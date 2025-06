Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

OnePlus Watch 3

De OnePlus Watch 3 verfijnt het succes van zijn voorganger met subtiele, maar doordachte verbeteringen. De batterijduur is uitgebreid tot 120 uur, wat bijna een volle dag langer is dan de Watch 2 en veel langer dan rivalen zoals de Galaxy Watch en Pixel Watch. Het amoleddisplay is nu bedekt met 2D-saffierkristal, waardoor het beter bestand is tegen krassen en vallen. Ook is de schermrand verkleind, wat zorgt voor een strakker design. De Watch 3 draait op de krachtige Snapdragon W5-chip en heeft daarnaast een extra energiezuinige chip die achtergrondtaken beheert. Hierdoor blijft Wear OS soepel draaien, zonder de batterijduur drastisch te verkorten. OnePlus levert met deze smartwatch een betrouwbare en stijlvolle optie voor Android-gebruikers. Met zijn lange batterijduur, stevige bouwkwaliteit en vloeiende software-ervaring is de OnePlus Watch 3 een van de beste Wear OS-horloges op de markt.

www.oneplus.com

Adviesprijs: 299 euro

Redmi Note 14

De Xiaomi Redmi Note 14 4G is een budgetsmartphone met een strak, vlak ontwerp en een stevigere behuizing. Het 6,67 inch grote amoledscherm heeft een 120Hz-refresh rate en diepe zwartwaarden, maar geen HDR. De 5.500mAh-batterij biedt een uitstekende autonomie. De Helio G99 Ultra-chipset zorgt voor vlotte prestaties bij dagelijkse taken en lichte gaming. HyperOS 1.0 op Android 14 brengt verbeteringen, maar bevat ook bloatware (overbodige, voorgeïnstalleerde apps) en enkele minder handige UI-keuzes. Gelukkig zijn die grotendeels aanpasbaar. Het updatebeleid is sterk voor deze prijsklasse: vier grote Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. De cameraopstelling is bescheiden, met een 108MP-hoofdcamera die goed presteert bij voldoende licht. Al met al is de Redmi Note 14 4G een van de beste betaalbare smartphones. Je leest onze uitgebreide test vanaf pagina 28

www.mi.com

Adviesprijs: 179 euro

Sony RX100 VII

Wil je de smartphone liever thuis laten en zoek je een goede compactcamera? De Sony RX100 VII is een van de beste exemplaren op de markt. Het geavanceerde autofocussysteem volgt bewegende onderwerpen met indrukwekkende nauwkeurigheid en maakt slim gebruik van gezichts- en oogdetectie, zelfs in videomodus. Dit maakt de camera ideaal voor zowel fotografie als video-opnames, zeker voor vloggers en content creators. Daarnaast biedt de RX100 VII een veelzijdige 24-200mm-zoomlens, een snelle burst-modus en 4K-video-opname. De ingebouwde microfoonaansluiting is een mooie toevoeging voor wie serieus met video aan de slag wil. De keerzijde is de hoge prijs, die voor velen een struikelblok zal zijn. Toch is dit een van de krachtigste compactcamera’s die je kan kopen. Als je de nieuwste autofocusfuncties en microfoonaansluiting niet nodig hebt, is de RX100 VI een goedkoper alternatief met vergelijkbare beeldkwaliteit en een iets vriendelijker prijskaartje.

www.sony.com

Adviesprijs: 1.299 euro

MSI Modern 15 F1M

De MSI Modern 15 F1M is een degelijke keuze voor wie een no-nonsense laptop zoekt zonder de hoofdprijs te betalen. Hij is ontworpen voor kantoorwerk, maar ook studenten en privégebruikers kunnen ermee uit de voeten. Dankzij de talloze configuraties (variërend in opslag, RAM en processor) is er een versie die bij jouw budget en behoeften past. Het 15,6 inch grote FHD IPS-display biedt voldoende schermruimte, en met drie usb-a-poorten, een usb-c-poort, ethernet, microSD-lezer en een 3,5mm-audiopoort heb je geen docking station nodig. Handig is ook de fysieke privacyschuiver voor de webcam. Hoewel hij niet de krachtigste is in zijn prijsklasse en de batterijduur achterblijft bij laptops met Snapdragon-chips, blijft de MSI Modern 15 F1M een solide werkpaard. Slankere of robuustere alternatieven bestaan, maar kosten doorgaans een stuk meer.

www.msi.com

Adviesprijs: vanaf 499 euro

App van de maand: Niagara Launcher

Veel Android-launchers beloven een snelle en overzichtelijke ervaring, maar Niagara Launcher tilt minimalisme naar een nieuw niveau. Deze alternatieve launcher (startscherm-app) blijft groeien in populaireit. Niagara richt zich op eenvoud en efficiëntie. Geen wirwar van icoontjes en widgets dus, maar een strak ontwerp waarin je snel je belangrijkste apps vindt. Wat meteen opvalt, is de unieke verticale alfabetische indeling. In plaats van traditionele pagina’s of een raster, presenteert Niagara je apps in een overzichtelijke lijst, waarbij je met één vingerbeweging snel door je favorieten bladert. Hierdoor wordt multitasken een stuk aangenamer. Daarnaast ondersteunt de launcher interactieve meldingen, waardoor je berichten kan lezen en beantwoorden zonder een app volledig te openen. Voor wie meer wil, is er Niagara Pro, dat extra functionaliteiten ontgrendelt zoals geavanceerde aanpassingsopties, integratie met widgets en geavanceerde gebarenbediening. De Pro-versie kost 6,99 euro per jaar, of een eenmalige aankoop van 19,99 euro voor levenslange toegang. Niagara Launcher is ideaal voor wie een gestroomlijnde, efficiënte en afleidingsvrije smartphone-ervaring zoekt. Het is snel, stijlvol en perfect voor gebruikers die geen fan zijn van rommelige startschermen. Een absolute aanrader.



Platform: Android

Prijs: gratis (€6,99/jaar of €19,99 levenslang)