De Lijn-ticket kopen met je smartphone: stap-voor-stap

Wil je een mobiel ticket voor De Lijn aanschaffen? Dan bestaan daarvoor verschillende manieren, maar we raden je aan daarvoor de De Lijn-app op je toestel te installeren. Dat is ook meteen de goedkoopste manier om aan een mobiel ticket te geraken.

Sinds de afschaffing van het papieren ticket zijn er nog drie geldige ticketformaten bij De Lijn: een MOBIB-kaart, je bankkaart en je smartphone. Die eerstgenoemde is er voor abonnementhouders, de tweede voor casual reizigers en de derde biedt de meeste flexibiliteit. Je kan daarop namelijk kiezen uit sms-tickets en reguliere mobiele tickets. Bij sms-tickets betaal je ook nog een sms-toeslag. We raden je daarom aan altijd een regulier mobiel ticket te kopen. Dat kan in de De Lijn-app en partnerapps zoals 4411. Persoonlijk vinden we de officiële De Lijn-app het meest overzichtelijk en heeft die als voordeel dat je een seintje krijgt zodra je huidige ticket is verlopen. Ook kan je gemakkelijk Bancontact-kaarten en andere betaalmethoden koppelen en is het natuurlijk in de basis ook een routeplanner, wel zo fijn. Voor de workshop hieronder werken we dan ook met de officiële app van de Vlaamse vervoersmaatschappij.

1. De Lijn-app installeren

Grote kans dat, als je met De Lijn reist, de app al op je smartphone staat. Of dat zou je toch best doen: dat maakt het een stuk makkelijker om je reizen te plannen. Je vindt de applicatie alleszins in de Google Play Store en App Store van Apple. Na het installeren open je de app en tik je rechtsboven op Aanmelden om je account van De Lijn toe te voegen. Heb je nog geen account, tik dan op Maak een account. Na het inloggen beland je weer op de startpagina.

2. Betaalmethode instellen

Vervolgens stel je best al een betaalmethode in. Wanneer je de volgende keer op de bus stapt en een mobiel ticket wil aanschaffen, moet je dan niet steeds opnieuw de hele betaalcyclus doorlopen; het bedrag wordt automatisch van je bankrekening afgeschreven, net als je telecomfactuur. Je vindt de optie onder Meer, Profiel, Mijn betaalmiddelen. Je kan daarbij kiezen uit Bancontact (via app of met je kaartinformatie) of een debit- of creditcard. De Lijn schrijft voor het instellen van je betaalmethode eenmalig 0,02 euro af om je rekeninginformatie te verifiëren. Het is dus niet zo dat je standaard 0,02 euro extra betaalt per transactie.

3. Ticket aanschaffen

Vervolgens kan je daadwerkelijk een ticket kopen. Houd er rekening mee dat je het ticket steeds voor het instappen moet aanschaffen, dus niet pas als je op je plaats zit: controleurs kunnen je beboeten als je te laat een ticket koopt. Wat het aanschaffen van een ticket betreft: tik daarvoor in de onderste balk op Producten en kies voor Koop tickets. Nu kan je kiezen voor een regulier ticket, een dagkaart of een tienrittenkaart. Die laatstgenoemde is het goedkoopst voor meerdere reizen (op meerdere dagen). Koop je een tienrittenkaart, dan moet je die wel steeds via het tabblad Producten los activeren door erop Activeer te drukken.

Elk uur een nieuw ticket

Zorg er bij het instellen van je De Lijn-app voor dat de app je meldingen mag sturen. Dat is namelijk noodzakelijk om up-to-date te blijven over het verlopen van je tickets. Na 60 minuten, als je nog aan het reizen bent, moet je opnieuw een e-ticket aanschaffen. Dat geldt ook als je met dezelfde bus verder rijdt en zelfs bij vertraging als je de 60 minuten overschrijdt, al duurt de busrit normaal gezien dan minder lang. Bij controle dien je nog je QR-code te tonen die de De Lijn-app genereert. Daaronder zie je ook of het ticket nog actief is, of intussen al is verlopen.