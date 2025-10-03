Must-haves #18: Apple Watch SE 2, Xiaomi 15 Ultra, Canon Maxify MB2750 & Repeat Audio Prince

Nieuwe gadgets zijn er altijd in overvloed, maar soms springen er een paar écht uit. Deze maand zetten we vier toppers in de kijker die elk hun eigen publiek weten te overtuigen. De Apple Watch SE 2 bewijst dat je niet altijd de duurste smartwatch hoeft te nemen om toch een sterke allrounder te hebben. De Canon MAXIFY MB2750 laat zien dat een printer wél degelijk, snel én veelzijdig kan zijn zonder meteen een fortuin te kosten. Met de Xiaomi 15 Ultra krijg je een smartphone die fotografie naar een hoger niveau tilt, en de Repeat Audio Prince combineert een neutraal, gebalanceerd geluid met een duurzaam ontwerp dat jaren meegaat. Vier must-haves die samen mooi illustreren hoe breed technologie vandaag inzetbaar is.

Apple Watch SE 2



De Apple Watch SE (2022) is misschien wel de beste smartwatch als je naar prijs-kwaliteit kijkt, maar alleen voor wie een iPhone heeft. Gebruik je Android, dan heb je er niets aan. Voor iPhone-gebruikers rijst de vraag: waarom geen duurdere Ultra 2 of Series 10? Simpel: de SE 2 kan vrijwel hetzelfde, maar kost veel minder. Je krijgt een strak ontwerp, sterke prestaties en een reeks functies die je bij concurrenten vaak pas in hogere prijsklassen terugziet. Natuurlijk zijn er ook wat minpunten: de batterijduur is niet indrukwekkend en een always-on-display ontbreekt. Toch weegt dat niet op tegen de scherpe prijs en brede mogelijkheden. Wie gewoon een betrouwbare, veelzijdige smartwatch zoekt zonder zich blauw te betalen, zit met de Apple Watch SE 2 helemaal goed.

Adviesprijs: 209 euro

Apple Watch SE (2ᵉ génération) 40 mm GPS Montre connectée avec Boîtier en aluminium lumière stellaire et Bracelet Sport lumière stellaire (S/M). Suivi... €229,00 €209,00 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be Apple Watch SE 2024 40mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - S/M 4.2 €229,00 €216,00 Koop op Bol.com Bol.com

Canon MAXIFY MB2750

De Canon MB2750 is geen compacte printer, maar wie de ruimte heeft, krijgt er wel een veelzijdige vier-in-één voor terug. Printen, scannen, kopiëren en faxen kan hij allemaal, en dankzij twee papierladen is er plek voor 500 vellen A4. Dubbelzijdig printen gaat opvallend snel voor een inkjet en maakt hem geschikt voor intensiever gebruik. In onze tests bleek het bovendien een betrouwbare allrounder: documenten in zwart-wit en kleur zien er netjes en scherp uit, en zelfs foto’s worden verrassend goed afgedrukt, al blijft dat duidelijk bijzaak. De automatische documentinvoer voor 50 vellen maakt het verwerken van grotere kopieeropdrachten een stuk makkelijker. Bedieningsgemak is er ook, met een overzichtelijk touchscreen dat toegang geeft tot alle functies. Het blijft een vrij fors apparaat, maar voor thuiswerkers of kleine kantoren is de MB2750 een degelijke en betaalbare oplossing.



Adviesprijs: 150 euro

Multifunction Printer Canon MAXIFY MB2750 WiFi Black €154,95 €149,00 Koop op Bol.com Bol.com Canon Maxify MB2750 Jet d'encre 600 x 1200 DPI A4 WiFi €213,74 €167,29 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be Canon Multifunctionele printer Maxify MB2750 Zwart €195,99 Koop op Nl.fnac.be Nl.fnac.be

Xiaomi 15 Ultra

De Xiaomi 15 Ultra wil de ultieme cameratelefoon zijn, en met hulp van Leica komt hij verrassend dichtbij. Foto’s ogen natuurlijk en de nieuwe 200MP-periscoopcamera met grote 1/1,4-inch sensor tilt zoomfotografie naar een hoger niveau dan wat Samsung, Apple of Google op dit moment bieden. In plaats van volledig in te zetten op AI-trucs houdt Xiaomi vast aan een meer klassieke foto- en video-ervaring. De camera-app is overzichtelijk en maakt het makkelijk om tussen brandpuntsafstanden te schakelen, van de 23 mm hoofdcamera tot de 100 mm periscoop. Resultaten zijn opvallend consistent, met vergelijkbare kleuren en veel detail, ongeacht de lens.

Onder de motorkap zit de Snapdragon 8 Elite, gekoppeld aan 16GB RAM en 512GB opslag. Alleen bij intensief multitasken (zoals hotspotten terwijl je video’s bewerkt) warmt hij merkbaar op. Daarmee levert de Xiaomi 15 Ultra indrukwekkende prestaties, al is hij duidelijk niet immuun voor de wetten van de fysica.

Adviesprijs: 1.154 euro

Xiaomi 15 Ultra - 16GB/512GB - 5G - Wit €1.139,00 €1.136,00 Koop op Bol.com Bol.com Xiaomi 15 Ultra 5G 512Go/16Go Double SIM Nero €1.154,00 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be

Repeat Audio Prince

De Repeat Audio Prince is een koptelefoon van Nederlandse makelij met duurzaamheid als speerpunt. Elk onderdeel is vervangbaar en wie 99 euro neertelt, krijgt levenslang gratis reserveonderdelen. Toch is dat niet de hoofdreden dat dit model opvalt. Qua functies stelt de Prince wat teleur: er is geen app, geen draagdetectie en de noise-cancelling is hooguit gemiddeld. Multi-point connectiviteit is er gelukkig wel. Het echte pluspunt zit in de geluidskwaliteit. De Prince klinkt neutraal en gebalanceerd, waardoor elk nummer precies tot zijn recht komt. De batterijduur is degelijk, maar niet indrukwekkend: 24 uur met noise-cancelling en 40 uur zonder. Fijn is dat je altijd kan terugvallen op de meegeleverde 3,5mm-kabel. De Repeat Audio Prince blinkt dus niet uit in slimme functies, maar wel in wat uiteindelijk het belangrijkst is: geluid en duurzaamheid.

Adviesprijs: 269 euro