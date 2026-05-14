Too Good To Go-app: voedselverspilling tegengaan en geld besparen

Good To Go is uiteraard geen nieuwe oplossing. En toch weten maar weinig mensen hoe de app precies werkt of wat je ermee kan. Doodzonde eigenlijk, want met de app voorkom je dat eten dat nog wel even houdbaar is, alsnog in de vuilbak belandt. Winkels mogen namelijk geen producten verkopen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, terwijl daar helemaal niets mis mee is. Heel wat overbodige voedselverspilling dus en daar speelt Too Good To Go op in door je voedselpakketten te laten redden nog voor de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Bij de bakker gaat het doorgaans zelfs om dagverse producten. Die mag je dan vlak voor sluitingstijd voor een prijsje afhalen: ideaal om de dag mee te vieren.

1. Download Too Good To Go

Too Good To Go is beschikbaar voor zowel Android als iOS via de respectievelijke appwinkels. De app is gratis en je moet enkel een (gratis) account aanmaken om voedsel te redden. Bij het instellen van de app vraagt Too Good To Go nog om locatietoegang. Dat is niet om je te kunnen volgen, maar wel om lokale opties weer te geven. Zo kan je ook voedsel redden wanneer je op reis bent. Overigens werkt het platform niet alleen in België en Nederland, maar ook in heel wat andere Europese landen (inclusief Frankrijk, Spanje en Italië) en buiten Europa in onder meer Canada en de VS.

2. Start de voedseljacht

Heb je je locatie ingesteld, dan krijg je meteen de dichtstbijzijnde locaties te zien waar je een voedselpakket kan redden. Bij elk pakket zie je hoeveel je moet betalen en wat de geschatte waarde is van het te redden pakket. Houd er steeds rekening mee dat er een beperkt aantal beschikbaar is. Op is dus ook echt op bij het redden van voedsel, maar de app geeft dat gelukkig ook aan met een counter bovenaan de pagina van een winkel. Net naast een pakket gevist? Sla het dan op in je favorieten en zet de melding aan via de knop op de productpagina (Ontvang meldingen).

3. Reserveer een pakket

Als het gewenste pakket nog beschikbaar is, kan je het reserveren. Dat houdt overigens ook meteen in dat je voor het pakket betaalt. Bij het ophalen hoef je dus niet meer af te rekenen. Neem je telefoon overigens wel mee: bij het ophalen moet je namelijk ‘vegen’ in de app. Dat is de bevestiging dat je het pakket gekregen hebt. Wat je in je pakket krijgt is zoals gezegd steeds een verrassing. We raden het alvast aan om voor de aankoop te kijken naar de reviews in Too Good To Go. Soms zijn zaken nogal zuinig met de hoeveelheid die je krijgt. Ja, je redt dan eten, maar je betaalt bijna net zoveel als iemand die de lang(er) houdbare items koopt.

4. Wees op tijd

Too Good To Go noemt bij elk pakket ook een tijdvak waarbinnen je het kan ophalen. Houd je daar ook zeker aan. De meeste retailers geven die tijdvakken in om ervoor te zorgen dat je niet binnenvalt wanneer het te druk is. Ook vallen ze vaak net voor sluitingstijd. Kom je (veel) later, dan kan je al eens voor een gesloten deur staan en verlies je simpelweg je geld. Vergeet ook niet een tas mee te nemen (Too Good To Go herinnert je je daar ook aan) en het liefst ook een (glazen) doosje. Vaak zijn er geen bakjes inbegrepen en soms kan je die ook gewoon niet krijgen. Andere keren kan dat wel, maar moet je bijbetalen: nogal zonde, terwijl je met de app juist het milieu (en je portemonnee) ontziet.