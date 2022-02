Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Elke maand selecteert de redactie een reeks leuke gadgets die ons pad kruisten. Hieronder vind je onze keuzes voor maart.

Gadgets van de maand: de leukste gadgets voor maart 2022

Echo Dot (4de generatie)

Een goede smartspeaker is essentieel om je smarthome-operatie in goede banen te leiden. De Echo Dot van Amazon (de 4de generatie intussen) is een prima aanspreekpunt. Hij maakt in de cloud verbinding met Alexa, Amazons spraakassistent, om je andere smarthome-apparaten aan te sturen. Denk daarbij aan het afspelen van je favoriete playlist, het instellen van timers voor stroomvoorziening en de bediening van de lichten in huis.

Enige bemerking is wel dat streamingdiensten die met Alexa samenwerken alleen in het Engels aanspreekbaar zijn. Werpt dat voor jou geen taalbarrière op, dan zit je helemaal goed met deze betaalbare en kwalitatieve smartspeaker. De Echo Dot ondersteunt Amazon Music Unlimited, Spotify en TuneIn. Wil je graag een voller geluid of op z’n minst een stereo-ervaring? Dan kan je twee of meer Echo Dots met elkaar verbinden via je wifinetwerk. Verder kan je uiteraard gebruikmaken van alle functionaliteiten die Alexa biedt, zoals het beantwoorden van vragen, laten voorlezen van weerinformatie en je op de hoogte houden van het laatste nieuws. Kortom, wie al een tijdje twijfelde aan een smarthomespeaker en zich nog wat liet afschrikken door de kostprijs, heeft aan de Echo Dot een laagdrempelig en leuk instapmodel.

TP-Link Tapo WiFi Smart Plug

Maak kennis met de Tapo P100 van TP-Link, de superieure slimme partner voor kleine apparaten. Concreet kan deze smart plug van elk ‘dom’ stopcontact een slim punt maken dat je vervolgens met de Tapo-app kan bedienen. De Tapo P100 is al snel beste maatjes met zowel Google Assistant als Amazon Alexa. In eerste instantie kan je met deze smart plug wekelijkse schema’s en aftelplannen maken om je elektrische apparaten op de juiste momenten te activeren. Zo hou je niet alleen de controle over de domme elektrische apparaten in je huis, je bespaart er ook wel wat mee op je stroomverbruik.

TP-Link heeft ook praktisch gedacht. De Tapo P100 is lekker compact, zodat je aangrenzende stopcontacten niet afdekt of onbruikbaar maakt. Verder is er ook nog de afwezigheidsmodus. Zo kan je op z’n Home Alone’s toch de indruk wekken dat er wél iemand thuis is. Je kan bijvoorbeeld een lamp op geregelde tijdstippen laten aan- en uitgaan. Dat kan handig zijn wanneer je op reis bent en toch wat gemoedsrust wil. Dat je alles binnen Tapo-app van TP-Link kan monitoren, is superpraktisch. Bovendien kan je familieleden toegang geven tot de smartplugs, zodat ook zij die kunnen beheren. Je hoort het al: de Tapo P100 is een goedkoop, maar degelijk gadget om je smarthone-netwerk verder uit te breiden.

Philips Hue Lightstrip

Ondertussen kennen we ze wel: de goedkope ledstrips van bij Action of IKEA. Die werken natuurlijk prima voor het geld, maar wie graag wat meer mogelijkheden heeft, vindt wellicht zijn gading bij de Lightstrips van Philips Hue. De strip in dit basispakket is 2 meter lang en is uit te breiden met strips van 1 meter (apart te verkrijgen). Philips garandeert de kleurconsistentie, ook bij meerdere uitbreidingen. Met de twee meter uit het basispakket kan je je tv-meubel of trap al op een stijlvolle manier laten oplichten.

Wat is nu precies het verschil met goedkope, stand-alone ledstrips? Wel, je kan ze aan een Hue Bridge koppelen en een volledige set slimme functies gebruiken, net als een erg uitgebreide verlichtingsbediening. De Lightstrip van Philips is ook helderder dan veel goedkopere varianten, met een lichtopbrengst van wel 1600 lumen. Zo kan je een gang of trap in je huis functioneel verlichten, net op de momenten dat je het extra licht goed kan gebruiken. Tot slot zijn ze heel flexibel, zodat je ze eenvoudig kan buigen naar de vorm van je meubels of interieur.

Sony WF-1000XM3

Deze oortjes blijven niet voor niets opduiken in de toplijstjes van beste audio-apparaten, ook al hebben ze met de WF-1000XM4 vorig jaar al een opvolger gekregen. De XM3 bieden quasi ongeëvenaarde geluidskwaliteit voor hun prijs. In tegenstelling tot de meeste bluetoothoortjes zijn ze met meerdere apparaten te connecteren, zodat je ze niet telkens opnieuw moet laten pairen met het apparaat in kwestie als je bijvoorbeeld tussen je tv, laptop en smartphone wisselt. Ook de ruisonderdrukking is werkelijk van topniveau voor dit segment. Sony slaagt er al snel in om spectaculaire prijsverlagingen door te voeren. Dat geldt dubbel en dik voor deze bluetoothoortjes. Van zodra het nieuwe model beschikbaar werd, is de prijs ervan gekelderd. WF-1000XM4 kosten zowaar het dubbele, maar zijn uiteraard niet twee keer zo goed.

App van de maand: Document Reader (Android)

Document Reader is een van de beste Android-apps voor wie de populairste bestandstypes in één app wil kunnen openen en bekijken. De toepassing ondersteunt de meest voorkomende formaten, waaronder Microsoft Word (doc en docx), Excel (xls en xlsx), presentaties (ppt, pptx, pps, ppsx), maar ook andere bestandstypes, zoals pdf, txt, zip, rar en csv. Het grote voordeel is dat Document Reader al die bestanden combineert, terwijl gelijkaardige apps zich meestal op specifieke formaten focussen of lang niet zo’n brede ondersteuning bieden. De app werkt ook geweldig eenvoudig. De toepassing scant je Android-telefoon en indexeert de bestanden, waarna je ze kan groeperen. Tik je er eentje aan, dan opent die vlotjes, waarna je de file in kwestie op een overzichtelijke manier op je smartphone kan bekijken. Er zit ook nog een file converter in vervat die verschillende bestanden tegelijkertijd kan omzetten naar een pdf, als je dat handiger vindt.

Download Document Reader voor Android