prestaties. Je krijgt hier nu ook minstens 128 GB aan opslagruimte en er is een nieuwe ‘Center Stage’-camera die je bewegingen volgt tijdens videogesprekken. Deze iPad ondersteunt dankzij deze iets oudere iPhone-chip net geen Apple Intelligence, maar dit blijft een uitstekende tablet voor dagelijks gebruik en entertainment. Hij heeft een vrij licht, maar robuust design en in combinatie met een optionele Apple Pencil is hij ook zeker geschikt voor wat creatievere taken.

Adviesprijs: vanaf 389 euro

www.apple.com

Eigenschappen: 11 inch, 1.640 x 2.360, 60 Hz, 477 gram, A16, 6 GB RAM, 128 GB/256 GB/512 GB opslag, 12MP-camera achter, 12MP Center Stage-camera voor, ~7600mAh-batterij, ook een LTE-variant

Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Als je toch liever een Android-tablet wil, kom je vaak snel bij Samsung uit. De Samsung Galaxy Tab A9 Plus is op dit moment misschien wel de Android-tablet met de beste prijs-kwaliteit. Samsung biedt al jarenlang tablets aan en heeft dus ook genoeg van zijn eigen optimalisaties toegevoegd aan de standaard Android-ervaring om deze ervaring fijner te maken voor op tablets. We raden je overigens wel aan om voor de versie met 8 GB RAM en 128 GB opslag te kiezen. Dan kan hij toch net iets meer aan. Het is een uitstekende tablet voor alledaagse taken en entertainment. Het is echter geen krachtpatser, dus gamen moet niet echt je focus zijn. Het 90Hz-scherm met een heldere kleurweergave is verder verrassend goed voor deze prijs. De batterijduur is niet verbazingwekkend, maar zeker lang genoeg en het is hier vooral het totaalpakket dat heel goed gebalanceerd is voor de prijs.

Adviesprijs: vanaf 179 euro

www.samsung.com

Eigenschappen: 11 inch, 1.920 x 1.200, 90 Hz, 480 gram, Snapdragon 695, 4 GB/8 GB RAM, 64 GB/128 GB opslag, microSD-slot, 8MP-camera achter, 5MP-camera voor, 7.040mAh-batterij, ook een LTE-variant

OnePlus Pad Lite

De OnePlus Pad Lite is een relatief compacte en betaalbare 11-inchtablet. Hij heeft net als de Galaxy Tab A9 Plus een redelijk vloeiend 90Hz-scherm. Je kan hier ook zeer degelijke prestaties verwachten. Bij het browsen, streamen van media en zelfs wat lichte gaming moet je hier geen problemen ondervinden. Er is zelfs een split-screen optie voor als je een beetje wil kunnen multitasken. Als je ook een OnePlus-smartphone hebt, kan je ook lekker snel bestanden uitwisselen. Daarnaast krijg je hier een indrukwekkend updatebeleid met vier Android-updates en zes jaar veiligheidsupdates en ook een indrukwekkende batterijduur. De 9.340mAh-batterij kan bij licht gebruik wel bijna een week meegaan.

Adviesprijs: vanaf 199 euro

www.oneplus.com

Eigenschappen: 11 inch, 1.920 x 1.200, 90 Hz, 530 gram, MediaTek Helio G100, 6 GB/8 GB RAM, 128 GB/256 GB opslag, microSD-slot, 5MP-camera achter, 5MP-camera voor, 9.340mAh-batterij, ook een LTE-variant

Lenovo Tab Plus

Als je vooral een tablet zoekt op films en series op te bekijken, dan is de Lenovo Tab Plus een zeer interessant model. Hij reageert zich niet op pure snelheid of prestaties, maar op entertainment. Er is een ingebouwde standaard aanwezig, plus acht verrassend indrukwekkende speakers. Het is daardoor niet de dunste tablet, maar je krijgt wel een mooi geluid voor wanneer je geen koptelefoon wil gebruiken. Het scherm ziet er ook mooi scherp en levendig uit. Je krijgt hier minstens 128 GB opslag, maar dit kan je zelfs nog verder uitbreiden via een microSD-kaartje. De Lenovo Tab Plus draait standaard op Android 14, maar krijgt nog wel de update naar Android 16 en daarnaast in totaal vier jaar aan veiligheidsupdates.

Adviesprijs: vanaf 199 euro

www.lenovo.com

Eigenschappen: 11,5 inch, 2.000 x 1.200, 90 Hz, 650 gram, MediaTek Helio G99, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB opslag, microSD-slot, 8MP-camera achter, 8MP-camera voor, 8.600mAh-batterij

Samsung Galaxy Tab S10 FE

De Galaxy Tab S10 FE van Samsung is zo’n beetje het beste model van het merk dat je nog net voor minder dan 500 euro kan krijgen. Hij lijkt op sommige vlakken gelukkig verrassend veel op de duurdere Tab S10-modellen, maar levert op sommige vlakken wat in om betaalbaar te blijven. Het is een verrassend stevige tablet met allerlei slimme functies. Over stevigheid gesproken, hij heeft zelfs een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid (en de meegeleverde S Pen ook). De Exynos 1580-chip in deze tablet levert prima prestaties bij dagelijkse taken, multitasking en wat lichtere games, maar voor dingen zoals zwaardere games en videobewerking kan je beter toch wel een wat krachtigere tablet kopen. Je krijgt hier een mooi scherp en soepel lcd-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz.

Adviesprijs: vanaf 452 euro

www.samsung.com

Eigenschappen: 10,9 inch, 2.304 x 1.440, 90 Hz, 497 gram, Exynos 1580, 8 GB/12 GB RAM, 128 GB/256 GB opslag, microSD-slot, 13MP-camera achter, 12MP-camera voor, 8.000mAh-batterij, ook een LTE-variant

Redmi Pad SE

Als je liefst graag zelfs onder de 150 euro wil blijven, dan is de 11-inch Redmi Pad SE een verrassend goede optie. Je krijgt hier standaard 128 GB opslag (wel maar 4 GB RAM) en dit is ook nog eens uitbreidbaar via een microSD-kaartje. Daarnaast heeft de tablet een grote 8.000mAh-batterij. Dat is misschien niet zo groot als die van de OnePlus, maar bij deze tablet betekent dit dat je hem meestal maar één keer per week zal moeten opladen. De 4 GB aan RAM en vrij zwakke chip betekenen wel dat de prestaties niet heel indrukwekkend zijn en de tablet ook niet het snelst opstart. Simpele, alledaagse taken worden wel gewoon soepel uitgevoerd, maar gamen is niet echt aan te raden hier.

Adviesprijs: vanaf 149 euro

www.mi.com

Eigenschappen: 11 inch, 1.920 x 1.200, 90 Hz, 478 gram, Snapdragon 680, 4 GB/8 GB RAM, 128 GB/256 GB opslag, microSD-slot, 8MP-camera achter, 5MP-camera voor, 8.000mAh-batterij

