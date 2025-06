Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wie in 2025 op zoek gaat naar een koptelefoon, komt er snel achter dat dit een uitdagende zoektocht is. Er zijn al draadloze koptelefoons met noise-cancelling voor nog geen 100 euro, terwijl er ook modellen zijn van meer dan 400 euro. Vooral het premiumsegment is de voorbije jaren steeds verder uitgebreid en alle bekende merken hebben een of meerdere koptelefoons die hier thuishoren. Zelfs Sonos, dat voorheen alleen speakers maakte, heeft nu een koptelefoon in zijn aanbod. Deze koopgids geef je de nodige info zodat jij je geld aan de juiste koptelefoon uitgeeft.

De ene noise-cancelling is de andere niet

Je vraagt je misschien af waarom je überhaupt meer dan 400 euro zou uitgeven aan een koptelefoon als er ook alternatieven zijn die een vierde kosten. Uiteindelijk gaat het om wat jij precies verwacht van een koptelefoon en hoe hoog jouw eisen zijn. Laten we wel één ding duidelijk maken: zodra je een goede, premium koptelefoon hebt gehad, wil je wellicht nooit meer iets anders.

Noise-cancelling is voor velen een must tegenwoordig. Een koptelefoon van 75 euro zal echter niet hetzelfde niveau van noise-cancelling bieden als een koptelefoon van 300 euro. Goedkopere koptelefoons hebben over het algemeen één “statische” stand, terwijl duurdere modellen de noise-cancelling kunnen aanpassen op basis van het omgevingsgeluid en je zelf het niveau laten instellen. De meeste koptelefoons in het premiumsegment hebben tegenwoordig ook een modus die stemmen laat doorkomen zodat je een gesprek kan voeren zonder de koptelefoon af te zetten.

Je kan op basis van de specificaties van een koptelefoon niet afleiden hoe goed of slecht de noise-cancelling zal zijn. Om automatisch het ideale niveau te bepalen, maken koptelefoons gebruik van meerdere microfoons die omgevingsgeluiden oppikken. Hoe meer microfoons, hoe beter de noise-cancelling? Zo eenvoudig is het niet. In elke koptelefoon zit een chip die de omgevingsgeluiden analyseert en bepaalt wat het ideale niveau voor de noise-cancelling is.

De wereld van audiocodecs

Sommigen vinden noise-cancelling belangrijker en vergeten daardoor soms op de eigenlijke geluidskwaliteit te letten. Ook dit hangt af van verschillende factoren. We luisteren tegenwoordig vooral naar muziek van streamingdiensten zoals Spotify, Tidal en Apple Music via onze smartphone. Omdat de 3,5mm-koptelefoonpoort met uitsterven bedreigd is, is onze koptelefoon meestal via Bluetooth verbonden. Streamingdiensten comprimeren de audiokwaliteit en Bluetooth doet daar nog een extra laagje compressie overheen, waardoor je overblijft met slechts een fractie van de originele studio-opname. Daar zijn gelukkig oplossingen voor in de vorm van zogenaamde audiocodecs.

De twee meest voorkomende audiocodecs zijn SBC en AAC. Voor een nog betere geluidskwaliteit moet je op zoek gaan naar aptX, LDAC, LHDC of Bluetooth LE Audio. Het wordt trouwens nog verwarrender, want er zijn ook verschillende Bluetooth-versies. De meest recente op het moment van schrijven is Bluetooth 5.4. Het wil echter niet zeggen dat een koptelefoon met de meest recente Bluetooth-versie ook de meest recente codecs ondersteunt. Een cruciaal punt is dat niet alleen je koptelefoon deze audiocodec moet ondersteunen, maar ook je telefoon. Als je al vijf jaar lang met dezelfde goedkope telefoon van 250 euro rondloopt, dan zal die wellicht geen aptX of Bluetooth LE Audio hebben.

Allerlei extra functies

Audiokwaliteit en noise-cancelling zijn de twee belangrijkste onderdelen, maar een koptelefoon kan veel meer dan dat. Er zijn nog allerlei extra functies die je alleen in het premiumsegment vindt. Een van die functies is draagdetectie, een van onze favorieten. Dit wil zeggen dat de koptelefoon het weet wanneer je hem niet meer draagt en dan de muziek pauzeert. Zodra je hem weer opzet, speelt de muziek automatisch verder.

Twee nieuwigheden die samen horen, zijn Dolby Atmos en hoofdtracking (head tracking). Dolby Atmos ken je wellicht van de bioscoop en is ook aanwezig in de meeste soundbars. Dit is een ruimtelijk audioformaat dat wordt gebruikt in zowel muziek als films. In plaats van muziek te coderen in kanalen, worden verschillende delen van de audio gecodeerd als objecten die kunnen worden gepositioneerd in de 3D-ruimte, wat betekent dat ze kunnen worden gehoord in specifieke en realistische posities. Op koptelefoons die ruimtelijke audio ondersteunen, is hoofdtracking een extra stukje verwerking waarbij de koptelefoon de beweging van je hoofd vanaf het bronapparaat kan detecteren en dit kan gebruiken om het 3D-geluid van Dolby Atmos (of andere indelingen) levensechter te laten aanvoelen.

Beste koptelefoons in 2025

Sony WH-1000XM6

De Sony WH-1000XM6 is de meest geavanceerde koptelefoon die het merk ooit heeft gemaakt. Dit is de ultieme koptelefoon met de allerbeste noise-cancelling en energieker geluid. Sony belooft “verbeteringen op elk vlak” en maakt die belofte ook waar. De noise-cancelling valt hier het meeste op. Dankzij Sony’s nieuwe QN3-processor en maar liefst 12 microfoons krijg je noise-cancelling van topklasse. De batterij gaat gemiddeld 30 uur mee en een snelle oplaadbeurt van drie minuten geeft je drie uur afspeeltijd. Toch staat Sony hiermee onderaan de rangschikking, want er zijn concurrenten die tot 60 uur batterijduur bieden. De 30mm-drivers in combinatie met de nieuwe QN3-chip leveren een krachtige bas, gedetailleerde middentonen en scherpe hoge tonen. Het is een zuivere, gebalanceerde luisterervaring, of je nu luistert naar een podcast of je favoriete liedjes.

Adviesprijs: 449 euro

Eigenschappen: 30mm-drivers, 30 uur batterij (met ANC), Bluetooth 5.4, LDAC en aptX

Bowers & Wilkins Px7 S3

De Bowers & Wilkins Px7 S3 is een indrukwekkend totaalpakket. Hij levert high-end geluid in een verfijnd ontwerp en voegt daar een heleboel premium functies aan toe. Qua ontwerp is de Px7 S3 slanker dan de vorige generaties. De nieuwe hoofdband verbetert het comfort en de oorkussens van traagschuim zijn zacht genoeg om urenlang te dragen. Je krijgt Bluetooth 5.3 met aptX Lossless, multipoint-connectiviteit en een batterijlevensduur van 30 uur. De noise-cancelling is op maat gemaakt en zeer effectief. De Sony WH-1000XM6 doet het ietsje beter, maar het gaat hier om een subtiel verschil. Ruimtelijke audio en Auracast zijn onderweg in een software-update, al is het niet bekend wanneer die update precies beschikbaar is. De geluidskwaliteit is geweldig. De herontworpen 40mm biocellulose drivers bieden een uitgestrekt, open geluidsbeeld met een geweldige balans.

Adviesprijs: 429 euro

Eigenschappen: 40mm-drivers, 30 uur batterij (met ANC), Bluetooth 5.3 met aptX Lossless

Bowers & Wilkins Px7 S3 Casque supra-auriculaire sans fil, réduction avancée du bruit, DSP 24 bits, aptX sans perte, 30 heures de lecture, 8 microphones,... €428,86 €375,00 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be Bowers & Wilkins Draadloze hoofdtelefoon Px7 S3 Bluetooth met actieve ruisonderdrukking Canvas Wit €428,86 Koop op Fnac.be Fnac.be Bowers & Wilkins Px7 S3 Draadloze Over-Ear Hoofdtelefoon, Geavanceerde Noise Cancelling, 30 Uur Afspelen, 8 Microfoons, Snelladen, aptX Lossless - Antraciet... 4.6 Koop op Bol.com Bol.com

Sennheiser HD 550

De HD 550 wordt gepositioneerd als een neutrale koptelefoon binnen Sennheisers serie bedrade open-back koptelefoons. Deze koptelefoon verschil dus sterk van de andere opties in dit overzicht. Hij is namelijk niet draadloos en heeft geen noise-cancelling. Integendeel zelfs, dankzij het open-back design hoor je alles om je heen. Waar de meeste koptelefoons enigszins de nadruk op bas leggen, heeft de Sennheiser HD 550 een erg neutraal geluidsprofiel waardoor muziek enorm gedetailleerd klinkt. Als je iemand bent die vooral thuis naar muziek luistert en een stereo-installatie of MP4-speler hebt, dan is de Sennheiser HD 550 misschien wel precies wat je zoekt. Voor gamers is dit ook een interessante keuze vanwege het geluidsprofiel en de hoeveelheid details. Voor gebruik buitenshuis en dan vooral in luide omgevingen, is dit geen goede keuze.

Adviesprijs: 299 euro

Eigenschappen: 38mm-drivers, alleen gebruik met kabel, open-back, geen noise-cancelling

Sennheiser HD 550 Open-back koptelefoon - Zwart €299,90 Koop op Bol.com Bol.com Sennheiser Casque audio HD 550 supra-auriculaire - Oreillettes ouvertes à l'arrière, câble détachable €358,00 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be

Sonos Ace

De Sonos Ace is de eerste koptelefoon van een bedrijf dat al jaren bekendstaat om zijn audioproducten. De koptelefoon kan verbinding maken met je Sonos-soundbar om snel en naadloos het geluid van de soundbar naar je koptelefoon te verplaatsen. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van 3D ruimtelijke audio met hoofdtracking. Je kan met de Sonos Ace dus ook ’s avonds tv kijken en niemand storen met het geluid. Uit alle koptelefoons die we tot nu toe hebben getest, is dit waarschijnlijk onze favoriete koptelefoon voor films. Voor het luisteren naar muziek is de Ace helaas echter niet zo geweldig. Het geluid klinkt eigenlijk iets te warm. Er zijn wel handige features aanwezig, zoals noise-cancelling, aptX, ondersteuning voor lossless audio via USB-C en draagdetectie. De Sonos-app geeft je echter niet zo veel aanpassingsmogelijkheden voor het geluid en de ANC als de concurrentie.

Adviesprijs: 499 euro

Eigenschappen: 40mm-drivers, 30 uur batterij (met ANC), Bluetooth 5.3, aptX Adaptive, Dolby Atmos

Sonos Ace - Casque Bluetooth sans fil avec Réduction active de bruit - Jusqu'à 30 heures d'autonomie - Audio Spatial - Suivi dynamique des mouvements de la... €499,00 €385,37 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be Sonos Ace Wit €410,00 Koop op Coolblue.be Coolblue.be Sonos Ace - Draadloze Hoofdtelefoon (aceg1r21) Koop op Mediamarkt.be Mediamarkt.be

Repeat Audio Prince

Repeat Audio is een fabrikant van Nederlandse bodem en richt zich op duurzaamheid. Elk onderdeel van deze Repeat Audio Prince kan je zelf vervangen en het bedrijf heeft zelfs een plan waarbij je na een eenmalige betaling (99 euro bij de Prince) voor de rest van je leven gratis vervangonderdelen kan aanvragen. In eerste instantie waren we teleurgesteld toen er geen app bleek te zijn. Draagdetectie ontbreekt ook, maar multi-point connectiviteit is wel aanwezig. Ondanks het gebrek aan features, is het geluid dat de Prince levert van het allerhoogste niveau. Het geluidsprofiel is neutraal en gebalanceerd, zodat elk nummer gewoon juist klinkt. Ten slotte is de noise-cancelling niet geweldig, maar gewoon oké. De batterijduur valt in dezelfde categorie van “gewoon oké” met 24 uur afspeeltijd met ANC en 40 uur zonder ANC. Je kan gelukkig altijd met de meegeleverde 3,5mm-audiokabel muziek beluisteren.

Adviesprijs: 269 euro

Eigenschappen: Vervangbare onderdelen, 24 uur batterij (met ANC), aptX HD, hybride noise-cancelling

Repeat Prince Koptelefoon – Noice Cancelling – 40 uur – Bluetooth – Over-ear – Hoofdtelefoon – Headset – Draadloos – Zwart 4.8 €269,00 Koop op Bol.com Bol.com

AirPods Max

De AirPods Max is de oudste koptelefoon in dit overzicht. Hij dateert namelijk van 2020 en hoewel Apple een “nieuwe versie” heeft gelanceerd in 2024, is dat precies dezelfde koptelefoon in andere kleurtjes en met een USB-C-oplaadpoort. Dit is dus in essentie een vijf jaar oude koptelefoon met actieve noise-cancelling, prima audio en een uniek ontwerp. Hoewel hij indruk maakt met de audiokwaliteit en sterke noise-cancelling, zorgt de zeer hoge prijs ervoor dat we deze koptelefoon niet voor iedereen aan kunnen raden. Daarnaast is er een vreemd uitziende draagtas en ontbreekt de ondersteuning voor draadloze hi-res audiocodecs. Met een batterijduur van 20 uur staat hij ook daarmee helemaal onderaan de rangschikking. Zit je in het Apple-ecosysteem en heb je veel geld om op te maken? Geef je niet zoveel om draadloze hi-res audio? Dan is de AirPods Max een acceptabele aankoop.

Adviesprijs: 579 euro

Eigenschappen: Werkt het beste met Apple-apparaten, 20 uur batterij (met ANC), Lossless Audio via USB-C

Apple AirPods Max Casque circum-auriculaire sans fil, réduction active du bruit de niveau pro, mode Transparence, Audio spatial personnalisé, recharge USB C,... €579,00 €519,00 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be Apple AirPods Max - Draadloze Bluetooth Koptelefoon - USB-C - Paars 4.3 €536,00 €519,00 Koop op Bol.com Bol.com Apple AirPods Max Zwart + Apple Usb C Oplader 20W €575,00 Koop op Coolblue.be Coolblue.be Apple Draadloze Hoofdtelefoon Airpods Max Sterrenlicht (mww53zm/a) Koop op Mediamarkt.be Mediamarkt.be