Elektrische steps hebben de voorbije jaren geen al te goede naam gekregen. In het nieuws zie je frequent berichten over ongevallen in de stad of over opgevoerde steps die tegen snelheden van 100km/u over de snelweg rijden. Laat je echter niet afschrikken hierdoor, want wij zijn elektrische steppers van het eerste uur en er zijn unieke voordelen die geen enkel ander vervoersmiddel kan bieden. Zo kan je bepaalde elektrische steps eenvoudig onder de treinstoelen of de kofferbak van je auto opbergen, terwijl plooifietsen nog steeds vrij lomp, zwaar en groot blijven als ze opgevouwen zijn. Wij rijden samen met je door het landschap van elektrische steps en gaan op zoek naar de perfecte match voor jou.

Beste elektrische steps in 2025

Xiaomi Mi Electric Scooter 5

Wie elektrische step zegt, zegt al snel Xiaomi. Wij nemen hier het nieuwste model in het midden van de reeks, namelijk de Mi Electric Scooter 5. Met zijn rijbereik van 60 kilometer scoort hij best goed en met zijn maximumsnelheid van 25 km/h valt hij netjes binnen de wetgeving. Ook alle reflectoren en lichten zijn aanwezig, inclusief richtingaanwijzers aan het stuur. De lichten gaan zelfs automatisch aan om ongevallen (en boetes) te voorkomen. De Mi Electric Scooter 5 heeft een IPX5-score, wat inhoudt dat hij op kan tegen spatwater en middelzware regenbuien. Het geheel weegt 20kg en hoewel dat niet bepaald licht is, is hij wel nog compact. Aan het voorwiel zitten nog twee schokdempers die goed van pas komen bij hobbelige wegen. Verder zitten er lekvrije banden op de Mi Electric Scooter 5 zodat je minder onderhoudskosten hebt.

© Xiaomi

Eigenschappen: Bereik van 60 kilometer, IPX5-certificering, 20 kg, lekvrije banden

Urban-Glide E-Cross Pro Boost 2

Urban-Glide is een Franse producent van allerlei mobiliteitsproducten, van fietsen tot elektrische steps. Niet al hun steps zijn hier verkrijgbaar, maar de E-Cross Pro Boost 2 vind je op verschillende plaatsen. Met zijn rijbereik van 50 kilometer doet het erg goed en zijn maximumsnelheid is netjes 25 km/h. Aan zijn uiterlijk zie je meteen dat deze step tegen een stootje kan. Zowel vooraan als achteraan heb je een goede ophanging (zes veringen in totaal) om putten en hobbels in de weg tegen te gaan. Vooraan zitten twee felle lampen, aan de zijkanten van de voetsteun zitten nog twee witte LED-strips én dubbele richtingaanwijzers. Het grootste nadeel is het hoge gewicht van bijna 25 kg, waardoor dit niet meteen een step is die je op de trein mee wil nemen. Rijd je vaak in het donker op hobbelig terrein, dan is de keuze voor de E-Cross Pro Boost 2 wel snel gemaakt.

© Urban-Glide

Eigenschappen: Bereik van 50 kilometer, 25 kg, geavanceerde ophanging, felle koplampen

Segway Ninebot E2 Plus E II

Segway heeft een gigantisch aanbod elektrische steps, waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. De Nintebot E2 Plus E II is een prima instapmodel voor korte afstanden. Zijn grootste minpunt tegenover duurdere steps is het maximumbereik van 20 km dat in de praktijk eerder 10 km zal zijn. Als je hem wil gebruiken om naar je werk te gaan, neem dan zeker de oplader mee zodat je hem daar kan opladen. Los van het rijbereik krijg je wel premium functies, zoals schokdempers vooraan en lekvrije banden. Er zitten ook richtingaanwijzers aan het stuur. Het geheel weegt zo’n 15 kg waardoor dit een goede keuze is voor pendelaars die de step in de trein meenemen. Houd ten slotte zeker rekening met het maximumgewicht van de Ninebot E2 Plus E II, want dit is slechts 90kg. Dit is niet alleen jouw lichaamsgewicht, maar ook het gewicht van je rugzak.

© Segway

Eigenschappen: Bereik van 20 kilometer, 15 kg, lekvrije banden, richtingaanwijzers

Pure Air 4 Pro

Pure is een vierde naam die je vaak hoort in de wereld van elektrische steps. Ons oog valt op de Pure Air 4 Pro, een model in de middenklasse. Met een gewicht van net geen 16 kg is de Pure Air 4 Pro een vrij compacte optie die handig is voor pendelaars. Ook deze elektrische heeft lekvrije banden, maar wat ontbreekt is enige vorm van ophanging. Als je vaak over kasseien moet rijden, dan is dit niet de beste optie. Het rijbereik van 40 km is wel prima en opnieuw is de maximumsnelheid 25 km/u. Richtingaanwijzers vind je aan weerszijden van het stuur en het dek (het deel waarop je staat) heeft een rubberen afwerking voor betere grip. Achteraan de Pure Air 4 Pro zit ten slotte een regeneratieve elektronische rem. Die remt niet alleen met dezelfde kracht als een traditionele rem, maar laadt de batterij ook op tijdens het remmen zodat je rijbereik toeneemt.

© Pure

Eigenschappen: Bereik van 40 kilometer, rubberen dek, 16 kg, IP65-certificering

Navee S65C

Navee is in feite een soort dochtermerk van Xiaomi, al wordt dat pas duidelijk wanneer je de Xiaomi Home-app moet installeren om enkele instellingen aan te passen. De Navee S65C is een vrij grote step van 27 kg en bijgevolg niet geschikt voor pendelaars. Wel heeft hij een goede ophanging, lekvrije banden en een enorm stevig frame. Het rijbereik is het indrukwekkendste aspect van deze step, want je kan hier maximaal 65 km ver mee rijden. Opnieuw haalt deze elektrisch step een maximumsnelheid van 25 km/u. Dankzij de krachtige motor kan hij wel op hellingen van maximaal 22 graden rijden zonder enige problemen. Wat ontbreekt, zijn richtingaanwijzers en dat is jammer in deze prijsklasse. Een fijne toevoeging is dat je in de app het niveau van het regeneratief remmen kan aanpassen aan jouw rijstijl.

© Navee

Eigenschappen: Bereik van 65 kilometer, spatwaterbestendig, 27 kg, drie niveaus regeneratief remmen

Pure Advance Flex

De Pure Advance Flex probeert het beste van twee werelden te bieden door geavanceerde functies in een zo licht mogelijk pakket te proppen. Hij heeft een uniek ontwerp met twee “vleugel” aan beide kanten zodat je een voet op elke vleugel zet in plaats van je voeten achter elkaar te zetten op een traditioneel dek. Dit zou volgens Pure een natuurlijkere rijhouding zijn. Daarnaast kan Advance Flex verder opgevouwen worden andere steps. Je kan het stuur plat leggen en vervolgens de step eigenlijk dubbelvouwen, zodat je een soort compact vierkant krijgt. Combineer dit met het gewicht van 16 kg en je hebt de perfecte step voor pendelaars. Het rijbereik van 40 km is verder prima en met een IP65-certificering kan je met een gerust hart in de regen rijden. Ten slotte zijn er wel lekvrije banden aanwezig, maar geen richtingaanwijzers of enige vorm van vering.

© Pure

Alles over de wetgeving rond elektrische steps

Het is in de eerste plaats belangrijk om te weten wat wel en niet mag met een elektrische step. In de beginjaren was de Belgische wetgeving niet helemaal duidelijk, maar intussen zijn er duidelijke regels. Op het moment van schrijven (voorjaar 2025) zijn elektrische steps nog steeds volledig verboden in Nederland. Ook als je een elektrische step in België koopt, mag je daar dus niet meer rijden in Nederland, want dan riskeer je een boete.

Waar mag je rijden met een elektrische step?

Een elektrische step komt deels overeen met een fiets. Als er een fietspad is, moet je daar dus rijden. Als er geen fietspad is, rijd je op de autobaan, aan de zijkant welteverstaan. Wat je ook doet, je mag absoluut niet op het voetpad rijden met een elektrische step. Je mag natuurlijk wel met de step aan de hand op het voetpad wandelen. Op een autostrade of ringweg mag je ten slotte niet rijden met een elektrische step.

Hoe snel mag een elektrische step?

Qua maximumsnelheid volgt een elektrische step ook dezelfde regels als een elektrische fiets. Een elektrische step mag daarom maximaal 25km/u kunnen rijden. Het verschil is dat je bij een elektrische fiets nog zelf bij kan trappen om sneller te gaan. Het is mogelijk om elektrische steps op te voeren zodat ze snelheden van 30, 50 of zelfs meer dan 100km/u kunnen bereiken, maar dit is volstrekt illegaal. Sommigen proberen dit te verbergen met een schakelaar die de snelheidslimiet beperkt tot 25km/u in het geval van een controle door de politie, maar inmiddels weten die waarop ze moeten letten en wordt elke opgevoerde step geconfisqueerd.

Welke verlichting en reflectoren moet een elektrische step hebben?

Ook de regels rond verlichting en reflectoren voor elektrische steps komen grofweg overeen met die voor fietsen. Je bent verplicht om met een voor- en achterlicht te rijden als het donker wordt. Werkt een van beide lichten niet of vergeet je ze aan te zetten, dan kan je dezelfde boete krijgen als fietsers. Daarnaast ben je verplicht om vooraan een witte reflector en achteraan een rode reflector te hebben. Aan de zijkanten van beide banden moet je bovendien witte reflectoren hebben ofwel een witte reflectorstrook aan de voetsteun. Als er een reflector van de elektrische step valt, moet je die dus laten vervangen.

Zijn er nog andere regels?

Voor het remsysteem zijn er vervolgens nog specifieke vereisten. Elektrische steps moeten twee remsystemen hebben. Dit kan een rem op het voorwiel en een rem op het achterwiel zijn, maar ook een dubbele rem op een van beide wielen volstaat. De meeste elektrische steppen kunnen remmen op de motor, zoals elektrische auto’s. Wanneer je stop met gas geven, zal de step automatisch afremmen en op die manier wordt ook energie voor de batterij teruggewonnen. Dit is echter geen fysiek remsysteem en telt dus niet als een van de twee remmen. Een bel of claxon is ten slotte verplicht en die moet ten minste vanop 20 meter afstand te horen zijn.

Waarop moet je letten bij de aankoop van elektrische step?

Het belangrijkste aspect is het rijbereik. Dit is de afstand die je kan afleggen met een volle batterij. Het cijfer op productpagina’s is bijna altijd het maximale bereik, in ideale omstandigheden, eventueel in de ecomodus. Het bereik dat je in de praktijk zal halen, ligt daarom lager. Ook beginnen de meeste steps veel trager te rijden en langzamer op te trekken wanneer de batterij onder een bepaald percentage zakt (25 à 30% gewoonlijk). Een bereik van 30km kan je daarom eerder zien als een bereik van 15km aan de volledige snelheid.

Naast rijbereik is het slim om naar waterbestendigheid te kijken, vooral bij goedkopere modellen. Als je vaak in de regen rijdt, kan het water de batterij kapotmaken. Dit soort schade wordt niet gedekt door de garantie, aangezien batterijreparaties erg duur zijn in verhouding met de volledige prijs van de step. Tenzij de beschrijving van een step uitdrukkelijk zegt dat hij waterbestendig is, mag je ervan uitgaan dat het niet zo is.

Let vooral goed op wanneer je een tweedehands step zou overkopen. Als een step te oud is, kan het dat ze niet voldoet aan de huidige wetgeving. Een voor- en achterlicht zullen er altijd wel zijn, maar soms ontbreken er bij oudere modellen nog reflectoren aan beide zijkanten of een dubbele rem.