Ergens een account aanmaken gaat doorgaans erg makkelijk. Een account weer verwijderen echter is vaak een stuk moeilijker. Bedrijven hopen dat gebruikers het gewoon opgeven en hun account behouden. Het is een strategie die nu eenmaal werkt, maar waar een wil is, is een weg. Bij deze dan ook een handig stappenplan om je Instagram-account te verwijderen.

Onderstaande stappen volg je om je Instagram-account te verwijderen via de iOS- of Android-app:

1. Vind het menu

De optie om je Instagram-account te verwijderen zit enkele lagen diep in het menu verstopt. Om te beginnen moet je dus al tot aan dat menu geraken. Dat doe je door na het openen van de app op je profielfoto rechts onderaan te klikken. Je komt dan op je profielpagina terecht. Hier klik je op de drie streepjes rechts bovenaan om het menu te openen.

2. Accountcentrum

Bovenaan in het menu zie je de optie Accountcentrum staan. Klik hierop om naar dat Accountcentrum te gaan en vervolgens onder Accountinstellingen op Persoonlijke gegevens te klikken.

3. Instagram verwijderen

Klik vervolgens op Eigendom en beheer van account, waarna je meteen kan kiezen voor de optie Deactivering of verwijdering om je account tijdelijk te deactiveren of permanent te verwijderen. Kies de account die je wil verwijderen. Standaard staat vervolgens de optie aangevinkt om dit account te deactiveren, pas dit aan naar Account verwijderen. Klik op Volgende en volg de stappen op het scherm om te bevestigen dat je je account verwijdert.

Bovenstaande stappen kan je volgen om je Instagram-account te verwijderen via de iOS- of Android-app. Wil je je account verwijderen via je computer, klik op de Instagram-website dan links onderaan op Meer en dan op Instellingen. Vanaf daar kan je bovenstaande instructies vanaf Accountcentrum volgen.