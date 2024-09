Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wil je jouw (tweede) monitor verticaal gebruiken of vind je het mooier of handiger om je beeldscherm ondersteboven aan een beugel te hangen? Geen probleem, want je kan in Windows vrij gemakkelijk je beeldschermstand wijzigen, zodat je in ieder geval niet zijwaarts of ondersteboven hoeft te lezen.

In sommige gevallen kan het best handig zijn om je monitor(en) verticaal te gebruiken. Als je het beeldscherm bijvoorbeeld vooral gebruikt voor het lezen of schrijven van veel tekst, als je een programmeur bent en je veel codeert of als je content creëert voor op sociale media, dan is een portretoriëntatie misschien handiger dan een landschapsoriëntatie. Nu kan je je monitor soms wel vrij gemakkelijk verticaal neerzetten, maar dat heeft Windows niet automatisch door. Daarom moet je ook in de instellingen nog even de oriëntatie van de interface wijzigen. Gelukkig is dat vrij gemakkelijk te doen wanneer je eenmaal weet waar je moet kijken.

Stap 1 / Open de Instellingen

Om ervoor te zorgen dat Windows voor jou toch gewoon rechtop te zien is als je je beeldscherm fysiek hebt gedraaid, moet je de nieuwe oriëntatie nog even selecteren in Windows. Dit doe je door in de eerste instantie natuurlijk de Instellingen-app te openen.

Stap 2 / Ga naar Systeem > Beeldscherm

Wanneer je Instellingen hebt geopend, klik je links in de lijst op Systeem. Vervolgens zie je in het midden van het venster als het goed is een nieuwe lijst met verschillende categorieën verschijnen. Hier moet je bovenaan Beeldscherm selecteren om naar de beeldscherminstellingen te gaan.

Stap 3 / Selecteer het juiste scherm

Als je meerdere beeldschermen met je pc hebt verbonden, zie je helemaal bovenaan bij de beeldscherminstellingen als het goed is een vak staan met daarin een aantal rechthoeken met cijfers erin (net zo veel rechthoeken als monitoren die verbonden zijn). Als je niet precies weet welk scherm welk nummer heeft, kan je even op Identificeren drukken. Selecteer vervolgens de rechthoek van het scherm dat je wil draaien, zodat deze rechthoek blauw wordt.

Stap 4 / Beeldschermstand kiezen

Als je eenmaal het juiste beeldscherm hebt geselecteerd, kan je naar beneden scrollen in de beeldscherminstellingen, totdat je Beeldschermstand ziet staan bij het kopje ‘Schaal en indeling’. Nu kan je rechts de stand wijzigen van de standaard optie (Liggend) naar Staand, Liggend (gespiegeld) of Staand (gespiegeld). Als je de monitor verticaal wil gebruiken, moet je misschien even beide opties voor Staand uitproberen om de juiste oriëntatie te vinden. Als je de juiste stand hebt gekozen, klik dan vervolgens op ‘Wijzigingen behouden’.

Kies de juiste beeldschermstand bij de nieuwe oriëntatie van je scherm en selecteer ‘Wijzigingen behouden’ als het klopt.

