Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

Sony WH-CH720N

De Sony WH-CH720N biedt opvallend veel waar voor zijn geld. Je krijgt actieve noise-cancelling die achtergrondgeluiden merkbaar dempt – ideaal om rustig te genieten van je muziek of podcast. De noise-cancelling is niet zo krachtig als bij Sony’s duurdere modellen, maar nog steeds meer dan welkom in deze prijsklasse. Het geluid is typisch Sony: goed gebalanceerd, helder en aangenaam. De bas is wat minder diep dan bij de WH-1000XM4 (het grote broertje) en het geheel klinkt iets minder ruimtelijk, maar de audiokwaliteit blijft indrukwekkend voor deze prijs. Voor liefhebbers van detail en dynamiek is dit een prima keuze. De WH-CH720N mist ondersteuning voor LDAC of aptX, wat sommige concurrenten wel bieden. Daar staat tegenover dat je Bluetooth-multipoint krijgt en een 3,5mm-aansluiting als alternatief. De lichte bouw en comfortabele pasvorm maken hem perfect voor lange luistersessies. Een slimme keuze als je een betaalbare, betrouwbare noise-cancelling koptelefoon zoekt.

Adviesprijs: 69 euro

MacBook Air (M4, 13 inch)

Apple heeft met de nieuwe MacBook Air (M4, 13 inch) opnieuw een toonaangevende laptop neergezet. Deze nieuwe versie is niet alleen krachtiger dankzij de M4-chip, maar ook verrassend genoeg iets goedkoper dan zijn voorganger. Daardoor biedt hij meer waar voor je geld dan ooit tevoren. De M4-chip zorgt voor bliksemsnelle prestaties bij dagelijkse taken én bij zwaardere toepassingen zoals videobewerking of muziekproductie. Voor deze prijsklasse is er simpelweg geen andere laptop die dezelfde combinatie biedt van snelheid, design, batterijduur en bouwkwaliteit. Tenminste, als je geen Windows nodig hebt – want macOS blijft uiteraard een voorwaarde. Ook aan de details is gedacht. De verbeterde webcam maakt gebruik van slimme AI-functies om je beter in beeld te brengen tijdens videovergaderingen. Daarnaast is er een nieuwe hemelsblauwe kleuroptie voor wie graag wat flair toevoegt. Wie liever een groter scherm wil, kan ook de 15-inchvariant van deze M4-MacBook Air overwegen.

Adviesprijs: vanaf 1.099 euro

CMF Watch Pro by Nothing

De CMF Watch Pro by Nothing is een opvallend goedkope, maar verrassend complete smartwatch die veel waar biedt voor zijn geld. Voor nog geen 100 euro krijg je een strak vormgegeven horloge met ingebouwde gps, een helder scherm en een batterij die tot 13 dagen meegaat bij gemiddeld gebruik. Zowel de hardware als de eenvoudige, maar vlotte software zijn goed op elkaar afgestemd. Deze smartwatch richt zich vooral op gebruikers die een minimalistische, no-nonsense-ervaring zoeken. Je krijgt basisfunctionaliteiten zoals meldingen, gezondheidsmetingen en belmogelijkheden (al moet je contactpersonen eerst handmatig toevoegen). Verwacht echter geen uitgebreide appwinkel of geavanceerde functies zoals bij duurdere modellen van Apple of Samsung. Toch weet de CMF Watch Pro te scoren dankzij zijn sterke bouwkwaliteit, cleane design en verrassende gebruiksgemak. Als je een betaalbare smartwatch zoekt die er goed uitziet en doet wat hij moet doen, dan is dit een van de beste keuzes in zijn prijsklasse.

Adviesprijs: 69 euro

Motorola moto g55

De Motorola moto g55 is met zijn adviesprijs van 249,99 euro iets duurder dan eerdere modellen uit de G-reeks, maar biedt daar wel een opvallend sterke uitrusting voor terug. Zo krijg je 256 GB opslagruimte, waar veel concurrenten het bij 128 GB houden. Ook het 6,5-inchdisplay is een pluspunt: het biedt een scherpe FHD-resolutie en een soepele 120Hz refresh rate. Het is wel een lcd-paneel, dus reken niet op de diepe zwartwaarden van een amoledscherm. De camera’s zijn degelijk voor deze prijsklasse. De 50MP-hoofdcamera en 8MP-groothoekcamera doen hun werk goed, en dankzij autofocus op de groothoeklens kan je die ook voor macrofoto’s gebruiken. Dat is handig, want een aparte macrocamera ontbreekt. Video’s worden beperkt tot 1080p, want de chipset ondersteunt geen 4K-opnames. Diezelfde chipset is verder vlot genoeg voor dagelijks gebruik, al zijn veeleisende games niet zijn sterkste punt. Kortom: de moto g55 is geen krachtpatser, maar wel een goede allrounder met veel opslag en een mooi scherm voor een eerlijke prijs.

Adviesprijs: vanaf 249,99 euro

App van de maand: Moon+ Reader

Voor de echte boekenwurmen onder ons is Moon+ Reader een van de meest complete en aanpasbare e-reader-apps op de markt. Of je nu graag ePub, pdf, MOBI of andere formaten leest, deze app vreet ze moeiteloos op. Maar waar Moon+ Reader écht in uitblinkt, is in de personalisatie: lettertypes, marges, regels, kleuren, animaties… Je kan zowat alles naar je hand zetten. De leeservaring zelf is aangenaam en soepel. Je bladert met vloeiende animaties en dankzij functies als automatische scroll, nachtlezen en woorddefinities blijf je volledig in het verhaal zitten. Let wel: de app is speciaal ontwikkeld voor Android-telefoons en -tablets en daarom niet beschikbaar op iOS. Ook handig: de app houdt statistieken bij van je leesgedrag. Zo zie je hoeveel boeken je al hebt verslonden en hoe lang je gemiddeld leest per dag. De gratis versie is al behoorlijk rijk: ondersteuning voor de meeste formaten, thema’s, dag-nachtmodus en synchronisatie via Dropbox of Google Drive. Voor wie méér wil, is er Moon+ Reader Pro (een eenmalige aankoop van ongeveer €7), waarmee je advertenties uitschakelt en toegang krijgt tot extra functies zoals PDF-annotatie, audioboekondersteuning en geavanceerde leesstatistieken. Kortom, Moon+ Reader is geen simpele lezer, maar een veelzijdige leesgenoot die je helemaal naar je eigen smaak kan instellen. Voor fervente lezers die hun digitale bibliotheek serieus nemen, is dit een absolute aanrader.

Platform: Android

Prijs: gratis (levenslang Moon+ Reader Pro voor €7)