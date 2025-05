Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Een nieuwe televisie kopen klinkt eenvoudig, tot je in de wereld van oled, qled, HDMI 2.1 en beeldverversingsfrequenties duikt. De keuze is vandaag groter dan ooit, met schermen in alle maten, prijsklassen en technologieën. Gelukkig hoeft het geen ondoordringbaar technisch mijnenveld te zijn. In deze gids helpen we je op weg – met heldere uitleg en zes concrete aanbevelingen, voor elk type kijker én elk budget. Verderop vind je de beste tv’s van het moment.

Maar waar begin je? De juiste keuze hangt sterk af van hoe en waarvoor je de tv gebruikt. Ben je een filmliefhebber die het liefst in bioscoopkwaliteit kijkt? Of zap je vooral van talkshows naar sportwedstrijden? Misschien zoek je gewoon een degelijke televisie voor het journaal en een avondje streaming. Wat je voorkeur ook is, een goed toestel sluit aan op jouw kijkgedrag én op je woonkamer. Daarom is het handig om eerst even stil te staan bij de belangrijkste aandachtspunten. Zo weet je waarop je moet letten vóór je de winkel instapt of het web afstruint op zoek naar jouw nieuwe televisie.

Grootte en kijkafstand

De juiste schermgrootte hangt vooral af van hoe ver je van de tv zit. Een handige vuistregel: deel de kijkafstand (in cm) door 2 tot 2,5 om de ideale schermdiagonaal te vinden. Bij een afstand van 2,5 meter is een tv van 50 tot 65 inch meestal ideaal. Kies je voor een 4K-scherm, dan kun je zonder kwaliteitsverlies dichter bij het beeld zitten – en dus gerust een maatje groter nemen. Houd ook rekening met de indeling van je kamer en of je tv op een meubel staat of aan de muur hangt. Groter is vaak indrukwekkender, maar zorg dat het scherm past bij je ruimte en kijkgewoonten.

© iStock – grinvalds

Oled, qled of lcd?

Bij het kiezen van een tv speelt het type schermtechnologie een grote rol in de beeldkwaliteit. Oled staat bekend om zijn diepe zwartwaarden en hoog contrast, dankzij pixels die individueel aan- en uitgeschakeld worden. Ideaal voor film- en serieliefhebbers die houden van bioscoopkwaliteit.

Qled, vooral bekend van Samsung, maakt gebruik van een ledachtergrondverlichting met een extra kleurfilter (quantum dots). Het resultaat: levendige kleuren en hoge helderheid, wat goed werkt in lichtere woonkamers.

Traditionele ledtelevisies, vaak goedkoper, zijn gebaseerd op lcd-schermen met led-achtergrondverlichting. Ze bieden solide prestaties, al missen ze het contrast en de kleurdiepte van oled en qled.

Binnen elke technologie zijn er bovendien kwaliteitsverschillen, dus let ook op zaken als local dimming en helderheidsniveaus. Je keuze hangt af van je voorkeur voor beeldkwaliteit, je kijkomgeving en natuurlijk je budget.

Beeldkwaliteit en verversingssnelheid

Beeldkwaliteit wordt niet alleen bepaald door het schermtype, maar ook door technologieën zoals HDR. Met HDR (bijvoorbeeld HDR10+ of Dolby Vision) zie je meer detail in donkere én lichte beelden, wat films en series realistischer maakt.

Ook de verversingssnelheid is belangrijk, vooral voor sport en gaming. Een hogere refresh rate (100 of 120 Hz) zorgt voor vloeiende beelden zonder te vervagen bij snelle bewegingen. Sommige tv’s gebruiken extra technieken om dit effect nog te verbeteren.

Kortom: goede HDR en een hoge verversingssnelheid maken het kijken een stuk prettiger.

Aansluitingen

Let goed op het aantal en type aansluitingen. Meerdere HDMI-poorten zijn handig voor je gameconsole, soundbar en andere apparaten. HDMI 2.1 is een pluspunt, vooral voor gamers en toekomstige upgrades. Ook eARC-ondersteuning voor beter geluid via één kabel is een aanrader. Zo blijft je tv jarenlang bruikbaar en flexibel.

Smart-tv

De meeste tv’s zijn tegenwoordig ‘smart’, maar het ene systeem is het andere niet. Denk aan gebruiksgemak, apps die je gebruikt (zoals Netflix, Disney+, YouTube), en software-updates. WebOS (LG), Tizen (Samsung), Google TV en Android TV hebben elk hun voor- en nadelen.

© Samsung

Budget

Je budget bepaalt vaak welke tv’s binnen bereik liggen. Voor minder dan 500 euro vind je al prima toestellen voor basisgebruik. Wie hogere eisen stelt, bijvoorbeeld op gebied van beeldkwaliteit of gaming, komt vaak uit bij het midden- of topsegment. Bedenk vooraf wat je echt nodig hebt, zodat je slim kan kiezen zonder te veel te betalen.

De beste tv’s in 2025: onze aanbevelingen

LG C4 – beste in het algemeen

De LG C4 is de televisie die we standaard aanraden voor de meeste mensen. Het is immers een stijlvolle en erg veelzijdige tv die op verschillende punten goed scoort. De beeldkwaliteit is met goede contrastniveaus uitstekend te noemen, met diepe zwarttinten en levendige kleuren, zelfs in goed verlichte ruimtes.

Gamers dan weer zullen de LG C4 waarderen omwille van de vier HDMI 2.1-poorten met 4K/144 Hz-ondersteuning en VRR, inclusief AMD FreeSync en NVIDIA G-SYNC. De tv heeft bovendien een eigen Game Optimizer-functie.

Met webOS 24 is de LG C4 ook een uitstekende smart-tv. Het platform is gebruiksvriendelijk en biedt toegang tot populaire streamingdiensten, evenals cloudgamingdiensten zoals GeForce Now.

Enkel het ingebouwde geluid is wat minder, maar het volstaat desondanks ruimschoots en anders kan je er nog steeds een soundbar aan koppelen.

De LG C4 is niet de goedkoopste in zijn klasse, maar is verkrijgbaar in veel verschillende formaten en biedt absoluut waar voor zijn geld.

Adviesprijs: vanaf 869 euro – www.lg.com

vanaf 869 euro – www.lg.com Eigenschappen: 42, 48, 55, 65, 77, 83 inch, 4K, oled, HDR10, Dolby Vision, HLG, webOS

LG C4 OLED55C46LA - 55 inch - 4K OLED Evo - 2024

LG B4 – beste budgetoptie

Kijk je vooral naar het prijskaartje en wil je het zo goedkoop mogelijk houden zonder veel aan kwaliteit te moeten inleveren, dan is de LG B4 onze budgetoptie. Deze televisie brengt oled tegen een betaalbare prijs naar je woonkamer.

De beeldkwaliteit is meer dan degelijk, met een goed contrast, stevige zwarttinten en levendige kleuren. De helderheid ligt wel merkbaar lager dan bij duurdere modellen, waardoor het beeld minder impact heeft, zeker in sterk verlichte ruimtes. Bij minder omgevingslicht echter heb je daar weinig of geen last van. Voorts zijn de ingebouwde luidsprekers niet meteen om over naar huis te schrijven. Ze kunnen volstaan, maar als audio je echt dierbaar is, is een soundbar aangewezen.

Gamers dan weer hebben geen reden tot klagen. De LG B4 beschikt over vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/144 Hz, Dolby Vision en VRR, inclusief AMD FreeSync en NVIDIA G-Sync. Ook de relatief lage input lag van 9,1 ms is mooi meegenomen.

Adviesprijs: vanaf 699 euro – www.lg.com

vanaf 699 euro – www.lg.com Eigenschappen: 48, 55, 65 en 77 inch, 4K, oled, HDR10, Dolby Vision, HLG, webOS

LG B4 OLED55B46LA - 55 inch - 4K OLED - 2024

Samsung S95D – duur maar absolute topkwaliteit

Kijk je helemaal niet naar het prijskaartje en wil je gewoon absolute topkwaliteit, dan is de Samsung S95D zeker het overwegen waard.

Dankzij de QD-oledtechnologie levert dit toestel prachtige beelden af, met dynamische kleuren en realistische diepte. Bovendien is de Samsung S95D een van de helderste oledtelevisies op de markt, waardoor HDR-content nog meer tot leven komt. Speciale antireflectietechnologie zorgt verder voor een optimale kijkervaring door via een matte laag op het scherm vervelende reflecties weg te filteren, ook in goed verlichte ruimtes.

Gamers worden getrakteerd op vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/144 Hz en VRR, inlcusief AMD FreeSync Premium Pro. Via de Gaming Hub worden voorts alle gamingapps op één centrale plaats samengebracht, zodat je er snel toegang tot hebt.

Verder mag ook het ontwerp van de Samsung S95D er zijn en de ingebouwde audio is meer dan in orde. Aan deze tv hangt zoals gezegd een steviger prijskaartje, maar daarvoor haal je dan ook wel absolute topkwaliteit in huis. De afwezigheid van Dolby Vision is een van de weinige minpunten.

Adviesprijs: vanaf 1.529 euro – www.samsung.com

vanaf 1.529 euro – www.samsung.com Eigenschappen: 55, 65 en 77 inch, 4K, QD-oled, HDR10, HDR10+, HLG, Tizen

Samsung QE55S95D - 55 inch - 4K QD-OLED - 2024

Samsung Q80D – uitstekende balans tussen prijs en kwaliteit

De Samsung Q80D plaatsen we in de middenklasse van het aanbod, al is het toestel hier en daar al zo goedkoop te krijgen dat het net als de LG B4 een budgetoptie kan zijn. Hoe dan ook biedt de Samsung Q80D een uitstekende balans tussen prijs en kwaliteit.

Vooral wat de beeldkwaliteit betreft, krijg je hier echt wel waar voor je geld. De contrastniveaus zijn uitstekend, de zwarttinten accuraat en de kleuren levendig. Ook het ingebouwde geluid, inclusief ruimtelijke audio, is verrassend goed voor de prijs die je betaalt.

Verder zijn ook bij de Samsung Q80D weer vier HDMI 2.1-poorten van de partij, met ondersteuning voor 4K/120 Hz, VRR (inclusief AMD FreeSync Premium) en ALLM. De input lag bedraagt 9,8 ms en met de Gaming Hub heb je al je gamingapps centraal bij de hand.

Dolby Vision is helaas niet van de partij. Ook heeft de Samsung Q80D af te rekenen met wat ‘blooming’ en zijn de kijkhoeken wat beperkter dan bij duurdere modellen.

Adviesprijs: vanaf 899 euro – www.samsung.com

vanaf 899 euro – www.samsung.com Eigenschappen: 50, 55, 65, 75 en 85 inch, 4K, qled, HDR10, HDR10+, HLG, Tizen

Samsung QE55Q80D - 55 inch - 4K QLED - 2024

Samsung QN90D – top voor sport

De Samsung QN90D vermelden we specifiek voor sportfans. In deze klasse zijn er weliswaar goedkopere miniledtelevisies te vinden, maar met zijn uitmuntende beeldverwerking weet de Samsung QN90D zich in positieve zin te onderscheiden.

Snel bewegende beelden zien er geweldig uit, wat natuurlijk een grote meerwaarde is bij snelle sporten zoals voetbal. Extra positief is dat je zelfs niet in de instellingen moet duiken om van die goede beeldverwerking te kunnen genieten.

Ook elders presteert de Samsung QN90D goed, met heldere kleuren en een goed contrast. Helaas vervaagt het beeld wel wat vanuit bepaalde hoeken en blijft de tv ook niet helemaal gespaard van blooming.

Wel positief zijn dan weer de vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/144 Hz, VRR (inclusief AMD FreeSync Premium Pro), HGiG en ALLM. Ook de Gaming Hub is uiteraard van de partij.

Adviesprijs: vanaf 829 euro – www.samsung.com

vanaf 829 euro – www.samsung.com Eigenschappen: 43, 50, 55, 65, 75, 85 en 98 inch, 4K, miniled, HDR10, HDR10+, HLG, Tizen

Samsung QE55QN93D - 55 inch - 4K Neo QLED - 2024

Philips OLED809 – kleurrijk extraatje

Voor wie het qua beleving iets meer mag zijn, is de Philips OLED809 een leuke televisie om te overwegen. De beeldkwaliteit is uitstekend, met spetterende kleuren, een rijk contrast en diepe zwarttinten. Ook de ingebouwde audio is dankzij een goede positionering noemenswaardig goed in dit middensegment van de markt. Gamers worden voorts getrakteerd op Dolby Vision, 4K/120 Hz, VRR (inclusief AMD FreeSync Premium) en ALLM.

De Philips OLED809 schittert echter vooral omwille van Ambilight, dat de kijkervaring naar een hoger niveau tilt. Kleuren die op het scherm te zien zijn, worden dankzij Ambilight namelijk nog eens extra geaccentueerd in de omgeving van het toestel. Zo spatten de kleuren dus bijna letterlijk van het scherm, wat zeker in donkere ruimtes voor waanzinnig veel sfeer zorgt.

Adviesprijs: vanaf 949 euro – www.philips.be

vanaf 949 euro – www.philips.be Eigenschappen: 42, 48, 55, 65 en 77 inch, 4K, oled, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, Google TV

Philips Ambilight 55OLED809 4K OLED Smart TV - 55-inch scherm met P5 AI Perfect Picture Ultra HD, Google TV, Dolby Vision en Dolby Atmos Sound, werkt met...