Must-haves #17: Realme GT 7, Samsung Galaxy Tab S10 Plus, HP Deskjet 2820e & Garmin Venu 3

Ben je op zoek naar de beste apparaten van het moment? Van printers tot smartphones, smartwatches en koptelefoons: fabrikanten blijven elkaar uitdagen met innovaties die onze dagelijkse technologie slimmer, krachtiger en duurzamer maken. Zo laat de Canon Maxify MB2750 zien dat een all-in-one inkjetprinter ook in een thuiskantoor topprestaties kan leveren. De Xiaomi 15 Ultra zet de toon in de strijd om de beste cameratelefoon, met een indrukwekkende samenwerking met Leica en een revolutionaire periscoopcamera. Voor muziekliefhebbers is er de Repeat Audio Prince, een duurzame koptelefoon van Nederlandse bodem die uitblinkt in geluidskwaliteit. En wie gezondheid en sport wil tracken, vindt in de Garmin Venu 3 een betrouwbare smartwatch met een uitstekende balans tussen functies en prijs. We nemen ze onder de loep.

Realme GT 7

De Realme GT 7 pakt uit met een gigantische 7.000mAh-batterij, goed voor twee dagen gebruik of zelfs drie bij licht gebruik. Dankzij 120W-snelladen is de accu in iets meer dan een halfuur weer vol. De prestaties zijn vergelijkbaar met toptoestellen van Samsung en Google: games draaien soepel op hoge instellingen en blijven stabiel dankzij het koelsysteem en de speciale achterkant die warmte afvoert. Toch zijn er minpunten. De 50MP-hoofd- en telefotocamera leveren degelijke resultaten, maar de 8MP-groothoekcamera stelt teleur. Ook de software laat steken vallen: ondanks de belofte van vier Android-updates en zes jaar beveiligingspatches, wordt de ervaring overschaduwd door veel bloatware en een interface die soms te veel lijkt op iOS. Kortom: de GT 7 overtuigt met prestaties en batterij, maar laat steken vallen bij camera en software.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

De Samsung Galaxy Tab S10 Plus is een van de krachtigste Android-tablets die je vandaag kan kopen. Hij draait op de MediaTek Dimensity 9300+, die zonder moeite zware apps en games aankan. Dankzij Samsungs eigen software en de meegeleverde S Pen voelt de tablet bovendien erg veelzijdig aan: multitasken en schetsen of notitties maken gaat soepel. Het scherm is groot, de batterij gaat lang mee en de S Pen is inbegrepen, terwijl Apple zijn Pencil nog steeds apart verkoopt. Ook de software-ervaring is een troef. Je kan moeiteloos meerdere apps naast elkaar draaien of de tablet via een monitor en toetsenbord inzetten als een soort laptopvervanger. Daarmee positioneert de Tab S10 Plus zich niet alleen als de beste Android-tablet van het moment, maar ook als een geloofwaardig alternatief voor Apples iPad Pro.

HP Deskjet 2820e

Deze compacte all-in-one inkjetprinter behoort tot de kleinste op de markt. Hij verdwijnt bijna op je bureau, maar kan toch printen, scannen en kopiëren. Wel zijn er beperkingen: de papierlade biedt plaats aan slechts 60 vellen, er zijn maar twee cartridges en automatisch dubbelzijdig printen ontbreekt. Voor lichte taken in een thuiskantoor of gewoon thuisgebruik is hij echter ideaal. Hij ondersteunt alles tot A4, inclusief enveloppen en fotopapier, en hoewel fotoprints traag uit de machine rollen, zien ze er netjes uit. Dankzij ingebouwde Wi-Fi (Direct) en AirPrint werkt hij bovendien vlot samen met je smartphone of laptop. Scannen en kopiëren kan enkel handmatig, want een automatische documentinvoer ontbreekt. Toch blijft dit een erg betaalbare keuze: voor zo’n 40 à 50 euro haal je een kleine maar veelzijdige printer in huis.

Garmin Venu 3

De Garmin Venu 3 is niet het meest uitgebreide horloge in Garmin’s line-up, maar biedt wel veel waar voor zijn geld. Je krijgt de vertrouwde gps- en GLONASS-tracking en een brede reeks sportprofielen zoals hardlopen, fietsen en zwemmen. Daarnaast houdt hij je dagelijkse leven in de gaten met slaap- en stressmetingen. Qua smartwatchfuncties is hij verrassend compleet: zo kan je via offline Spotify je muziek rechtstreeks op het horloge zetten en draadloos beluisteren, zonder telefoon. Ook zaken als agenda-overzicht, hartslag, waterinname, stressniveau en menstruatiecyclus zijn handig bij te houden, naast de gebruikelijke meldingen en snelle antwoorden. Alles lees je af op een helder 1,4 inch groot amoledscherm met optionele always-on-modus. Nieuw in deze derde generatie zijn de ingebouwde microfoon en luidspreker, zodat je oproepen direct vanaf je pols kan aannemen.

