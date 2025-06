Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Antivirussoftware was tot enkele jaren geleden een hot topic. Het aanbod was enorm, zowel wat gratis als betaalde programma’s betreft, en door de slechte of simpelweg ontbrekende standaardbeveiliging in Windows moest je wel een (aanvullend) antivirusprogramma installeren. Met de komst van Microsofts verbeterde Defender-software is de noodzaak voor alternatieve antivirussoftware grotendeels verdwenen. De nieuwste versies van Microsoft Defender, de gratis antivirussoftware voor Windows, zijn namelijk veel beter in het opsporen van virussen en malware. Is het tijdperk van alternatieve antivirussoftware dan écht voorbij?

Heb je nog antivirussoftware nodig?

Een vraag die geregeld voorbijkomt is of antivirus nog wel noodzakelijk is. Mensen vertrouwen erop dat hun laptop of desktop niet geïnfecteerd raakt als ze alleen ‘veilige’ websites bezoeken. Toch kunnen ook ogenschijnlijk veilige websites besmet zijn met malware of andere gevaarlijke bestanden, zonder dat de eigenaars daarvan op de hoogte zijn. Bovendien kan niet alleen de website zelf je pc infecteren, maar ook advertenties die getoond worden kunnen schadelijke software bevatten. Antivirus blijft dus een onmisbaar stukje software voor je computer. Zoals gezegd is Microsoft Defender anno 2025 een van de beste én gratis antivirusprogramma’s voor Windows-pc’s. Betekent dit echter dat er geen plek meer is voor betaalde of gratis antivirussoftware van andere bedrijven, zoals Avast, Bitdefender, ESET en Sophos?

Zakelijk vs. consumenten

Op deze vraag valt eigenlijk geen eenduidig antwoord te geven. Zoals zo vaak bij software en hardware moet je eerst en vooral kijken naar het gebruiksdoel. In het geval van antivirus moet je vooral kijken naar het gebruiksdoel van de pc en welke data erop staat. Als de pc primair bedoeld is voor persoonlijk gebruik en je er e-mails mee stuurt, wat browset op nieuwssites en andere veilige sites bezoekt, heb je waarschijnlijk al voldoende aan Microsoft Defender. Staan er ook privacygevoelige documenten op, bezoek je regelmatig websites die je niet helemaal vertrouwt, log je ermee in bij je bank en overheden of gebruik je de computer ook zakelijk? Dan mag het wat meer zijn dan Defender. Geavanceerdere antivirussoftware beschermt bijvoorbeeld ook tegen ransomware- of phishingaanvallen en scant webverkeer om dreigingen al in een vroeg stadium te voorkomen. Ook zien we geregeld dat zulke apps beschikken over een VPN of versleutelde browser waarmee je veilig betalingen uitvoert bij je bank of inlogt bij overheden. Deze extra functies zijn vaak overigens niet gratis: je betaalt er al snel 30 euro per jaar voor.

Gratis vs. betaalde antivirus

Heb je dan echt betaalde antivirus nodig, of zijn de gratis varianten van dezelfde bedrijven al voldoende? De gratis en betaalde varianten delen meestal hun database met bekende aanvalstactieken, de zogeheten ‘virusdefinities’. Ook de manier waarop schadelijke bestanden gedetecteerd worden is vaak dezelfde. Je zou kunnen stellen dat de ‘basisbescherming’ hetzelfde is, maar niet altijd toereikend is voor hedendaags gebruik. Aanvallers zoeken namelijk altijd nieuwe technieken om geld afhandig te maken en dat is lang niet altijd meer via malware- en virusaanvallen. Steeds vaker proberen hackers in te breken via phishingaanvallen, zoals een e-mail die je naar een gevaarlijke website leidt waar om persoonlijke gegevens gevraagd wordt. Betaalde programma’s helpen je dit soort aanvallen op te sporen, wat zomaar duizenden euro’s kan schelen als je anders per ongeluk in een phishingaanval trapt. Wat ook nog kan verschillen is hoe betaalde varianten omgaan met onbekende dreigingen. Antivirusprogramma’s vertrouwen op een ‘heuristics’-proces om bestanden of processen op te sporen die verdacht gedrag vertonen en mogelijk je pc proberen aan te vallen. Hoe deze scans worden uitgevoerd en hoe ze met de uitkomsten omgaan, verschilt soms tussen de gratis en betaalde software. Uiteindelijk levert betaalde antivirussoftware dus wel degelijk betere bescherming op tegen virussen en malware, zelfs als de basisbescherming haast identiek is.

Antivirus vergelijken

Houd er natuurlijk rekening mee dat niet alle antivirussoftware dezelfde prestaties levert. De rooskleurige plaatjes die ontwikkelaars op hun website presenteren, zijn soms iets té mooi om waar te zijn. Om te achterhalen hoe ‘goed’ antivirussoftware werkt, wil je bepalen in hoeverre de software in staat is om het binnendringen van een gevaarlijk bestand te voorkomen. Net zo belangrijk is de succesratio voor het verwijderen van malware die al op je computer draait via het heuristics-proces, dat we eerder al aanhaalden. Tot slot is het belangrijk om te bepalen wat de impact is van de software op je computer. Sommige antivirussoftware is behoorlijk belastend voor je CPU of gebruikt veel RAM, waardoor je pc mogelijk trager werkt. Verschillende onafhankelijke partijen hebben zich erop toegelegd om die vergelijking voor jou te maken. AV-Test, een onafhankelijk Duits testlab is er een van. Elke twee maanden brengt het een nieuw rapport uit met scores voor de genoemde punten: bescherming, detectie en snelheid. AV-Comparatives, een organisatie gevestigd in Oostenrijk, legt zich eveneens toe op uitgebreide testen voor antivirussoftware. Het bedrijf ontving inmiddels zelfs een certificaat van TÜV Austria voor het onafhankelijk voorleggen van testresultaten. Voor zakelijke antivirus moet je de scores bij AV-Test bekijken: AV-Comparatives richt zich op de consumentenversies. Beide websites geven je een momentopname: het is goed mogelijk dat de scores na verloop van tijd wijzigen. Dit heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat het ene bedrijf beter in staat is om een specifiek type malware te detecteren dan het andere. Voor de beste vergelijking moet je de resultaten van beide organisaties naast elkaar leggen. De software die consistent hoog scoort, kan je zeker op je verlanglijstje zetten. Merk je op dat een antivirusprogramma iets lager scoort omdat het veel ‘valspositieven’ voorlegt (een veilig bestand of proces wordt dan per ongeluk als schadelijk aangemerkt), dan kan je ook deze met een gerust hart aanschaffen en installeren. Het kan dan wel eens gebeuren dat veilige bestanden als onveilig worden gemarkeerd, maar liever een keer te veel dan te weinig.

De beste antivirussoftware in 2025

Bitdefender Total Security

Bitdefender is sinds jaar en dag dé antivirussoftware voor geavanceerde gebruikers. Tests van AV-Comparatives benadrukken de indrukwekkende prestaties voor het opsporen en blokkeren van dreigingen: in 99,6 procent van de gevallen wist Bitdefender schadelijke bestanden tegen te houden. Ter vergelijking: Microsoft Defender blijft steken op ‘slechts’ 98,3 procent. Bitdefender moet alleen Avira, F-Secure, McAfee en Norton voor zich dulden (99,8 procent). Wat het Total Security-pakket van Bitdefender nog aantrekkelijker maakt, is de actieve bescherming tegen ransomware, de veilige betaalfunctie, ingebakken VPN (met een datalimiet) en een functie om gevaren op je thuisnetwerk op te sporen. Met een prijskaartje van 94,99 euro is de antivirussoftware wel relatief prijzig. Het Internet Security-pakket biedt dezelfde bescherming, zij het zonder wachtwoordmanager, apparaat-optimizer en cryptominingbescherming, en is net wat goedkoper.

Norton 360 Advanced

Heel wat consumenten kennen Norton waarschijnlijk omdat de antivirussoftware geïnstalleerd stond op hun nieuwe laptop of desktopcomputer. Toch kiezen heel wat mensen er ook zelf voor om de antivirus van Norton te installeren: het blijft immers gewoon goede antivirussoftware, met een krachtige bescherming tegen schadelijke bestanden en uitgebreide functiepakketten, zeker als je voor een van de Norton 360-abonnementen kiest. Alle abonnementen in de 360-lijn beschikken over een VPN, wachtwoordmanager en gratis cloudopslag. Bij de Deluxe- en Advanced-abonnementen krijg je wel meer cloudopslag (respectievelijk 50 en 200 GB), maar ook opties voor ouderlijk toezicht en Dark Web Monitoring. In het geval dat je data op het darkweb verschijnt, word je dan proactief geïnformeerd en kan je onmiddellijk actie ondernemen. Wie voor het ‘Advanced’-abonnement kiest, krijgt zelfs hulp in het geval dat zijn identiteit of portemonnee gestolen wordt. Als we een nadeel moeten noemen, is het wel de prijs: het Advanced-abonnement (voor 10 apparaten) kost maar liefst 134,99 euro na het eerste jaar.

Avast Premium Security

Avast behoort tot de absolute top van antivirusprogramma’s, bevestigt ook AV-Comparatives. De software laat zich gemakkelijk bedienen en biedt handige extra’s zoals een modus voor gamers, die pop-ups en andere storende elementen automatisch blokkeert. Ook biedt het extra beveiliging voor je inbox: Avast scant automatisch op e-mails die verdacht overkomen en waarschuwt je als je zo’n e-mail probeert te openen. Uniek aan de software van Avast is de Ransomware Shield-functie die je bestanden beschermt tegen ransomware-aanvallen. In het geval dat je pc door ransomware getroffen wordt, zou dit voorkomen dat de ransomware de beschermde bestanden overneemt en vergrendelt. Ideaal is dat het de bestanden die het moet beschermen zelfs automatisch detecteert: zodra je de antivirussoftware installeert, scant Avast automatisch naar te beschermen bestanden. Natuurlijk mag een VPN ook niet ontbreken, al geldt daarvoor wel een limiet van 5 GB per dag, wat vrij weinig is als je bijvoorbeeld ook video’s wilt streamen. Qua prijs is het Premium-aanbod van Avast goedkoper dan dat van Bitdefender en Norton, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de beveiliging van je computer.

F-Secure Total

F-Secure is weliswaar een minder bekende speler in de markt voor antivirussoftware, maar wordt al jaren door AV-Comparatives en AV-Test aangemerkt als een zeer competitief softwarepakket. Vergeleken met bijvoorbeeld Avast of Norton krijg je minder functies, maar de functies die F-Secure Total wél biedt, zijn degene die er echt toe doen, zoals robuuste netwerkbeveiliging en bescherming tegen identiteitsdiefstal. Daarnaast biedt F-Secure ondersteuning op afstand, bijvoorbeeld wanneer je pc besmet is geraakt. Voor mobiele apparaten heeft F-Secure ook enkele handige functies ontwikkeld, zoals bescherming tegen oplichting via sms en wifi-beveiliging. Op iOS controleert de software daarnaast of je smartphone up-to-date is en adviseert F-Secure wanneer een update nodig is. Minder positief zijn we over het dashboard. Voor nieuwe gebruikers kan dit overweldigend aanvoelen, omdat er veel knoppen aanwezig zijn, al biedt F-Secure wel workshops aan. Binnen de kortste keren ben je dus vertrouwd met alle functies. Een ander potentieel nadeel is de prijs. Op jaarbasis kost F-Secure 69,99 euro voor één apparaat (zoals een Windows-pc).

