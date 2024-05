Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Er zijn talloze scenario’s waarin een VPN nuttig is, maar niet iedereen is bereid om ervoor te betalen. Wij doorspitten het landschap gratis VPN’s, zodat jij weet waarop je moet letten. Met een VPN is je persoonlijke informatie beveiligd, waardoor je geheel anoniem kan surfen op het internet. Zo kan je bijvoorbeeld veilig gebruikmaken van openbare wifi-hotspots. Je kan een VPN ook gebruiken om je locatie aan te passenm, zodat het lijkt alsof je vanuit een ander land een bepaalde website bezoekt. Dit is handig als je op reis bent en een serie wil kijken op een lokale streamingdienst, zoals Streamz of VRT Max. In dit artikel kijken we specifiek naar gratis VPN’s. Om alle mogelijkheden van een VPN te gebruiken, moet je hoe dan ook een abonnement afsluiten. Hoewel dat al kan voor enkele euro’s per maand, snappen we dat niet iedereen hier geld aan wil geven. Er zijn gelukkig meer dan genoeg VPN’s met een gratis plan en misschien is dat voor jou al voldoende.

Wat is een VPN precies?

Om te beginnen, leggen we uit wat een VPN is en wat je ermee kan doen. Of je nu betaalt voor een VPN of niet, het principe blijft hetzelfde. De afkorting staat voor virtueel privénetwerk, maar dat verklaart niet enorm veel. Kort samengevat is een VPN een securitytool die je persoonlijke gegevens en je toestellen beschermt tegen hackers, cybercriminelen en andere onlinegevaren. Het versleutelt je gegevens en stuurt ze door een beveiligde server op een andere locatie. Hierdoor kan je doen alsof je in een ander deel van de wereld bent door je IP-adres (een reeks cijfers die je apparaat en locatie aangeeft) te wijzigen. Met een VPN kan je bijvoorbeeld doen alsof je Netflix bezoekt vanuit de VS en op die manier krijg je toegang tot series en films die we hier niet kunnen bekijken. Zonder VPN ziet je internetverkeer er als volgt uit: je apparaat (smartphone, pc, gameconsole, tablet…) -> de website. Met een VPN gebeurt het volgende: je apparaat -> beveiligde VPN-server -> de website. Door de VPN-server als tussenstap te gebruiken, is het onmogelijk om je oorspronkelijke IP-adres te traceren. Zoals we al kort aanhaalden, raden we een VPN vooral aan bij openbare wifi-hotspots. Deze zijn vaak slecht of zelfs niet beveiligd, waardoor het kinderspel is voor hackers om te achterhalen wat jij precies doet op je apparaat. Er bestaat zelfs zoiets als een fake hotspot. Dit is een wifi-hotspot die is ingesteld door een hacker die op die manier jouw persoonlijke gegevens wil stelen.

© iStock

Is een VPN legaal?

VPN’s zijn in de meeste landen legaal en België hoort daar gelukkig bij. Sommige landen hebben VPN’s daarentegen volledig verboden of hebben het gebruik ervan zeer streng beperkt. Die regels zijn relevanter voor de mensen die er wonen dan voor de mensen die erheen reizen: we zijn ons er niet van bewust dat er toeristen in de gevangenis belanden omdat ze een VPN gebruikten om hun hotelwifi te beveiligen. In landen die het gebruik van VPN’s wel beperken, is er vaak een onderscheid tussen goedgekeurde en niet-goedgekeurde diensten. In China moeten VPN’s bijvoorbeeld worden goedgekeurd door de Chinese overheid (lees: ze gaan je gegevens waarschijnlijk niet verbergen voor de overheid). Als je een niet-goedgekeurde VPN gebruikt, kan je daar een boete krijgen. In de Verenigde Arabische Emiraten kan je zelfs een boete krijgen van meer dan een half miljoen dollar en/of in de gevangenis terechtkomen voor het gebruik van een VPN. Het is een vergelijkbaar verhaal in Rusland. In Iran kan het gebruik van een niet-goedgekeurde VPN je naar de gevangenis sturen. In Oeganda blokkeren internetproviders alle VPN-diensten, Oman verbiedt niet-goedgekeurde diensten en Irak, Wit-Rusland en Turkmenistan verbieden alle VPN’s. Noord-Korea overigens ook, al is dat wellicht voor niemand een verrassing.

De beperkingen van gratis VPN’s

Zijn gratis VPN-diensten net zo goed als hun betaalde tegenhangers? Daar kunnen we een kort antwoord op geven: nee. Zoals je zou verwachten, zitten er wel addertjes onder het gras. Zo is er bijna altijd een lage maandelijkse datalimiet. Bij de ene gratis VPN krijg je 2 GB per maand en bij de andere kan dit 10 GB zijn. Dat is misschien genoeg als je op citytrip gaat, maar niet als je elke minuut van elke dag je internetverkeer wil beveiligen. In de praktijk zal je altijd moeten kiezen tussen een hoge datalimiet en veel beschikbare landen/locaties. Als je betaalt voor een VPN, kan je je verplaatsen naar bijna elk land ter wereld. Gratis VPN’s geven je slechts een deel van het volledige aanbod en hebben soms afzonderlijke servers voor gratis gebruikers. Die servers zijn trager en kunnen sneller vol zitten, wat een negatief effect heeft op jouw verbinding. Reis je bijvoorbeeld vaak en wil je onderweg een serie kijken die alleen op de Belgische Netflix staat, dan moet je eerst kijken of België überhaupt een van de beschikbare landen is.

PrivadoVPN

Privado’s gratis VPN biedt veel beveiligingsfuncties, zoals een noodschakelaar die altijd klaar staat om je gegevens te beschermen en internetgebruik te onderbreken als de verbinding wegvalt. De gratis versie ondersteunt zelfs split-tunneling, zodat je toegang hebt tot lokale diensten terwijl je je favoriete programma’s in het buitenland streamt. Je kan daarnaast je encryptieprotocol regelen en overschakelen naar WireGuard voor een snellere, veiligere VPN-ervaring. Het gratis plan heeft een datalimiet van 10 GB. Is die opgebruikt, dan word je op een tragere server geplaatst die slechts 1 Mbps kan halen. De keuze uit 13 locaties in 10 landen verslaat de meeste gratis opties, waaronder Proton VPN, dat slechts 3 landen aanbiedt. Hoewel België niet bij deze tien landen hoort, kan je wel verbinden met servers in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten (4 locaties), Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Mexico, Brazilië en Argentinië.

www.privadovpn.com

Eigenschappen: datalimiet van 10 GB per maand, 10 landen, noodschakelaar, abonnement vanaf €1,48/maand

Proton VPN

We vallen meteen met de deur in huis: er zijn geen datalimieten bij Proton VPN. Terwijl bijna alle andere gratis VPN’s je 500 MB tot 10 GB per maand geven, biedt Proton VPN Free onbeperkte data zonder compromissen. Proton heeft gratis gebruikers ook niet gestraft door belangrijke functies weg te laten. Sommige gratis VPN’s laten de noodschakelaar en zelfs klantendienst achterwege, maar Proton VPN doet daar niet aan mee. Er zijn nog steeds belangrijke beperkingen. Je krijgt bijvoorbeeld maar toegang tot drie locaties: de VS, Nederland en Japan. Hierdoor is Proton VPN een interessante optie voor Nederlanders, maar helaas niet voor Belgen. Hoewel je Proton VPN op zoveel apparaten kan installeren als je wil, kan je er maar met één tegelijk verbinding maken. Ook heb je geen toegang tot Proton VPN’s specifieke streamingservers en de kans is klein dat je bijvoorbeeld Netflix kan kijken met deze VPN.

www.protonvpn.com

Eigenschappen: geen datalimiet, 3 landen, noodschakelaar, abonnement vanaf €5,99/maand

TunnelBear

Terwijl de meeste VPN’s zichzelf verkopen met hun lange lijsten van geavanceerde technische functies, draait het bij TunnelBear Free VPN allemaal om een eenvoudige VPN die voor iedereen gemakkelijk te gebruiken is. De meeste VPN’s pronken bijvoorbeeld met alle protocollen die ze ondersteunen en geven je gigantisch veel instellingen in hun apps. Maar wat als je hier geen snars van snapt? De apps hebben wel geavanceerde functies, maar Tunnelbear geeft aan alles een eigen naam met een berenreferentie. Er is bijvoorbeeld een noodschakelaar, genaamd VigilantBear, en split-tunneling, genaamd SplitBear. Het grootste pluspunt is dat de gratis versie van TunnelBear je toegang geeft tot servers in 47 landen, waaronder een server in België. Dat gaat gepaard met een aanzienlijk minpunt in de vorm van een maandelijkse datalimiet van 2 GB. Ook slaagt TunnelBear er niet altijd in streamingdiensten te deblokkeren.

www.tunnelbear.com

Eigenschappen: datalimiet van 2 GB per maand, 47 landen, noodschakelaar, abonnement vanaf $3,33/maand