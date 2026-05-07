Superhandige Outlook-functie werkt straks voor alle e-mailadressen

Microsoft werkt aan een opvallende verbetering voor Outlook en Exchange Online. Een verzonden e-mail intrekken kan binnenkort ook voor gebruikers met een extern e-mailadres (buiten de organisatie). Tot nu toe werkte die functie enkel binnen hetzelfde bedrijf of dezelfde tenant.

De nieuwe mogelijkheid verschijnt op de Microsoft 365-roadmap onder ID 561330 en moet volgens Microsoft ergens in augustus 2026 beschikbaar worden. De recallfunctie in Outlook bestaat al jaren. Daarmee kan je een verzonden mail intrekken, wanneer je bijvoorbeeld op ‘verzenden’ hebt gedrukt terwijl er nog fouten in stonden, of wanneer je de mail simpelweg naar de verkeerde persoon stuurde.

Alleen zat daar tot nu toe een grote beperking op: het werkte enkel binnen de eigen organisatie. Stuurde je per ongeluk een gevoelige mail naar een externe partner, klant of leverancier, dan had de recallfunctie geen enkel nut. Microsoft wil dat nu eindelijk aanpakken met ondersteuning in hun Exchange Online-servers die het e-mailverkeer van Outlook-toepassingen regelen.

Verzonden e-mails intrekken

Dankzij de nieuwe functie zouden Outlook-gebruikers e-mails kunnen terugroepen bij organisaties buiten hun eigen Microsoft 365-omgeving. Dat is vooral interessant voor bedrijven die veel samenwerken met externe partijen. Toch zit er nog een belangrijke voorwaarde aan vast. De IT-beheerder van de andere organisatie moet jouw tenant eerst toevoegen aan een speciale ‘recall allow list’. Zonder die toestemming zal het terugroepen van berichten nog altijd niet werken. Microsoft probeert daarmee duidelijk te vermijden dat organisaties ongewenst externe mails kunnen verwijderen.

De afgelopen jaren heeft Microsoft de recallfunctie al vaker verbeterd. Zo kwam de mogelijkheid eerder ook naar de mobiele Outlook-apps. Met deze uitbreiding wordt de functie eindelijk een stuk praktischer in dagelijkse werksituaties. Tegelijk blijft Outlook wel onder vuur liggen voor andere beslissingen. Zo kreeg Microsoft recent nog kritiek omdat het bedrijf de contact masking-functie uit Outlook verwijdert, iets waar heel wat gebruikers niet gelukkig mee zijn.

Of de uitgebreide functie voor het intrekken van verzonden e-mails effectief in augustus verschijnt, blijft voorlopig nog afwachten. Microsoft benadrukt namelijk zelf dat functies op de Microsoft 365-roadmap nog kunnen veranderen.