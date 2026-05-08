Automatische download van AI-model in Chrome (4 GB) tegen te houden met Windows 11-trucje

Google kreeg recent kritiek omdat Chrome automatisch een lokaal AI-model van ongeveer 4 GB zou downloaden zonder duidelijke toestemming van gebruikers. Nu blijkt dat er gelukkig een manier bestaat om die downloads tegen te houden, via een officiële Windows 11-policy die ook werkt voor Microsoft Edge.

De discussie draait rond zogenaamde lokale AI-modellen. Zowel Google Chrome als Microsoft Edge bouwen steeds meer AI-functies rechtstreeks in de browser in, zodat bepaalde taken lokaal op je toestel kunnen draaien in plaats van via de cloud. Daarvoor downloaden browsers automatisch een ‘foundational AI model’ naar je pc. In Chrome gaat het volgens recente berichten om een bestand dat tot 4 GB groot kan zijn.

Voor sommige gebruikers is dat geen probleem, maar anderen stellen zich vragen bij de opslagruimte die dat inneemt en hun privacy. En het gebeurt ook gewoon zonder dat de gebruiker daarvoor expliciet zijn toestemming moet of kan geven.

Registry-aanpassing zet AI-downloads uit

Microsoft heeft inmiddels een policy toegevoegd waarmee beheerders zulke AI-downloads kunnen blokkeren. De instelling heet ‘GenAILocalFoundationalModelSettings’. Die is eigenlijk bedoeld voor bedrijven en IT-beheerders, maar gewone gebruikers met Windows 11 Pro kunnen ze eveneens gebruiken. Wanneer je de waarde op 1 zet, mogen Chrome en Edge geen AI-modellen meer downloaden. Eventuele modellen die al aanwezig zijn, worden ook verwijderd. De instelling werkt via het Windows-register.

Voor Microsoft Edge moet je naar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge;

Daar maak je vervolgens deze DWORD-waarde aan;

GenAILocalFoundationalModelSettings = 1

Voor Google Chrome gebruik je:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome;

met exact dezelfde waarde.

Ook via opdrachtprompt mogelijk

Wie liever met de opdrachtprompt werkt, kan de instelling ook via een commando toevoegen.

Voor Edge:

reg add “HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge” /v “GenAILocalFoundationalModelSettings” /t REG_DWORD /d 1 /f

Voor Chrome:

reg add “HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome” /v “GenAILocalFoundationalModelSettings” /t REG_DWORD /d 1 /f

Na het toepassen van de policy hoeft de browser normaal niet eens herstart te worden. Microsoft zegt dat de instelling dynamisch werkt.

Chrome downloadt standaard wél AI-modellen

Volgens Microsofts documentatie zullen Chromium-browsers vanaf versie 147 standaard lokale AI-modellen downloaden wanneer de policy niet expliciet aangepast wordt. Bij Chrome lijkt die functie nu al actief te zijn, maar bij Edge zou Microsoft voorlopig nog wat voorzichtiger zijn met de automatische uitrol. De policy werkt op Windows 11 en macOS vanaf Edge 132 en Chrome 147. Android-ondersteuning komt er vanaf versie 147, terwijl iOS voorlopig buiten de boot valt.

De discussie rond deze lokale AI-downloads lijkt daarmee nog lang niet voorbij. Vooral in Europa groeit de kritiek op software die ongemerkt gigabytes aan AI-bestanden op systemen plaatst zonder duidelijke toestemming van gebruikers.