De beste ANC-koptelefoons in 2025: stap in je eigen audiobubbel

Wil je van je muziek of podcast kunnen genieten in alle rust en zonder allerlei omgevingsgeluiden? Dan is een ANC-koptelefoon precies wat je nodig hebt.

Of je nu dagelijks een tijdje in de bus of trein naar je werk gaat, je veel met het vliegtuig reist of je in een wat drukke omgeving moet werken of studeren, ANC-koptelefoons kunnen je helpen ontsnappen aan je omgevingsgeluid. ANC staat voor actieve noise-cancelling (ruisonderdrukking) en hierbij worden microfoons en speciale technologieën gebruikt om je in een soort audiobubbel te plaatsen. Ze kan je optimaal van je muziek, podcast of andere audio genieten, zonder dat geluiden om je heen de ervaring verstoren.

De technologie blijft maar steeds beter worden en je kan goede ANC-koptelefoons in allerlei verschillende prijsklassen vinden. In deze koopgids belichten we zes modellen die voor ons momenteel de beste keuzes zijn voor mensen die een ANC-koptelefoon zoeken. Ze hebben allemaal hun eigen sterktepunten. Sommige modellen bieden gewoon puur de beste ANC, andere modellen bieden een extra comfortabele pasvorm, allerlei extra functies of de beste audiokwaliteit.

Dit is de noise-cancelling processor die Sony in de WH-1000XM6 gebruikt.

Passief vs. actief

Misschien vraag je je af waarom er specifiek ‘actieve’ voor ‘noise-cancelling’ staat. Wat houdt de A van ANC nou eigenlijk in? Nou, actieve noise-cancelling staat eigenlijk tegenover passieve geluidsisolatie (of passieve noise-cancelling). Het zit natuurlijk deels in de naam, maar bij passieve geluidsisolatie wordt er niet actief een technologie ingezet om omgevingsgeluiden te dempen.

Het omgevingsgeluid dat hier wordt buitengehouden, wordt simpelweg door het design van de koptelefoon buitengehouden. De oorschelpen en oorkussens die om je oren heengaan, houden namelijk natuurlijk ook al een deel van het omgevingsgeluid tegen als ze de ruimte om je oren heen goed afsluiten. Goede passieve isolatie helpt dus al erg om je meer af te sluiten van je omgeving, maar toch kan je via deze methode niet alles blokkeren, zeker niet wat lagere, zoemende of brommende tonen, die je dus juist veel in het openbaar vervoer hoort.

Dat is waar actieve noise-cancelling dan weer goed van pas komt. Een goede ANC-koptelefoon heeft waarschijnlijk ten eerste goede passieve geluidsisolatie en voegt daar dus nog microfoons en een speciale processor aan toe om nog meer geluiden te dempen. De microfoons detecteren het omgevingsgeluid en vervolgens speelt de koptelefoon (naast de audio waar je naar wil luisteren) een tegengesteld geluid af. Hoe accurater dit tegengestelde geluid is, hoe meer het achtergrondgeluid wegvalt. Zo creëren ze dus een bubbel van stilte om je heen.

Sommige mensen zullen de fysieke knoppen op de Bowers & Wilkins Px7 S3 veel fijner vinden dan touchbediening zoals op de meeste alternatieven.

Waar je op moet letten bij ANC-koptelefoons

Natuurlijk is vooral de kwaliteit van de ruisonderdrukking hier erg belangrijk. Er zijn echter enorm veel goede opties bij allerlei verschillende prijspunten, dus het is verder ook belangrijk om op andere aspecten van deze koptelefoons te letten. Zo vind je het juiste totaalpakket voor jou. Zolang de koptelefoons in ieder geval geen gevoel van druk op je oren veroorzaken, kan je je ook op andere dingen dan de ANC focussen.

Geluidskwaliteit is natuurlijk ook altijd een belangrijk onderdeel van een koptelefoon. Ben je op zoek naar de beste geluidskwaliteit met degelijke ANC of de beste ANC met degelijke geluidskwaliteit? De XM6 levert bijvoorbeeld de beste ANC, maar we vinden dat de Px7 S3 dan weer beter klinkt. Daarnaast is comfort natuurlijk ook erg belangrijk. Sommige van deze koptelefoons zijn veel zwaarder dan de rest en dat kan natuurlijk ook een dealbreaker zijn als je van plan bent om je ANC-koptelefoon heel lang op te hebben. Iedereen heeft ook een andere hoofdvorm, dus het is zeker aan te raden om eens wat verschillende koptelefoons uit te proberen.

Verder zijn factoren zoals batterijduur, gebruiksgemak en connectiviteit ook belangrijk. Zeker als je bijvoorbeeld stilte tijdens lange vluchten zoekt, is het belangrijk dat de koptelefoon niet te snel leeg is. Ook kan het zijn dat je een voorkeur hebt voor fysieke bediening of touchbediening en zullen sommige bijbehorende apps iets logischer zijn ingericht dan andere apps.

Alle koptelefoons in deze koopgids bieden (een vorm van) multipoint, waardoor ze met twee apparaten tegelijk verbonden kunnen zijn, zodat je niet steeds opnieuw hoeft te verbinden als je van apparaat wisselt. Als laatste bieden sommige modellen ook audiocodecs die het luisteren naar hi-res audio mogelijk maken. Dat is dus zeker het overwegen waard als je op zoek bent naar het beste geluid.

De beste ANC-koptelefoons in 2025

Sony WH-1000XM6

De titel voor de beste ANC-koptelefoon gaat regelmatig heen en weer tussen de nieuwste koptelefoons van Sony en Bose en met de XM6 heeft Sony hem weer veroverd. De XM6 keert terug naar het opvouwbare design van de XM4, maar behoudt ook de wat modernere look van de XM5. Daarnaast is natuurlijk de ruisonderdrukking weer verbeterd, net als de audiokwaliteit. Dankzij twaalf microfoons en de QN3-processor weet de XM6 je enorm goed af te sluiten van je omgeving, zelfs bijvoorbeeld in een vliegtuig of een drukke trein. Hij is op dit vlak weer net iets beter dan de Bose QuietComfort Ultra Headphones hiernaast. Het geluid klinkt breed en redelijk gebalanceerd, maar ook erg levendig. De hoofdband is verder ook iets breder gemaakt en de case juist iets compacter. Je krijgt hier verder een batterijduur tot 30 uur, wat niet heel indrukwekkend is, maar na drie minuten opladen (bij een lege batterij), kan je wel weer drie uur verder luisteren. Het is een dure, maar erg krachtige ANC-koptelefoon.

Adviesprijs: 449 euro

www.sony.be

Eigenschappen: Bluetooth 5.3, 30 mm dynamische drivers, batterijduur tot 30 uur (ANC aan), 254 gram, LDAC, multipoint-pairing

Bose QuietComfort Ultra Headphones

Bose heeft ook regelmatig de titel van beste ANC-koptelefoon kunnen claimen, zoals met deze koptelefoon voordat de XM6 uitkwam. De ANC mag dan wel iets sterker zijn bij de XM6, maar deze Ultra-koptelefoon behoort nog steeds tot de topklasse. Combineer dit met de beste geluidskwaliteit die Bose tot nu toe heeft weten te bieden en dit blijft een aantrekkelijk model. Qua ANC-kwaliteit komt verder dan ook eigenlijk alleen de XM6 echt in de buurt. Ook deze koptelefoon is dus ideaal voor in vliegtuigen en openbaar vervoer. Het geluid klinkt energiek, gedetailleerd en meeslepend. De batterijduur van 24 uur is helaas nog minder indrukwekkend dan die van de XM6, maar voldoende voor dagelijks gebruik. Deze koptelefoon van Bose is daarnaast vooral ook erg comfortabel en heeft een mooie, stevige afwerking.

Adviesprijs: 399,95 euro

www.bosebelgium.be

Eigenschappen: Bluetooth 5.3, 35 mm drivers, batterijduur tot 24 uur (ANC aan), 250 gram, Snapdragon Sound, multipoint-pairing

Sony WH-1000XM4

De Sony WH-1000XM4 mag dan wel twee generaties ouder zijn dan de XM6 die ook in dit overzicht staat, maar het is niet voor niets (nog steeds) een erg populaire ANC-koptelefoon. Je krijgt hier nog steeds sterke ruisonderdrukking, een mooi gebalanceerd geluid en een licht, comfortabel ontwerp. Hij is nu natuurlijk ook veel goedkoper dan de XM6 en dankzij zijn opvouwbare design wat handiger dan de XM5. Hij beschikt ook over de meeste functies die je maar kan wensen van een hoogwaardige koptelefoon, zoals bluetooth-multipoint, upscaling voor audio met een lagere kwaliteit (DSEE Extreme), LDAC voor hi-res audio en Sony’s 360 Reality Audio. De batterij gaat net als die van de XM6 tot 30 uur mee en hier kan je ook na zo’n tien minuten opladen alweer uren verder luisteren. De ANC is natuurlijk minder krachtig dan de nieuwere Sony-koptelefoons (en die van de Bose), maar de prijs is ook veel lager. Qua prijs-kwaliteit is dit na jaren dus nog steeds een van de beste opties.

Adviesprijs: 219 euro

www.sony.be

Eigenschappen: Bluetooth 5.0, 40 mm (dometype) drivers, batterijduur tot 30 uur (ANC aan), 253 gram, LDAC, multipoint-pairing

Sony WH-CH720N

Als je echt naar een goede budgetoptie (of in ieder geval veel goedkopere optie) op zoek bent, is de Sony WH-CH720N een geweldige optie. Dit model bewijst dat je geen fortuin hoeft te betalen voor degelijke ANC. Hij is zelfs nog veel goedkoper dan de flink afgeprijsde XM4 en levert nog steeds ruisonderdrukking die omgevingsgeluiden goed kan dempen. Je krijgt niet dezelfde stilte die je bij de XM6 of Bose QuietComfort Ultra krijgt, maar voor deze prijs valt er maar weinig te klagen. De geluidskwaliteit klinkt ook prima voor deze prijs. Details klinken helder en het dynamisch bereik is ook vrij goed, al klinken de duurdere modellen natuurlijk wel wat beter. Dit is verder wel een mooi lichtgewicht model met bluetooth-multipoint, een batterijduur tot 35 uur en ook weer uren speeltijd na een paar minuten opladen.

Adviesprijs: 89 euro

www.sony.be

Eigenschappen: Bluetooth 5.2, 30 mm dynamische drivers, batterijduur tot 35 uur (ANC aan), 192 gram, multipoint-pairing

Bowers & Wilkins Px7 S3

De Bowers & Wilkins Px7 S3 focust zich misschien wel iets meer op geluidskwaliteit en design dan op de ruisonderdrukking, maar levert toch op al deze vlakken indrukwekkende prestaties. De ANC zal niet die van de beste modellen van Sony en Bose verslaan, maar is toch zeer degelijk. De geluidskwaliteit is echter wel het beste van alle modellen in deze koopgids (al is dat natuurlijk deels subjectief). De Px7 S3 heeft vernieuwde drivers gekregen en klinkt over het algemeen erg open en gedetailleerd. Qua design ziet hij er ook wat unieker en stijlvoller uit dan de meeste andere koptelefoons, plus hij zit erg comfortabel. De bouwkwaliteit voelt erg stevig en hoogwaardig. Dankzij bluetooth-multipoint, aptX Lossless voor hi-res audio en een batterijduur tot 30 uur kan hij ook goed concurreren met andere moderne ANC-koptelefoons. Deze koptelefoon is wel erg prijzig, maar is zeker interessant vanwege de combinatie van design, audiokwaliteit en ANC.

Adviesprijs: 429 euro

www.bowerswilkins.com

Eigenschappen: Bluetooth 5.3, 40 mm (biocellulose) dynamische drivers, batterijduur tot 30 uur (ANC aan), 300 gram, aptX Adaptive/Lossless, multipoint-pairing

Apple AirPods Max

De AirPods Max zijn niet per se voor iedereen de beste keuze als we kijken naar prijs-kwaliteit, maar ze zijn wel gewoon heel erg handig voor mensen in het Apple-ecosysteem. Ze hebben verder ook wel een opvallend design, een hoogwaardige bouwkwaliteit, uitstekende ruisonderdrukking en goede audiokwaliteit. Maar alles komt gewoon het beste tot zijn recht, en werkt het meest soepel, in combinatie met andere Apple-apparaten. De ruimtelijke audio van Apple is overigens ook erg goed. Audio klinkt hier rijk en erg helder en de ANC is nog steeds enorm sterk, ook al wint de XM6 het bijvoorbeeld wel van deze koptelefoon op dat vlak. De batterijduur van 20 uur is wel teleurstellend en 1,5 uur aan luistertijd na 5 minuten opladen is ook niet baanbrekend. Automatisch wisselen tussen je verschillende Apple-apparaten en Zoek mijn-ondersteuning zijn wel erg handig voor mensen met meerdere Apple-apparaten. De prijs is wel een beetje hoog voor wat je puur qua prestaties en features krijgt.

Adviesprijs: 579 euro

www.apple.com

Eigenschappen: Bluetooth 5.0, 40 mm dynamische drivers, batterijduur tot 20 uur (ANC aan), 350 gram, te verbinden met meerdere Apple-apparaten tegelijk

