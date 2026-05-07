Windows 11 krijgt snelheidsboost: apps en menu’s moeten vlotter openen

Microsoft test momenteel een nieuwe prestatiefunctie voor Windows 11 die het besturingssysteem merkbaar sneller moet laten aanvoelen. De functie, intern bekend als Low Latency Profile, zou ervoor zorgen dat de processor tijdelijk op maximale snelheid draait wanneer je een app, menu of systeemvenster opent.

Volgens bronnen van Windows Central zit de technologie al in testversies van Windows 11 binnen het Insider-programma. De bedoeling van de nieuwe functie is simpel: kleine vertragingen wegwerken die gebruikers vandaag nog vaak merken in Windows 11. Denk aan een Startmenu dat nét te traag opent, contextmenu’s die even haperen of apps die aarzelend opstarten.

Wanneer Windows detecteert dat je een ‘belangrijke’ actie uitvoert, zoals het openen van een programma of systeemmenu, zou de CPU gedurende één tot drie seconden automatisch naar zijn maximale kloksnelheid schakelen. Daarna zakt het systeem opnieuw terug naar het normale energieverbruik. Volgens interne tests zou dat behoorlijk wat verschil maken.

Windows-menu’s tot 70 procent sneller

De eerste resultaten klinken opvallend ambitieus. Microsoft zou spreken over:

tot 40 procent snellere opstarttijden voor apps zoals Edge en Outlook;

tot 70 procent snellere reacties van het Startmenu en contextmenu’s;

betere prestaties bij veelgebruikte thirdparty-apps.

Vooral de algemene vlotheid van Windows 11 zou erop vooruitgaan. Het systeem moet sneller gaan reageren op klikken en directer gaan aanvoelen, iets waar Windows 11 sinds de lancering regelmatig kritiek op kreeg.

Onderdeel van grotere Windows-hervorming

De nieuwe snelheidsboost maakt deel uit van Microsofts bredere Windows K2-project. Daarmee probeert het bedrijf al enkele maanden de prestaties en stabiliteit van Windows 11 op te krikken. Microsoft focust daarbij niet alleen op AI-functies of nieuwe visuele elementen, maar ook op de fundamenten van het besturingssysteem. Zo wordt er gewerkt aan:

sneller reagerende systeemonderdelen;

optimalisaties van oudere Windows-code;

de overstap naar modernere WinUI 3-interfacecomponenten;

verbeteringen in File Explorer en systeemanimaties.

Die koerswijziging werd de afgelopen Insider-builds al zichtbaar, met onder meer merkbaar soepelere prestaties in Verkenner.

Impact op batterij zou beperkt blijven

Volgens de bronnen zou de nieuwe functie nauwelijks invloed hebben op de batterijduur van laptops of warmteontwikkeling. Omdat de processor maar heel kort wordt opgejaagd, blijft het energieverbruik relatief beperkt. Of gebruikers de functie straks zelf kunnen in- of uitschakelen, is nog niet duidelijk. Momenteel werkt het systeem volledig automatisch op de achtergrond.

Microsoft test nog volop aan de technologie en sleutelt onder meer aan hoe lang en hoe vaak de tijdelijke CPU-boost actief wordt. Wanneer de functie officieel naar Windows 11 komt, is voorlopig nog niet bekend.