Must-haves & app van de maand #16

Samsung Galaxy A36

De Samsung Galaxy A36 is een aantrekkelijke middenklasser met een scherm dat je ook in duurdere toestellen verwacht. Het 6,7 inch grote amoleddisplay heeft een FHD-resolutie, een vloeiende 120Hz-verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1.900 nits. Dat is een stevige verbetering ten opzichte van de A35, die buiten soms slecht afleesbaar was. De batterij van 5.000 mAh zorgt voor een volledige dag gebruik, en dankzij 45W-snelladen zit je in een halfuur alweer boven de 50 procent. Een duidelijke stap vooruit tegenover zijn voorganger. Op cameravlak scoort de A36 iets minder. De 50MP-hoofdcamera is degelijk, maar de 8MP-groothoekcamera presteert matig bij weinig licht en oogt soms flets. De 5MP-macrocamera is weinig bruikbaar. Verwacht bij de Galaxy A36 dus geen topcamera, maar wel sterke allroundprestaties voor zijn prijsklasse.

www.samsung.com

Adviesprijs: 265 euro

Bowers & Wilkins Px7 S3

De Bowers & Wilkins Px7 S3 is een verfijnde koptelefoon die premium bouwkwaliteit koppelt aan geweldig geluid. De herwerkte hoofdband en zachte oorkussens zorgen voor veel comfort, ook bij lange luistersessies. De geluidskwaliteit is top dankzij nieuwe biocellulose drivers van 40 mm, met een krachtig maar gebalanceerd geluid over alle frequenties. Bluetooth 5.3 met aptX Lossless, 30 uur batterij, multipoint, usb-c-audio en een vijfbands EQ maken het plaatje compleet. De noise-cancelling is doeltreffend, al doet Sony het nét iets beter. Onderweg komt nog ondersteuning voor Auracast en spatial audio via een update. Een minpuntje: bij wind is er soms wat ruis hoorbaar. Toch is dit een totaalpakket voor wie bereid is te investeren in kwaliteit. Je betaalt wat, maar krijgt er ook veel voor terug.

www.bowerswilkins.com

Adviesprijs: 375 euro

Samsung Q80D

Middenklasse-tv’s zitten vaak in een lastige positie, maar de Samsung Q80D slaagt erin om een sterke prijs-kwaliteitverhouding neer te zetten. Voor zijn prijsklasse levert deze QLED-tv erg goede beeldkwaliteit, met overtuigend contrast, diepe zwartwaarden en heldere kleuren, vooral bij native 4K-content. Er is wel wat blooming zichtbaar, vooral vanuit schuine kijkhoeken. Ook Dolby Vision ontbreekt. Gamers komen wél goed aan hun trekken: alle vier de HDMI 2.1-poorten ondersteunen 4K aan 120Hz, VRR en ALLM, en de input lag is met 9,8 ms uitstekend. De Samsung Gaming Hub is een leuke extra. Het ingebouwde geluid is verrassend ruimtelijk en degelijk voor een flatscreen, en Tizen geeft je toegang tot zowat elke streamingdienst. De kijkhoeken en het gebrek aan Dolby Vision blijven minpunten, maar voor wie op zoek is naar een veelzijdige 4K-tv met degelijke HDR-weergave en uitstekende gamingfuncties, is de Q80D een slimme keuze in het middenklasse-segment.

www.samsung.com

Adviesprijs: 749 euro (55 inch) -1.499 euro (85 inch)

ASUS ROG Flow Z13

De ASUS ROG Flow Z13 is een zeldzame gaminglaptop die écht licht en compact is. Met zijn 1,2 kg en 13,4 inch-formaat past hij moeiteloos in een rugzak. Het design doet denken aan een Surface Pro, inclusief kickstand en toetsenbordhoes. Ondanks het slanke profiel krijg je opvallend veel aansluitingen, zoals USB-C, USB-A en zelfs HDMI. Onder de motorkap zit een krachtige AMD Ryzen AI Max-chip, zonder aparte GPU. Dankzij de sterke geïntegreerde graphics speel je toch zware games zoals Spider-Man 2 aan 60 fps, of zelfs 120 fps met frame generation. Enkel extreem veeleisende titels zoals Cyberpunk 2077 draaien niet perfect. De prijs is wel pittig. Voor minder geld vind je zwaardere laptops met gelijkaardige prestaties én aparte grafische kaarten. Toch is er geen andere gaminglaptop die zo licht, veelzijdig en verrassend krachtig is als de ROG Flow Z13. Een unieke keuze voor wie gamen en draagbaarheid wil combineren.

www.samsung.com

Adviesprijs: vanaf 2.059 euro

App van de maand: Macadam

Al wandelend geld verdienen

Macadam is een originele app die stappen tellen combineert met beloningen. Het principe is simpel: hoe meer je wandelt, hoe meer punten je verzamelt. Die punten – ‘Macacoins’ – kan je inruilen voor kortingen bij partnermerken of zelfs echte cadeaus zoals gadgets of waardebonnen. De app wil je op een speelse manier aanzetten tot meer beweging, en dat lijkt aan te slaan: Macadam staat steevast in de Belgische top 10 van populaire apps. De interface oogt fris en speels. Je stelt een dagelijks doel in (bijvoorbeeld 8.000 stappen) en wordt beloond als je het haalt. Er zijn ook uitdagingen en badges voor extra motivatie. Daarnaast werkt de app perfect samen met Google Fit of Apple Gezondheid, zodat je niet handmatig iets moet ingeven. Je stappen worden automatisch gesynchroniseerd. De grote troef is natuurlijk het beloningssysteem. Je kan je gespaarde punten omzetten in korting bij onder andere Decathlon, Coolblue of zelfs lokale winkels. Toch zijn de beloningen eerder symbolisch: je moet flink wat stappen zetten voor een waardevolle korting. Maar voor wie sowieso veel wandelt, is dit een leuke extra stimulans. Macadam is volledig gratis te downloaden en gebruiken, zowel op Android als iOS. Er zijn geen abonnementen of verborgen kosten. Je verdient dus letterlijk iets door te bewegen, zonder dat je zelf iets moet betalen.

Platform: iOS, Android

Prijs: gratis