De beste draadloze oortjes in 2025

Oortjes zonder kabels én met ultiem geluid? Dit zijn de beste draadloze oortjes van het moment.

Het tijdperk van bedrade oortjes begint stilaan ten einde te lopen. Apple was er als eerste bij met de iPhone 7, maar sindsdien heeft de trend zich als een lopend vuurtje verspreid: het verdwijnen van de hoofdtelefoonaansluiting ten gunste van draadloze oortjes. Die aansluiting vind je tegenwoordig nog vrijwel exclusief op budgettoestellen zoals de Galaxy A15 5G. Wie een vlaggenschiptelefoon wil kopen met zo’n 3,5mm-aansluiting, is aangewezen op toestellen van ASUS, zoals de ROG Phone 8, of Sony, dat de aansluiting nog op elk toestel toevoegt. Als je het ons vraagt, is dat niet per se slecht nieuws. Dankzij het verdwijnen van de aansluiting is de vraag naar draadloze oortjes immers razendsnel toegenomen, wat een concurrentie- en innovatiestrijd van jewelste heeft aangewakkerd. Die strijd is zelfs zo hevig dat je geen honderden euro’s hoeft uit te geven voor een ‘goed’ paar draadloze oortjes.

Neem de Nothing Ear (a), oortjes van 99 euro die prestaties leveren waar we jaren geleden alleen maar van konden dromen voor die prijs. Een breder aanbod maakt het echter niet makkelijker om het juiste paar te kiezen. Meer keuze betekent immers niet automatisch dat alle oortjes beter zijn. Geregeld komen we in-ears tegen die eerder onbruikbaar slecht zijn. De gedachte ‘meer is beter’ gaat ook lang niet altijd op voor draadloze oortjes. Enerzijds omdat duurdere oortjes niet altijd echt waardevolle extra’s bieden of echt beter zijn, en anderzijds omdat de beste in-ears de oortjes zijn die simpelweg het beste aansluiten bij je persoonlijke wensen. Dat kan net zo goed een paar draadloze in-ears zijn van 60 tot 100 euro, als het je bijvoorbeeld alleen te doen is om draagcomfort en een redelijke batterijduur. Zo zijn er nog een aantal aandachtspunten die je helpen bij het kiezen van de in-ears die het beste bij jou passen. Ontdek ze allemaal in deze gids.

Met of zonder noise cancelling

Bij het kiezen van draadloze oortjes is noise cancelling een belangrijke functie om te overwegen. Noise cancelling, ook wel ANC of actieve ruisonderdrukking genoemd, werkt door omgevingsgeluiden te detecteren en te onderdrukken. Dit kunnen stemmen, motoren van een bus, trein of vliegtuig en ander constant of onregelmatig omgevingsgeluid zijn. Afhankelijk van het model dat je aanschaft, is het soms ook mogelijk om de intensiteit van de noise cancelling naar wens aan te passen. Hierdoor kan je in de trein of bus wel een deel van het omgevingsgeluid dempen, terwijl je de omroepen nog steeds verstaat. Thuis mag het ook wel een tandje minder agressief, terwijl het in een drukke kantooromgeving handig is om de ANC op full blast te kunnen zetten. Die aanpassingsmogelijkheden zorgen er meestal ook voor dat je wat batterij bespaart. Als de ruisonderdrukking wat minder scherp is afgesteld, hoeven de oortjes namelijk minder hard te werken.

Waar je op kantoor en in de trein wellicht het liefst stilte ervaart, raden we het gebruik van ruisonderdrukking af als je buiten rondwandelt. Zeker bij high-end modellen van bijvoorbeeld Apple of Sony hoor je nauwelijks wat er in je omgeving gebeurt, en dus ook niet of er een voertuig, fietser of wandelaar aankomt. Uitspraken als “je moet gewoon goed op je omgeving letten”, kloppen weliswaar, maar gevaar zit in een klein hoekje. In zulke gevallen adviseren we om de omgevingsgeluidmodus op je draadloze oortjes in te schakelen. In die modus worden geluiden uit je omgeving versterkt en via de microfoon weer in je oortjes gepompt. Auto’s, fietsers en andere geluiden uit je omgeving zijn hierdoor ineens weer goed te horen. Met name op de duurdere oortjes kan je de modus zelfs automatisch laten activeren als je begint te praten. Hierdoor hoef je ze niet uit te doen om met iemand in je omgeving te praten, maar het verschilt sterk per model hoe goed dat werkt. Probeer het daarom eerst zelf uit, of zoek naar reviews die er meer over vertellen.

Software en batterijduur

Functies zoals ruisonderdrukking en omgevingsgeluid kunnen het leven een stuk aangenamer maken en dat geldt ook voor bepaalde functies die je in de app van veel draadloze oortjes tegenkomt. Om die app kan je niet heen als je de beleving van de oortjes wilt aanpassen. Het gaat onder andere om de volgende aanpassingsmogelijkheden:

EQ: hiermee stem je het geluid van de draadloze oortjes af op je persoonlijke voorkeuren.

hiermee stem je het geluid van de draadloze oortjes af op je persoonlijke voorkeuren. Bedieningsknoppen: vrijwel alle oortjes die je kan kopen, hebben een vorm van touchbediening. Met die touchbediening pas je rechtstreeks vanaf de oortjes het volume aan, schakel je ANC in of uit, of wissel je van nummer. Wat de touchknoppen precies doen, kan je doorgaans instellen via de bijbehorende app.

vrijwel alle oortjes die je kan kopen, hebben een vorm van touchbediening. Met die touchbediening pas je rechtstreeks vanaf de oortjes het volume aan, schakel je ANC in of uit, of wissel je van nummer. Wat de touchknoppen precies doen, kan je doorgaans instellen via de bijbehorende app. ANC: zoals gezegd kan je de sterkte van de ruisonderdrukking instellen en ook daarvoor moet je de bijbehorende app downloaden. Sony laat je zelfs ANC-gebieden aanmaken, waardoor de ANC-modus van de oortjes automatisch wordt aangepast op basis van je locatie.

De mogelijkheden van de app worden meestal genoemd op de productpagina van draadloze oortjes. Weet je al wat je van je in-ears verlangt, dan kan je die zeker eens doorkijken. Zo niet, dan vind je daar alle details die je nodig hebt om je wensen te ontdekken. Een laatste detail (en mogelijk nog wel het belangrijkste) is de batterijduur van draadloze oortjes. Bij in-ears worden altijd twee getallen genoemd: de batterijduur van de oortjes zelf en de gebruiksduur met de oplaadcase erbij. In-ears laad je namelijk op met een losse oplaadhoes die je via usb-c of draadloos (Qi) kan bijladen. De vraag hoelang je oortjes moeten meegaan, kan alleen jijzelf beantwoorden. Wil je ze een hele werkdag gebruiken, dan is 8 uur waarschijnlijk voldoende. Draag je ze daarentegen alleen als je even naar de supermarkt wandelt, gaat sporten of een andere korte activiteit doet, dan is zo’n getal wellicht overbodig. Houd het wel realistisch: oortjes gaan meestal maximaal 9 uur mee. Wil je 13 uur aan één stuk muziek luisteren, dan is een over-ear-hoofdtelefoon waarschijnlijk een betere keuze.

De beste draadloze oortjes in 2025

Sony WF-1000XM5

Sony bevestigt met de WF-1000XM5 zijn reputatie als een van de besten op het gebied van draadloze oortjes. De ruisonderdrukking van de XM5’s (ANC) is verbluffend: bij het eerste gebruik lijkt het alsof de wereld in stilte gehuld is. Dankzij de krachtige audioweergave (met stevige bassen én een dynamisch tonenbereik), creëerde Sony oortjes die iedereen aanspreken en bruikbaar zijn in elke situatie. Het lagere gewicht ten opzichte van de WF-1000XM4 zorgt voor een subliem draagcomfort, zonder toegevingen te doen aan de indrukwekkende batterijduur van 9 uur per lading. Als je de nodige aanpassingen wilt doen aan de EQ en aanraakbediening, zijn de XM5’s ook de go-to-oortjes. Eén nadeel is de relatief hoge prijs, al zijn ze gelukkig vaak in de aanbieding.

Eigenschappen: adaptieve en instelbare ANC, omgevingsgeluid, Sony Headphones-app, tot maximaal 8 uur batterij bij muziekstreaming (ANC), 12 uur zonder ANC en 16 uur extra via de case, ruimtelijk geluid, 5,9 gram per oortje.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

De Sennheiser Momentum True Wireless 4 blijft een van de toppers onder de draadloze oortjes, met de comfortabele pasvorm en luxe uitstraling dankzij de stoffen oplaadhoes. Ook de audiokwaliteit stelt niet teleur: diepe bassen en heldere zang maken het een feest voor basliefhebbers. Via de Smart Control-app kan je het geluid eenvoudig aanpassen. Hoewel ruimtelijke audio ontbreekt, bieden de oortjes wel ondersteuning voor LE Audio en Auracast. Hiermee kan je via je oortjes audio delen met andere bluetooth-apparaten in je omgeving, of je aansluiten bij een audiopoule van een andere luisteraar met Auracast-oortjes (of een andere Auracast-bron). Het idee is dat deze techniek op termijn ingezet wordt voor aankondigingen op stations en luchthavens, die je dan via je oortjes ontvangt. De ruisonderdrukking presteert redelijk, maar niet op het niveau van concurrenten als Bose en Sony. De batterijduur van bijna 7 uur is voldoende, maar niet uitzonderlijk.

Eigenschappen: adaptieve en instelbare ANC, omgevingsgeluid, Sennheiser Smart Control-app, tot maximaal 7 uur batterij bij muziekstreaming (ANC), 7,5 uur zonder ANC en 22,5 uur extra via de case, 6,2 gram per oortje.

Apple AirPods Pro 2

Met de tweede generatie AirPods Pro bouwt Apple voort op het succes van zijn voorganger. Het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde (net als de functies), maar de actieve ruisonderdrukking (ANC) heeft een flinke upgrade gekregen. Hoewel Sony met de WF-1000XM5 nog aan de top staat, zijn de prestaties van Apple indrukwekkend te noemen. Nieuw is de adaptieve modus, die storende geluiden (zoals die van een bouwwerf) minder scherp maakt. Het geluid van de AirPods focust verder vooral op zang en bas, waardoor dit niet de beste in-ears zijn voor ‘audiopuristen’. Ondersteuning voor HiFi-bluetoothcodecs zoals AptX en LDAC ontbreekt, maar daar staat tegenover dat ook AAC, de standaardcodec voor iPhones, best heel aardig presteert. Met een batterijduur van 6 uur, of 30 uur met de case, zijn de AirPods Pro 2 geen hoogvlieger, maar dat is al wel voldoende voor dagelijks gebruik van en naar het werk of tijdens het sporten. Sinds kort werken de oortjes zelfs als gehoorapparaat.

Eigenschappen: adaptieve en instelbare ANC, omgevingsgeluid, geen losse app (ingebakken in iOS en iPadOS), tot maximaal 6 uur batterij bij muziekstreaming, 24 uur erbij met de case, ruimtelijk geluid, 5,4 gram per oortje.

Nothing Ear (a)

De Ear (a) van Nothing onderscheidt zich in deze lijst door een unieke prijs-kwaliteitverhouding. Met een prijskaartje van 99 euro zijn ze ook goedkoper dan de hierboven genoemde modellen. Het opvallende design met transparante behuizing en futuristische vormgeving is kenmerkend voor Nothing, al zijn de plastics wel gevoelig voor krassen. Ondanks de scherpe prijs krijg je veel functies die je ook op high-end oortjes terugvindt, zoals Multipoint, waarmee je naadloos tussen twee verbonden apparaten kan wisselen. De ruisonderdrukking is prima, maar toch niet te vergelijken met die van de oortjes van Apple of Sony. Minpunten zijn de beperkte batterijduur van 5,5 uur per lading met ANC ingeschakeld en de presentatie van hoge audiotonen. Die klinken vrij scherp, waardoor geluid op een hoog volume vermoeiend kan aanvoelen. Dat kan je wel deels aanpassen via de gebundelde Nothing X-app.

Eigenschappen: adaptieve en instelbare ANC, omgevingsgeluid, Nothing X-app, tot maximaal 5,5 uur batterij bij muziekstreaming (ANC), 8,5 uur zonder ANC, 42,5 uur maximaal met de case, 4,7 gram per oortje.