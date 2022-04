Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Voor Gadgets van de maand gaat de redactie elke maand op zoek naar een reeks leuke gadgets die je moet hebben. Hieronder vind je onze keuzes voor april 2022.

Bekijk hier onze selectie voor maart 2022

Gadgets van de maand: de leukste gadgets voor april 2022

My New Flame

Een kaars op tafel brengt wat sfeer tijdens elk etentje, maar dat is wel wat saai en brandgevaarlijk. De moderne kaars van ontwerper Ingo Maurer steekt het concept in een nieuw jasje. My New Flame is een mobiele tafellamp die ledverlichting gebruikt om een vlam te reproduceren. Het is een chique variant van de normale tafelkaars, maar My New Flame geeft geen geur af en blijft de hele avond branden. 128 ledlampjes simuleren een levensechte kaarsvlam. De lamp zit verwerkt in een stijlvolle behuizing en is langs twee kanten te bekijken.

Daarnaast heeft het apparaat een dimfunctie en is het makkelijk op te laden via de usb-aansluiting. Het beeld van echte vlammen werd opgenomen en geprogrammeerd in de ledprintplaat. Dit proces zorgt ervoor dat de tafellamp net zo sfeervol is als een normale waskaars. Het is niet voor niets dat het toestel de Interior Innovation Award gewonnen heeft.

Image Credit: My New Flame

LOQED smart lock

Met dit slimme slot van LOQED kan je op afstand je slot openen. Het slot herkent je smartphone zodra je in de buurt komt en gaat vanzelf open bij een enkele aanraking. Zoeken naar je sleutels is niet meer nodig en je telefoon kan in je zak blijven. Hoe werkt het? Zodra je in de buurt komt en je smartphone gedetecteerd wordt, gaat het slot al een beetje open. Daarna bevestig je met een druk op de knop dat je naar binnen wil en ontgrendelt het slot volledig. Zodra je binnen bent, gaat je deur weer op slot.

Als je geen smartphone bij je hebt, is dat ook geen probleem. Je kan eenvoudig een pincode instellen die je kan gebruiken om de deur te openen. Daarnaast kan je het slot met de app vanop afstand ontgrendelen. Zo kan je gemakkelijk gasten of dienstverleners binnenlaten. Ook kan je het slot volledig open laten staan met de zogenoemde ‘touwtje uit de brievenbus’-modus. Ideaal voor feestjes. ‘Is dat wel veilig?’ vraag je je misschien af. Privacy en veiligheid staan voorop bij LOQED. Het slot van Nederlandse makelij heeft de hoogst mogelijke veiligheidscertificering. De software wordt beschermd door end-to-end-encryptie die ook door banken wordt gebruikt.

Image Credit: LOQED

SleepPhones

Een goede nachtrust is uiterst belangrijk, maar iedereen heeft zijn eigen methode om goed in slaap te vallen. Luister je graag naar muziek, een podcast of natuurgeluiden voor het slapengaan? Dan zijn de SleepPhones wel iets voor jou. Dit is een koptelefoon die verwerkt zit in een zachte, comfortabele hoofdband. Uiteraard kan je ook gewoon gaan slapen met oortjes in, maar dat maakt het moeilijk om op je zij te liggen. Als je pech hebt, moet je de volgende ochtend zelfs zoeken waar je oortjes zijn gebleven. Met SleepPhones is dat probleem vermeden.

De hoofdband is comfortabel en gemakkelijk te dragen in de meeste posities. Ook kan je kiezen uit verschillende materialen voor de hoofdband, zodat je er eentje kunt vinden die precies bij jou past. Daarnaast zijn er zowel bedrade als draadloze opties. Het nadeel van de koptelefoon is dat er geen actieve geluidsdemping in verwerkt zit. Als je partner een grote snurker is, gaat deze hoofdband je niet helpen om dat te filteren. Toch is het een prettig gadget voor iemand die niet gemakkelijk in slaap valt.

Image Credit: SleepPhones

SteelSeries Aerox 3

Tijdens intense multiplayer-games is elke milliseconde belangrijk. Je wil niet beperkt worden door je hardware. De SteelSeries Aerox 3 is een ideale metgezel voor wie altijd voor elke headshot gaat in een online game. Deze muis tilt het woord ‘lichtgewicht’ naar een nieuw niveau. Door de geperforeerde behuizing is het apparaat vederlicht (hij weegt slechts 59 gram). Het kost nauwelijks kracht om de muis over een muismat te slepen, waardoor je bliksemsnelle bewegingen kan maken.

De Aerox 3 heeft een IP54-klassificering voor water- en stofbestendigheid. Met zweethanden gamen of een keer knoeien met een glas water is dus geen probleem. Qua specificaties heeft de muis een optische sensor met een DPI-bereik van 200 tot en met 8.500 en een polling-snelheid van 1.000Hz. Zo kan de Aerox 3 de strijd aangaan met de meest competitieve e-sports-muizen. In de inkeping voor je duim zitten twee extra knoppen verwerkt en de muis wordt van stroom voorzien door een usb-c-kabel. Als je die kwijtraakt, kan je hem makkelijk vervangen door een kabel van derde partijen. Wees je concurrentie te snel af met deze flitsende gamingmuis.

Image Credit: SteelSeries

App van de Maand: Metriport

Goede voornemens uitkiezen is makkelijk, maar ze ook helemaal nakomen is dat niet. Gelukkig bestaat er een gloednieuwe app die je gaat helpen om het beste uit jezelf te halen. Met Metriport hou je alles bij over je dag: je slaapritme, eetpatroon, sportactiviteiten, je mentale stemming, … Elke denkbare activiteit kan je bijhouden in deze app. Daarnaast wordt de app aangestuurd door een AI die jouw gegevens onder de loep neemt. Slaap je daadwerkelijk beter als je veel gesport hebt? Welke impact heeft ongezond eten op je gemoedstoestand? Na enkele dagen met Metriport kan de app je vertellen welke factoren een rol spelen in je gezondheid en mentaal welzijn. Ook kan je de app synchroniseren met Google Fit of Apple Health om je activiteiten automatisch over te nemen.

De app is gratis te gebruiken, maar voor meer geavanceerde functies heb je een abonnement nodig. Dat kost 41,99 euro per jaar.

Download Metriport voor Android of iOS