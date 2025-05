Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Als je vaak op reis gaat, op een vrij afgelegen locatie woont of je voor wat voor reden dan ook echt niet zonder een internetverbinding kan komen te zitten, kan een 4G/5G-router een erg handige aankoop zijn. Dit soort routers lijken in sommige gevallen identiek aan het soort routers dat je ook standaard van een internetprovider krijgt, maar ze maken gebruik van mobiele netwerken in plaats van (of naast) een verbinding via een vaste lijn. Dankzij de uitstekende snelheden van 5G (en degelijke 4G-snelheden) zijn dit soort verbindingen tegenwoordig een uitstekend alternatief of een handige oplossing voor in locaties waar een vaste lijn geen (goede) mogelijkheid is. Er zijn allerlei verschillende soorten 4G- en 5G-routers te vinden binnen allerlei verschillende prijsklassen. In deze koopgids lichten we zes van de beste modellen van dit moment voor je uit.

Waarom kiezen voor een 4G/5G-router?

Ten eerste is een 4G- of 5G-router een uitstekende oplossing voor mensen die ergens een internetverbinding nodig hebben waar een vaste aansluiting geen mogelijkheid is, of simpelweg een hele trage of slechte verbinding oplevert. Dit kan bijvoorbeeld een probleem zijn dat je in het buitengebied aantreft, maar ook als je veel op reis gaat en je toch graag van een goede internetverbinding wil genieten. Waar je een traditionele router normaal gesproken aansluit op een modem, en dus ook op een vaste lijn, maakt een 4G/5G-router verbinding met het internet op dezelfde manier als je smartphone wanneer je geen wifi hebt: via een mobiel netwerk. Hiervoor wordt ook net zoals in je smartphone een simkaart gebruikt. Het instelproces is over het algemeen ook enorm eenvoudig. Je stopt simpelweg de simkaart in het apparaat en zet het aan. Natuurlijk moet hiervoor de dekking van het mobiele netwerk wel goed zijn in het gebied waarin je je bevindt, maar tegenwoordig is dat toch wel vaak het geval. Sommige van dit soort routers zijn ook specifiek ontworpen voor mobiliteit. Deze routers zijn extra compact en bevatten vaak een ingebouwde batterij, zodat je zelfs zonder stroomverbinding nog een tijdje online kan blijven. Dit soort routers zijn dus voornamelijk handig voor in afgelegen gebieden, op reis en als back-up voor als je echt niet zonder internetverbinding kan komen te zitten.

© TP-Link

Dit soort compacte routers zijn ideaal voor onderweg.

4G of 5G?

In principe werken 4G- en 5G-routers over het algemeen precies hetzelfde, maar ze verschillen voornamelijk op het gebied van prestaties en prijs. 4G bestaat natuurlijk al een stuk langer dan 5G en is dus ook de goedkopere optie. Sommige 4G-opties in deze koopgids bieden nog zeer degelijke downloadsnelheden tot 300 Mbps, maar bij de 5G-modellen kan dit oplopen tot 3,4 Gbps. 4G is prima voor allerlei alledaagse taken, maar 5G is dus vooral handig als je echt hele snelle downloadsnelheden nodig hebt, wil kunnen gamen of stabiele prestaties wil houden als er meerdere gebruikers tegelijkertijd van de verbinding gebruikmaken. Als je naar een erg druk gebied gaat, waar dus ook veel andere mensen gebruikmaken van het mobiele netwerk (niet eens specifiek jouw verbinding), blijft 5G over het algemeen ook iets stabieler. Waarom zou je dan nog voor 4G kiezen? Nou, 5G-modellen zijn meestal flink duurder en je hebt er ook een duurder abonnement met 5G-ondersteuning bij nodig. Daarnaast is de dekking van het 5G-netwerk nog niet overal even groot als bij het 4G-netwerk. Als je dus echt naar een afgelegen gebied gaat, kan 4G nog steeds een betere optie zijn. Je keuze zal dus uiteindelijk voornamelijk afhangen van je budget, je locatie en je verwachte gebruik.

© devolo

5G levert topsnelheden en is over het algemeen iets stabieler dan 4G.

De beste 4G/5G-routers in 2025

Netgear Nighthawk M3

De Netgear Nighthawk M3 is een dure, maar zeer krachtige en compacte 5G-router. Hij levert topsnelheden en is dankzij zijn display ook erg gebruiksvriendelijk. Hij biedt ondersteuning voor 5G-snelheden tot 2,5 Gbps en wifisnelheden tot 3,6 Gbps (Wi-Fi 6), en er kunnen maximaal 32 apparaten tegelijk mee worden verbonden. Dankzij zijn formaat en zijn ingebouwde batterij is dit model ideaal om onderweg mee te nemen. Die ingebouwde 5.185mAh-batterij biedt een batterijduur tot 13 uur, dus je kan vrij lang zonder stroomverbinding blijven internetten. Er is verder ondersteuning voor dual-band wifi en externe antennes, waardoor het bereik ook uitstekend is. De M3 is simlockvrij en kan in meer dan 125 landen gebruikt worden.

Adviesprijs: 499,99 euro

www.netgear.com

Eigenschappen: 5G-router, Wi-Fi 6, 5G-snelheden tot 2,5 Gbps/wifisnelheden tot 3,6 Gbps/usb-c-snelheden tot 5 Gbps, tot 32 apparaten, batterijduur tot 13 uur, dekking tot 90 m², LCD-touchscreen, ondersteuning voor externe antenne

devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE

De devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE is ook een enorm veelzijdig model dat 5G-ondersteuning combineert met Wi-Fi 6-ondersteuning. Ook dit model biedt dus topsnelheden tot 3,6 Gbps aan. Hier kan je echter tot 100 apparaten tegelijk verbinden. Hij is wel iets groter dan de Nighthawk M3, maar is nog steeds relatief gemakkelijk mee onderweg te nemen. Deze router beschikt over 4×4 MIMO-antennes en die zorgen voor een stabiele verbinding. Daarnaast is er ook dual-band wifi aan boord. Dit model lijkt op sommige vlakken iets meer op een traditionele router en beschikt dan ook over een 2,5 Gbps LAN-poort en een 1 Gbps LAN-poort. Je kan er zelfs een analoge telefoonlijn op aansluiten. De 5G-ondersteuning is natuurlijk vooral erg fijn hier vanwege de topsnelheden en stabiliteit, maar er is ook ondersteuning voor 4G en zelfs 3G aanwezig.

Adviesprijs: 449,90 euro

www.devolo.be

Eigenschappen: 5G-router, Wi-Fi 6, 5G-snelheden tot 2,5 Gbps/wifisnelheden tot 3,6 Gbps, meer dan 100 wifiverbindingen tegelijk, latentie tot 1 ms, 6 geïntegreerde 4×4 MIMO 5G/LTE-antennes

TP-Link Deco X50-5G

Ook de TP-Link Deco X50-5G combineert 5G met Wi-Fi 6. Deze mesh-router is dus een uitstekende optie als je geen (goede) vaste verbinding kan krijgen, maar ook om een back-up te hebben voor als je die wel hebt, maar deze wegvalt. Hier worden nog hogere 5G-topsnelheden (tot 3,4 Gbps) ondersteund en ook nog erg goede wifisnelheden (tot 3 Gbps). Er kunnen tot 150 apparaten worden verbonden en de router heeft een dekking tot 230 m². Ook deze router werkt met 3G, 4G en 5G, plus hij biedt één 2,5 Gbps LAN-poort en twee 1 Gbps LAN-poorten. Je kan ook nog externe antennes verbinden voor een nog sterker signaal. Verder is de Deco-app van TP-Link erg overzichtelijk en werkt dit apparaat ook goed samen met andere Deco-modellen om een mesh-netwerk te creëren.

Adviesprijs: 299 euro

www.tp-link.com

Eigenschappen: 5G-router, Wi-Fi 6, 5G-snelheden tot 3,4 Gbps/wifisnelheden tot 3 Gbps, tot 150 apparaten, dekking tot 230 m², latentie tot 1 ms, Deco mesh-technologie, ondersteuning voor externe antenne

TP-Link Deco X50-4G

Er is ook een 4G-variant van de Deco X50, voor mensen die liever wat minder uitgeven. Hij biedt 4G+-snelheden in plaats van 5G, maar heeft ook nog steeds ondersteuning voor Wi-Fi 6 en TP-Links mesh-technologie. Je hebt hier te maken met downloadsnelheden tot 300 Mbps via 4G+ en tot 3 Gbps via wifi. Er zijn ook drie 1 Gbps LAN-poorten aanwezig en er is ook hier ondersteuning voor externe antennes. In principe werkt dit model verder grotendeels hetzelfde als de 5G-variant. Hij heeft dezelfde dekking en ook hier kunnen 150 apparaten tegelijk mee verbinden. Je merkt meteen dat de maximale 4G-snelheid dus flink trager is dan de maximale 5G-snelheden bij de eerdergenoemde modellen. 300 Mbps kan in veel gevallen echter nog steeds meer dan snel genoeg zijn.

Adviesprijs: 189 euro

www.tp-link.com

Eigenschappen: 4G+-router, Wi-Fi 6, 4G+-snelheden tot 300 Mbps/wifisnelheden tot 3 Gbps, meer dan 150 wifiverbindingen tegelijk, dekking tot 230 m², zeer lage latentie, Deco mesh-technologie, ondersteuning voor externe antenne

HUAWEI 4G Mobile WiFi 3 (E5783)

De HUAWEI 4G Mobile WiFi 3 (E5783) is, net als de Nighthawk M3, weer een zeer compacte router met een ingebouwde batterij. Dit model biedt echter 4G-snelheden tot 300 Mbps en wifisnelheden tot 1.167 Mbps. Dual-band wifi is ook hier aanwezig en maakt hier 32 gelijktijdige verbindingen mogelijk. Deze ingebouwde batterij is wel wat kleiner dan die van de M3 (1.500mAh) en je moet dan ook rekenen op een batterijduur tot 6 uur. Dat is niet extreem lang, maar je kan dus nog steeds een tijdje zonder stroomverbinding blijven internetten. Dit model is echt enorm compact en is dus ook heel gemakkelijk in een tas mee te nemen. Via de HUAWEI AI Life-app kan je instellingen aanpassen en je datagebruik in de gaten houden. Een groot voordeel van dit model is zijn zeer budgetvriendelijke prijs.

Adviesprijs: 63,84 euro

consumer.huawei.com

Eigenschappen: 4G-router, Wi-Fi 5, 4G-snelheden tot 300 Mbps/wifisnelheden tot 1.167 Mbps, tot 32 apparaten, batterijduur tot 6 uur, enorm dun en lichtgewicht

TP-Link M7350

De TP-Link M7350 kost ongeveer evenveel als de HUAWEI 4G Mobile WiFi 3 (E5783). Hij biedt wel iets tragere 4G-snelheden tot 150 Mbps en kan maar met 10 apparaten tegelijk worden verbonden. Dit model heeft echter wel een iets langere batterijduur tot 8 uur dankzij een 2.000mAh-batterij. Ook tref je hier een ingebouwd display aan waarop je informatie over je dataverbruik, signaalsterkte, batterijniveau en verbonden apparaten kan terugzien. Ook dit model is weer enorm compact en dus ideaal voor mee op reis. Een unieke functie van dit model is de microSD-kaartsleuf. Hier kan je een microSD-kaart van maximaal 32 GB in stoppen en vervolgens kan je media die op deze kaart staat delen via het netwerk. Dit model kan je verder ook weer via een bijbehorende app beheren.

Adviesprijs: 62 euro

www.tp-link.com

Eigenschappen: 4G-router, Wi-Fi 4 (alleen 2,4 GHz), 4G-snelheden tot 150 Mbps, tot 10 apparaten, batterijduur tot 8 uur, TFT-scherm, ondersteuning voor microSD-kaart tot 32 GB voor delen van bestanden via wifi

