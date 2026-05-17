Vragenvuur: programma’s willen niet meer updaten in Windows

“Mijn HP-desktop met Windows 11 kan nog wel Windows-updates installeren, maar alle andere programma’s geven foutmeldingen bij het updaten. Zo krijg ik bij Chrome de melding: “Er is een fout opgetreden bij het zoeken naar updates (foutcode 7: 0x80070006 – system level)”. Antivirus en firewall heb ik al verwijderd en ook de hardwaretests van HP tonen geen problemen. Waar kan dit aan liggen?” – Dirk.

De foutmelding die je krijgt, heeft waarschijnlijk minder met Chrome zelf te maken dan met Windows. Het feit dat Windows Update wel gewoon werkt, maar andere programma’s niet meer kunnen updaten, is een duidelijke aanwijzing dat er ergens onder de motorkap iets scheef zit. Veel software maakt gebruik van dezelfde Windows-onderdelen om updates binnen te halen. Als één van die diensten hapert, zie je dat meteen op meerdere plaatsen terug. Het loont dus om daar eerst te kijken. Open bijvoorbeeld services.msc (via Uitvoeren) en controleer of Windows Installer en Background Intelligent Transfer Service (BITS) gewoon actief zijn. Die spelen een sleutelrol bij installaties en updates.

Daarnaast kan je Windows zelf even laten nakijken. Open een opdrachtprompt als administrator en voer sfc /scannow uit. Dat commando controleert of er systeembestanden beschadigd zijn en probeert ze te herstellen. Met DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth ga je nog een stap verder en herstel je de Windows-installatie zelf. Dat klinkt ingewikkeld, maar het zijn standaardtools om specifiek dit soort problemen op te lossen. Het kan ook geen kwaad om Chrome eens volledig te verwijderen en opnieuw te installeren. Soms zit het probleem gewoon in een fout gelopen update van de browser zelf. Controleer tot slot of de datum en tijd van je pc correct staan ingesteld, en gebruik (als je vroeger antivirussoftware had) de officiële verwijdertool van die fabrikant om restanten op te ruimen. Blijft het probleem opduiken bij meerdere programma’s, dan is een herstelinstallatie van Windows vaak de snelste uitweg. Daarmee zet je het systeem opnieuw recht zonder je bestanden te verliezen.

