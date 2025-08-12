Chrome’s incognitomodus wordt straks écht anoniem: nieuwe privacyfunctie op komst

Google test op dit moment een nieuwe functie voor Chrome’s incognitomodus die jouw online privacy flink kan verbeteren.

Waar incognito nu vooral voorkomt dat je browsegeschiedenis lokaal wordt opgeslagen, kan het je nog steeds niet volledig beschermen tegen trackers en fingerprinting. Met het nieuwe Script Blocking wil Google dat veranderen.

Incognito is niet écht anoniem

Veel mensen denken dat incognito-modus volledige anonimiteit biedt, maar dat is niet zo. Het voorkomt wel dat je browsegeschiedenis, cookies en formuliergegevens lokaal op je apparaat worden opgeslagen, maar websites en adverteerders kunnen je nog steeds herkennen. Een van de meest gebruikte technieken hiervoor is fingerprinting.

Google Chrome geeft zelf al een disclaimer bij het openen van een incognitovenster. © Google

Script Blocking

Fingerprinting is een techniek waarbij websites en adverteerders via web-API’s zoals canvas, WebGL, lettertypen en audio jouw unieke ‘browserprofiel’ samenstellen. Zelfs zonder cookies kan men zo je gedrag volgen over meerdere sites.

Met Script Blocking wil Google third-party scripts blokkeren die bekend staan om zulke praktijken. Deze scripts worden vergeleken met een Marked Domain List (MDL). Staat een script op die lijst én probeert het in een derde partij context gegevens te verzamelen, dan wordt het geblokkeerd voordat het kan laden.

Zo werkt het in de praktijk

Stel dat je een site bezoekt over lokale restaurants. De site zelf is betrouwbaar, maar bevat een extern script dat jouw unieke ID probeert te maken via fingerprinting. Later kom je op een webshop die hetzelfde script gebruikt, waardoor die webshop je kan herkennen en targeten met advertenties.

Met Google’s nieuwe functie wordt dat script simpelweg niet geladen in incognito. De unieke ID wordt nooit gevormd, waardoor de trackingketen stopt.

Wat met Safari, Firefox en Edge?

Google is niet de eerste die dergelijke trackingtechnieken wil tegengaan. Safari heeft bijvoorbeeld al Intelligent Tracking Prevention (ITP), dat third-party cookies en trackers effectief blokkeert. Firefox doet iets gelijkaardigs met Enhanced Tracking Protection (ETP), en Microsoft Edge heeft zijn eigen traceringsprevencie.

Wat Chrome anders maakt, is dat het script-blocking voorlopig beperkt blijft tot incognito en op basis van een lijst met verdachte domeinen. Firefox en Safari pakken zulke scripts vaak al standaard in alle browse-modi aan. Google kiest dus voor een minder agressieve aanpak, die alleen beschikbaar zal zijn in een incognitovenster.

Microsoft Edge laat je zelf kiezen hoe agressief het trackers en scripts moet blokkeren.

Wanneer komt Script Blocking naar Google Chrome?

Google noemt Chrome versie 140 als de eerste release waarin deze functie beschikbaar komt op Windows, macOS, Linux en Android.

Omdat Chrome ongeveer elke vier weken een nieuwe versie uitbrengt, verwachten experts dat Script Blocking in Incognito medio tot eind 2025 voor het grote publiek wordt uitgerold. De functie bevindt zich nu in een testfase.

Als de bescherming actief is, verschijnt een oog-icoon in de adresbalk. Je kunt de bescherming voor een specifieke site uitzetten als die niet goed werkt, of de functie volledig uitschakelen in de incognito-instellingen.

Mooie stap, maar geen wondermiddel

Met Script Blocking zet Google een belangrijke stap richting betere online privacy, al zal de bescherming beperkt blijven tot de incognitomodus. Het is geen wondermiddel, maar het maakt fingerprinting via bekende scripts een stuk moeilijker.

Wil je écht volledig anoniem zijn, dan blijven een VPN of privacygerichte browsers aan te raden. Maar voor snel, eenvoudig en veiliger incognito surfen wordt Chrome straks al een stuk sterker.