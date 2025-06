Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Het is een vraag die elk jaar weer opduikt: welk product moet ik dit keer kopen om mijn ecocheques uit te geven? Hoewel men vaak denkt aan wasmachines of andere huishoudelijke apparaten, kan je er ook gadgets zoals smartwatches mee aanschaffen. We zetten alle opties voor je op een rij.

Met ecocheques probeert de overheid ecologisch verantwoorde producten en diensten toegankelijker te maken. Wist je dat je met ecocheques bijvoorbeeld de Eurostar naar Londen kan nemen? Ook in het binnenland is reizen met ecocheques mogelijk. De NMBS accepteert ecocheques inmiddels als betaalmiddel voor binnenlandse treinen, zelfs bij ticketautomaten in het station. Natuurlijk kan je er ook energiezuinige wasmachines, drogers, tv’s, koelkasten en ovens mee aanschaffen. Maar als geen van beide opties je aanspreekt, zou je haast denken dat je met de cheques blijft zitten. Dat hoeft gelukkig niet: je kan ze namelijk ook gebruiken voor technologische gadgets, zolang die een positieve impact hebben op het klimaat of je gezondheid.

De meeste apparaten die je met ecocheques kan aanschaffen, moeten energiezuinig zijn. Hoe zuinig een apparaat is, wordt bepaald aan de hand van het Europese ‘energielabel’.

Energiezuinige apparaten

De naam van dit extralegale voordeel verklapt het doel dat de overheid ermee nastreeft, al blijft ‘energiezuinig’ een relatief begrip. Om die reden heeft de overheid grenzen gesteld aan wat retailers als energie-efficiënt mogen beschouwen. Daarbij baseert zij zich op het Europese energielabel, dat van A tot G loopt. Apparaten met een A-label (of beter) zijn het zuinigst en elke stap richting de letter G betekent dat de apparaten meer stroom verbruiken. Voor televisies is bepaald dat alleen apparaten met energielabel A tot en met E met ecocheques kunnen worden aangeschaft. Dit zijn de eisen voor enkele andere productcategorieën:

Koelkasten en diepvriezers: klasse A tot en met D;

Vaatwassers: A tot en met C;

Wasmachines en droogkasten: alleen klasse A;

Ovens: vanaf energieklasse A+;

Slimme verlichting: geen rechtstreekse eis.

Retailers die ecocheques accepteren, kunnen je hierover ook informeren. Houd er rekening mee dat deze eisen in principe voor alle bedrijven gelijk zijn. Webwinkels waar je met ecocheques kan betalen, tonen op de productpagina’s doorgaans ook of een product met ecocheques kan worden aangeschaft. De lijst met webwinkels die je online met ecocheques laten betalen, groeit de laatste jaren gestaag en omvat onder andere Coolblue, Krëfel en AS Adventure.

Smarthome

In de eerdere opsomming noemden we al even slimme verlichting. In tegenstelling tot reguliere ledlampen hoeven slimme lampen niet te voldoen aan strenge energienormen. Dat komt doordat hun slimme functies alsnog voor energiebesparing zorgen. Zo kan je bijvoorbeeld gemakkelijker timers instellen om op je energiekosten te besparen. Daarnaast kan je ze op afstand uitschakelen, mocht je dat zijn vergeten. Dat er voor slimme lampen geen strenge eisen gelden, heeft bovendien te maken met het extra verbruik van de ‘slimme’ onderdelen: door de verbinding met je wifinetwerk of smarthomehub verbruiken ze standaard iets meer energie. Slimme lampen zijn niet de enige smarthomeproducten die met ecocheques verkrijgbaar zijn. Dat geldt ook voor slimme thermostaten (die helpen om je warmteverbruik te verlagen) en radiatorkranen, waarmee je per ruimte de temperatuur kan instellen. Voor kamers die je weinig gebruikt, kan je zo een lagere temperatuur instellen en daarmee energie besparen. Tot slot zijn ook schakelaars voor slimme lampen en de smarthomehubs waarmee je deze lampen verbindt met ecocheques te koop.

Sporten en e-mobility

Voor sportliefhebbers die hun activiteiten willen vastleggen met een smartwatch, is er goed nieuws: je kan (bijna) alle smartwatches met ecocheques aanschaffen. Niet alleen de echte ‘sporthorloges’ van merken als Garmin en Polar, maar ook de slimme horloges van Apple, Google en Samsung. In dit geval speelt energiezuinigheid geen rol, maar wel je gezondheid: smartwatches kunnen je stimuleren om vaker te bewegen. De overheid hoopt uiteindelijk dat je de auto vaker laat staan voor woon-werkverkeer en in plaats daarvan te voet of met de fiets gaat. Om dezelfde reden kan je (elektrische) fietsen, bijbehorende accessoires en elektrische steps aanschaffen met ecocheques. Sommige fietsenwinkels accepteren ecocheques zelfs voor herstellingen. Ook voor producten in de e-mobility-categorie geldt dat efficiëntie of duurzaamheid van het apparaat zelf geen rol speelt, maar uitsluitend het gebruiksdoel.

Refurbished

De laatste productcategorie waarvoor je ecocheques kan gebruiken, en waarvan velen dat niet weten, is die van refurbished telefoons en tablets. In de meeste gevallen gaat het om herstelde of zo goed als nieuwe (lichtgebruikte) iPhones en iPads die je met korting kan aanschaffen. Sommige webwinkels bieden zelfs al refurbished exemplaren van de nieuwste iPhones en iPads aan. Het is dus zeker niet zo dat daar alleen verouderde toestellen onder vallen. Uiteraard is de korting bij oudere modellen wel het hoogst. Voor Android-liefhebbers is de keuze vaak beperkt of zijn er zelfs helemaal geen opties. Deze gadgetcategorie is dus vooral interessant voor wie een nieuwe iPhone of iPad zoekt.

Ecocheques te spenderen? Interessante toestellen opgelijst

TV: Samsung QLED

Het aanbod televisies dat je met ecocheques kan aanschaffen, evolueert voortdurend. Eerder kwamen vrijwel alleen oledtelevisies en duurdere miniLED-modellen in aanmerking, maar inmiddels geldt dat ook voor goedkopere QLED-televisies, zoals de Samsung 55Q74D. Dit 55-inch-QLED-model heeft energielabel E en voldoet daarmee aan de gestelde energiecriteria. QLED-televisies van Samsung staan bekend om hun hoge maximale helderheid, degelijke bouwkwaliteit en gebruiksvriendelijke Tizen OS-software. De Samsung 55Q74D biedt bovendien een beeldverversing van 100 Hz en local dimming; zij het vanaf de zijkanten (edge-lit), waardoor HDR-beelden iets minder indrukwekkend ogen. Toch is de televisie in zijn prijsklasse een opvallend sterke keuze. Met ecocheques wordt de prijs nóg aantrekkelijker. Overigens hebben ook TCL (bijvoorbeeld de C71B) en LG (QNED866RE) enkele televisies in hun assortiment die met ecocheques verkrijgbaar zijn.

Adviesprijs: 749 euro

Eigenschappen: energielabel E, 100Hz-beeldverversing, draait op Tizen OS, ondersteunt HDR10, HDR10+ en HLG.

Smartwatch: Garmin Forerunner

Sporthorloges uit de Forerunner-serie van Garmin zijn bijna altijd een goede keuze voor fervente sporters, vooral voor wie regelmatig hardloopt. Wie niet meer wil uitgeven dan de waarde van zijn of haar ecocheques, komt al snel uit bij de Garmin Forerunner 255. Dit sporthorloge is regelmatig verkrijgbaar voor 230 euro en biedt een indrukwekkende batterijduur van maar liefst 14 dagen op één lading. Naast hardlopen ondersteunt de Forerunner 255 ook diverse andere sportactiviteiten, waaronder fietsen, fitness, multisport, outdoor, tennis, triatlon, wandelen, watersport, wintersport en zwemmen. Voor je sportactiviteiten kan je bovendien ANT+-accessoires, zoals een hartslagband, aansluiten. Wat ‘slimme’ functies betreft, is de Forerunner beperkt tot het ontvangen van meldingen, muziekbediening en contactloze betalingen via Garmin Pay. Wie op zoek is naar meer smartwatchfunctionaliteit kan ook de Apple Watch SE (2024) of de Samsung Galaxy Watch 7 overwegen.

Adviesprijs: 239 euro

Eigenschappen: batterijduur tot 336 uur, behuizing van 46 mm, uitgebreide trackingmogelijkheden voor sporten, ondersteuning voor ANT+-accessoires, ook verkrijgbaar als ‘Music’-variant met lokale muziekopslag.

Thermostaat: Tado Thermostaat X

Ook op het gebied van slimme thermostaten is er volop keuze. Google heeft zijn Learning-thermostaten, Tado introduceerde recent de X-reeks en Netatmo verkoopt zijn Slimme Thermostaat. Voor het meest uitgebreide ecosysteem ben je bij de Tado X-serie aan het juiste adres. Naast thermostaten en radiatorknoppen biedt Tado ook een accessoire voor warmtepompen aan. Dat helpt het energieverbruik verder te verlagen. Net als de Thermostaat X verschijnen ook de accessoires in de gebruiksvriendelijke Tado X-app. De prijzen zijn bovendien scherper dan bij veel concurrenten: het startpakket met de thermostaat en Matter-bridge kost 119 euro. De Radiatorknop X kost 80 euro en is verkrijgbaar in multi-packs met korting. Een nadeel is dat Tado niet alle functies in de app gratis beschikbaar stelt. Zo is voor meldingen over mogelijke problemen met de cv-ketel een abonnement vereist.

Adviesprijs: 119 euro (startpakket)

Eigenschappen: werkt via Matter, Tado-app voor Android en iOS (gratis, sommige functie vereisen een abonnement), werkt met radiatorknoppen en Heat Pump Optimizer van de X-serie.

Elektrische step: Xiaomi Electric Scooter

Elektrische steps zijn er in allerlei soorten en maten, en natuurlijk in verschillende prijsklassen. Bij Segway beginnen de prijzen rond de 230 euro (KickScooter C2 E), maar dat model heeft flinke beperkingen wat betreft het bereik. Segway zelf schat het maximale bereik op slechts 11 kilometer. In de praktijk zal dat waarschijnlijk nog iets lager uitvallen, waardoor deze step vooral geschikt is voor korte ritten op eigen terrein en minder voor bijvoorbeeld een snelle boodschap. De Electric Scooter 4 van Xiaomi is weliswaar een stuk duurder (399 euro), maar biedt daarentegen een geschat bereik van 35 kilometer, waarvan in de praktijk zo’n 20 kilometer overblijft. Daarnaast is het een voordeel dat de step grotere 10-inchwielen heeft, wat zorgt voor extra rijcomfort. Handig is ook dat je de step via je telefoon kan bedienen met de Xiaomi Home-app, waarmee je hem bijvoorbeeld op slot kan zetten.

Adviesprijs: 399 euro

Eigenschappen: geschat bereik van 35 km, motorvermogen van 600 watt, maximale belasting van 110 kilogram, werkt met Xiaomi Home-app.

