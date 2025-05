Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

Motorola Edge 50 Neo

De Motorola Edge 50 Neo biedt op dit moment misschien wel de beste prijs-kwaliteitverhouding voor een smartphone. Voor net geen 500 euro krijg je een veelzijdig toestel met sterke camera’s, een compact ontwerp en een indrukwekkend updatebeleid. Het 6,4 inch grote oleddisplay heeft een 120 Hz refresh rate en een piekhelderheid van 3.000 nits. In tegenstelling tot de andere Edge 50-modellen heeft dit toestel een plat scherm, wat sommige gebruikers fijner vinden. De dynamische beeldverversingsgraad draagt bij aan een batterijduur die met gemak een volle dag meegaat. Opladen gaat razendsnel dankzij 66W-snelladen. De Motorola Edge 50 Neo heeft drie volwaardige camera’s: een 50MP-hoofdcamera, een 13MP-groothoeklens met macrofunctie en een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Dat zie je zelden in deze prijsklasse. De camera-app kan soms wat traag reageren, maar de fotokwaliteit is over het algemeen indrukwekkend. Kortom, een uitstekende keuze in het middensegment.

www.motorola.com

Adviesprijs: 365 euro

Epson EcoTank ET-4850

De Epson EcoTank ET-4850 is onze topkeuze als printer voor thuisgebruik, dankzij zijn veelzijdigheid, grote inktvoorraad en redelijke prijs. Hij biedt functies zoals automatische documentinvoer, dubbelzijdig printen en een touchscreen, al ontbreken premium opties zoals NFC en dubbelzijdig scannen. De afdrukkwaliteit is nauwkeurig en consistent. Een extra papierlade ontbreekt, maar de hoofdlade voor 250 vellen volstaat voor de meeste gebruikers. De printer is eenvoudig te bedienen via het grote touchscreen en levert degelijke printsnelheden. Het grootste voordeel zijn de extreem lage gebruikskosten. De meegeleverde vijf flessen inkt zijn tot 90 procent goedkoper dan cartridges en goed voor bijna 20.000 pagina’s. Dit maakt de Epson EcoTank ET-4850 een ideale keuze voor wie veel en voordelig wil printen.

www.epson.com

Adviesprijs: 372 euro

Redmi Pad Pro

Ook de Redmi Pad Pro biedt verrassend veel waar voor zijn geld. Voor amper 300 euro krijg je prestaties die je eerder bij duurdere tablets verwacht. Hoewel hij niet perfect is, kan je er vrijwel alles mee doen wat je van een Android-tablet verlangt. Het 12,1-inchdisplay is groot genoeg om twee apps naast elkaar te draaien. Dankzij de stylus- en keyboardondersteuning is de tablet geschikt voor tekenen en notities. De software is minder verfijnd dan bij Samsung en bevat wat bloatware, maar dat doet weinig af aan de gebruikservaring. De prestaties zijn indrukwekkend. De processor draait lichte tot middelzware games zonder haperingen en de 10.000mAh-batterij houdt het 10 uur vol bij 1080p-streaming op gemiddelde helderheid. Als kers op de taart heeft de Redmi Pad Pro een 3,5mm-koptelefoonpoort, een zeldzaamheid bij moderne tablets.

www.mi.com

Adviesprijs: 239 euro

Google Pixel Watch 3

De Google Pixel Watch 3 blijft trouw aan zijn slanke, moderne ontwerp, maar introduceert nu ook een groter 45mm-formaat. Wear OS is geoptimaliseerd voor het grotere scherm, wat de gebruikservaring verbetert. Hoewel het bandjessysteem ongewijzigd blijft, levert de krachtige chip vloeiende prestaties en een naadloze integratie met Pixel-smartphones en andere Android-toestellen. iPhone-gebruikers vallen echter uit de boot. Het minimalistische design blijft een blikvanger, zonder te overheersen. Met batterijbesparing ingeschakeld, houdt de Pixel Watch 3 het tot 36 uur vol. Dat is vergelijkbaar met de Apple Watch Series 10. Dit is een degelijke upgrade voor Android-gebruikers die een stijlvolle, functionele smartwatch zoeken.

www.store.google.com

Adviesprijs: 369 euro

App van de maand: Clevertype AI Keyboard

We typen ons tegenwoordig een ongeluk: berichten, e-mails, notities en zoekopdrachten vliegen dagelijks uit onze vingertoppen. Maar wat als je toetsenbord niet alleen je woorden aanvult, maar écht met je meedenkt? CleverType – AI Keyboard belooft precies dat. Deze nieuwe toetsenbordapp gebruikt artificiële intelligentie om je schrijfstijl te leren kennen en nauwkeurigere suggesties te geven. Waar standaard toetsenborden vaak gokken naar wat je bedoelt, analyseert CleverType je zinsopbouw en context, zodat je sneller en foutloos kunt typen. Het biedt ook slimme autocorrectie en personalisatieopties, waardoor de app zich aanpast aan je voorkeuren en woordgebruik. Een van de grootste troeven is de AI-gestuurde tekstsuggestie, die complete zinnen kan aanvullen en zelfs de toon van je berichten kan aanpassen. Handig als je professioneel wilt klinken in een e-mail of juist luchtig in een appgesprek. Daarnaast ondersteunt CleverType meerdere talen en schakelt het soepel tussen verschillende taalmodi, wat handig is voor meertalige gebruikers. De gratis versie biedt de basisfunctionaliteiten, zoals voorspellende tekst en autocorrectie. Voor meer geavanceerde AI-functies en extra personalisatie-opties kun je upgraden naar CleverType Pro. Dit AI-toetsenbord is een serieuze concurrent voor standaard toetsenborden zoals Gboard en SwiftKey. Dankzij de slimme AI en intuïtieve bediening wordt typen niet alleen sneller, maar ook aangenaam efficiënt. Daarom is het een aanrader voor iedereen die efficiënt wil communiceren.

Prijs: gratis (€4,99/maand of €39,99/jaar)

Platform: Android, iOS