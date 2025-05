Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

Canon Pixma TS5150

De Canon Pixma TS5150 is een betaalbare, veelzijdige printer die geschikt is voor thuisgebruik. Hoewel hij niet de compactste optie is, biedt hij solide functionaliteit zonder gedoe. Met een papierlade voor 100 vellen en twee inktpatronen (zwart en kleur) is hij eenvoudig te gebruiken. De printsnelheid van 6,8 pagina’s per minuut is niet indrukwekkend, maar het automatisch dubbelzijdig printen is een handige toevoeging. Je hoeft hierdoor niet telkens bij de printer te blijven voor grotere documenten. Daarnaast beschikt de Pixma TS5150 over wifi en een scanner die automatisch het juiste formaat detecteert. Zoek je een voordelige printer en heb je ruimte voor het forse formaat? Dan is de Canon Pixma TS5150 een prima keuze met veel waar voor je geld.

Adviesprijs: 89 euro

Google Pixel 8a

De Google Pixel 8a is de nieuwste middenklasser van Google en springt eruit door zijn indrukwekkende updatebeleid. Met zeven jaar software-updates tot mei 2031 is hij ongeëvenaard in zijn prijsklasse. Voor wie een betaalbare telefoon zoekt met langdurige softwareondersteuning, is de Pixel 8a de beste keuze. Toch heeft de Pixel 8a zijn beperkingen. De batterij van 4.500mAh met 18W-snelladen en draadloos opladen is middelmatig, en de dikke schermranden en plastic behuizing geven de telefoon een wat ouderwetse uitstraling. Wat hem onderscheidt, zijn de razendsnelle prestaties en geavanceerde AI-functies, dankzij dezelfde krachtige chip als in de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Hiermee biedt de Pixel 8a een unieke mix van duurzaamheid en technologie in het middensegment.

Adviesprijs: 449 euro

LG B4

De LG B4 is een betaalbare oled-tv die solide beeldkwaliteit, sterke gamingfuncties en een uitstekend smart tv-platform biedt, voor een redelijke prijs. Hoewel er enkele compromissen zijn, is het dan ook een uitstekende keuze binnen zijn prijsklasse. De beeldkwaliteit is indrukwekkend, met goed contrast, diepe zwarttinten en levendige kleuren. Scènes met snelle bewegingen worden vloeiend weergegeven. Door de lagere helderheid mist het beeld wel wat impact ten opzichte van duurdere modellen, maar de veelzijdigheid van de LG B4 maakt dat goed. Voor gamers is dit een topkeuze dankzij vier HDMI 2.1-poorten, ondersteuning voor 4K/144Hz, Dolby Vision gaming, VRR (met FreeSync en G-Sync) en een zeer lage input lag van 9,1 ms. Combineer dit met de algemene beeldkwaliteit en je krijgt een geweldige game-ervaring. De ingebouwde speakers zijn wat zwak, maar met een soundbar is dit eenvoudig op te lossen.

Adviesprijs: vanaf 999 euro (48 inch)

1More Sonoflow

De 1More Sonoflow bewijst dat uitstekende noise-cancelling mogelijk voor minder dan 100 euro. Het is dan ook een van (zoniet dé) beste budget-ANC-koptelefoon op de markt. De 1More-app is eenvoudig in gebruik, met functies zoals een equalizer en de mogelijkheid om ANC in- of uit te schakelen. Met een indrukwekkende batterijduur van 70 uur zonder ANC en 50 uur met ANC, is de Sonoflow ideaal voor lange luistersessies. Opladen gaat snel: na vijf minuten kan je alweer 4,5 uur luisteren. Hoewel de geluidskwaliteit niet de absolute top is, biedt de Sonoflow voor zijn prijs indrukwekkende prestaties. Het ontwerp is simpel maar degelijk, met stevige scharnieren en een matte plastic afwerking. De zachte oorkussens en het lichte gewicht zorgen voor een hoog draagcomfort. Bediening gebeurt via fysieke knoppen op de oorschelpen, wat intuïtief en betrouwbaar werkt.

Adviesprijs: 79,99 euro

App van de maand: Duolingo Math

Duolingo, de wereldberoemde taalapp, wil nu ook je rekenvaardigheden opkrikken met Duolingo Math. Het is geen aparte app, maar je vindt het rekenonderdeel voortaan terug in de Duolingo-app die voorheen enkel op taallessen focuste. Of je nu een volwassene bent die zijn hoofdrekenen wil oppoetsen of een kind dat spelenderwijs getallen wil leren: Duolingo Math heeft er wel een gepaste oefening voor. De app biedt een kleurrijke, gebruiksvriendelijke interface met motiverende uitdagingen en beloningen. Net zoals bij de taalapp bouw je een reeks op door dagelijks te oefenen. Je kan rekenen op een mix van oefeningen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en ook breuken komen aan bod. Voor kinderen is er een speciale, eenvoudigere modus waarin basic vaardigheden worden gestimuleerd. De gratis versie van Duolingo Math is verrassend uitgebreid. Je krijgt toegang tot de meeste lessen en kan op je eigen tempo leren. De app houdt je voortgang bij en biedt herhalingen om je vaardigheden te versterken. Wil je echter toegang tot extra functies zoals gepersonaliseerde oefenmodules, een offlinemodus en advertenties verwijderen? Dan kun je upgraden naar Duolingo Plus, dat ook voor Math geldt. Dat kost ongeveer 9,99 euro per maand of 83,99 euro per jaar. Het speelse karakter dat Duolingo zo geliefd maakt, werkt ook hier als een magneet. Reken eens niet met een saai schoolboek, maar met een app die leren omtovert tot een spel. Duolingo Math is een slimme keuze voor iedereen die zijn hoofdrekenen wil verbeteren.

Platform: Android, iOS

Prijs: gratis (premium functies zijn betalend)