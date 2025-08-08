Must-haves & app van de maand #15: de beste tech van het moment

De beste apparaten van het moment, volgens Clickx

Lenovo Yoga Slim 7x

De Lenovo Yoga Slim 7x is een van de nieuwste AI-laptops met een energiezuinige Qualcomm-chipset, die in theorie garant staat voor een uitstekende batterijduur. In de praktijk blijkt dat echter wat tegen te vallen: waar concurrenten vlot 16 uur meegaan, haal je bij gemiddeld gebruik met de Yoga Slim 7x eerder zo’n 8 uur. Genoeg voor een werk- of schooldag, maar niet de twee dagen die Lenovo belooft. Die lagere batterijduur is deels te verklaren door het schitterende oledscherm. Het paneel is bijzonder helder, met levendige kleuren en diepe contrasten, wat ideaal is voor wie veel visueel werk doet. Het scherm is echter niet volledig omklapbaar: 180 graden is het maximum, waar een 360-graden scharnier nuttiger zou zijn geweest. Ook ontbreekt een klassieke usb-a-poort, wat dongles onvermijdelijk maakt. Toch maakt het lichte ontwerp en de krachtige prestaties van de Snapdragon X-chip de Yoga Slim 7x tot een aantrekkelijke keuze voor wie op zoek is naar een snelle, stijlvolle AI-laptop met topdisplay.

www.lenovo.com

Adviesprijs: 1.499 euro

Motorola moto g15 power

De Motorola moto g15 power zit met zijn prijskaartje van 199,99 euro in het budgetsegment, maar weet toch op enkele vlakken positief te verrassen. De absolute troef is de forse 6.000mAh-batterij, die zonder moeite twee dagen meegaat. Dankzij het 30W-snelladen zit de batterij bovendien relatief snel weer vol. Dat maakt deze telefoon ideaal voor wie vaak onderweg is of zijn toestel intensief gebruikt. Ook het scherm scoort goed binnen deze prijsklasse. Het 6,72 inch grote FHD-display is prettig voor videokijkers en wordt versterkt door degelijke Dolby Atmos-speakers. Helaas is de verversingssnelheid beperkt tot 60 Hz, waardoor het beeld wat minder vloeiend oogt. De prestaties zijn beperkt, maar bruikbaar voor dagelijks gebruik. Gamen kan je echter beter vermijden, zelfs op lage instellingen. De 50MP-hoofdcamera doet zijn werk naar behoren, maar de 5MP-groothoekcamera levert wisselvallige resultaten. Met twee jaar beveiligingsupdates is de toekomstige ondersteuning wel wat beperkter.

www.motorola.com

Adviesprijs: 199 euro

Technics EAH-AZ100

De Technics EAH-AZ100 zijn premium oortjes die hun hogere prijs rechtvaardigen met een indrukwekkend pakket aan functies en geluidskwaliteit. De triple-point bluetooth-connectiviteit laat je moeiteloos wisselen tussen drie apparaten tegelijk, een unicum in deze prijsklasse. Met actieve noise-cancelling ingeschakeld klinken de oordopjes ronduit fantastisch, mede dankzij de Magnetic Fluid-driver die ook in Technics’ high-end in-ear monitors gebruikt wordt. Wel klinken ze merkbaar minder wanneer ANC is uitgeschakeld, maar wie laat dat tegenwoordig nog uit staan? De ruisonderdrukking is sterk, al komt ze net niet aan het niveau van de Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Toch blijf je met de AZ100 dicht in de buurt van het topsegment. Ze zijn comfortabel, licht en bieden een meeslepende luisterervaring met ondersteuning voor Dolby Atmos. De batterijduur is bovendien uitstekend: je haalt tot 10 uur met ANC ingeschakeld, wat beter is dan de meeste concurrenten. Wie op zoek is naar veelzijdige, hoogwaardige oordopjes, zit hier goed.

www.technics.com

Adviesprijs: 279 euro

Canon Pixma G3270

De Canon Pixma G3270 is het instapmodel binnen Canons MegaTank-lijn en richt zich op gebruikers die lage printkosten belangrijker vinden dan luxe functies. Deze all-in-one kan printen, scannen en kopiëren tot A4-formaat en biedt wifi-functionaliteit voor mobiel printen via de Canon-app. Verwacht echter geen touchscreen, voorste papierlade of automatische dubbelzijdige afdrukken. Je moet genoegen nemen met een eenvoudig display en handmatig dubbelzijdig printen, maar daar staat tegenover dat de printer betrouwbare afdrukken maakt in een degelijk tempo. Het grootste voordeel zit hem in de inktkosten: de bijgeleverde flessen zijn goed voor tot 6.000 zwart-witpagina’s en 7.700 kleurenprints. In combinatie met hervulbare inktreservoirs zijn de kosten per pagina tot 90% lager dan bij printers met traditionele cartridges. De initiële investering ligt iets hoger dan bij sommige concurrenten, maar op termijn spaar je flink uit. Voor wie vaak print en de basisfunctionaliteit volstaat, is de Pixma G3270 een slimme, zuinige keuze.

www.canon.com

Adviesprijs: vanaf 249,99 euro

App van de maand: Simple DND

Sinds Google de ‘Niet storen’-functie op Android flink op de schop nam, zijn veel gebruikers ontevreden over de omslachtige manier waarop je meldingen moet dempen. Simple DND (oftewel ‘Do Not Disturb’) is een nieuwe, minimalistische app die het probleem perfect aanpakt door die functie weer terug te brengen tot wat ze ooit was: eenvoudig, snel en doeltreffend. Na installatie voeg je via het bewerkingsmenu van je snelle instellingen de tegel ‘Simple DND’ toe. Vanaf dan is het letterlijk één veeg en één tik om de functie aan of uit te zetten. Ideaal als je op school zit, in een vergadering bent of gewoon ongestoord wil slapen. De app gebruikt nauwelijks systeembronnen, bevat geen advertenties en vraagt geen toegang tot je contacten, meldingen of opslag. Simple DND blinkt uit in eenvoud. De voordelen zijn duidelijk: het is lichtgewicht, privacyvriendelijk en volledig gratis te gebruiken. Je hoeft dus geen abonnement of in-app aankopen te verwachten. Er zijn wel enkele beperkingen. Zo is de app alleen beschikbaar voor Android en zijn er geen geavanceerde opties zoals uitzonderingen of automatische tijdschema’s. Toch doet Simple DND precies wat het belooft: rust brengen, zonder poespas. Voor iedereen die vindt dat Google de klassieke ‘Niet storen’-functie nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt, is dit een absolute aanrader. Een slimme, kleine app die veel frustratie voorkomt.

Platform: Android

Prijs: gratis