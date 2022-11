Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

TV kijken via het internet is nog nooit zo makkelijk geweest. Vroeger had je een televisie nodig om zenders te bekijken, maar tegenwoordig is dat zelfs niet meer nodig. TV Kijken doe je gewoon online. We leggen uit hoe je dat precies doet.

Hoe kan ik TV kijken via internet?

De meeste relevante televisie zenders hebben een online app of website waarop je live uitzendingen kan bekijken. Je kan ook afleveringen herbekijken, waar en wanneer je maar wilt.

VTM GO

Met VTM GO kan je live naar alle VTM-zenders kijken. Dit omvat VTM, VTM2, VTM3, VTM4, VTM Gold en VTM Nieuws. Je kan zelfs luisteren naar Qmusic en Joe FM. Daarnaast kan je jouw favoriete programma’s ook herbekijken. Er zijn ook films beschikbaar die je gratis kan bekijken.

Ga naar vtm.be/vtmgo of download de app in de app store of google play Log in of maak een account aan Klaar om te streamen

VRT MAX

Met VRT MAX (vroeger VRT NU) kan je naar alle live uitzendingen kijken van VRT-zenders. Dit omvat één, Canvas, Ketnet en Ketnet Junior, daarnaast luister je ook gratis naar Radio1, Radio2, MNM, Studio Brussel en Klara. Elke dag om 19u kan je ook live het journaal mee volgen.

Ook VRT MAX biedt enkele films aan, maar daar blijft het niet bij. Je kan ook series, documentaires en zelfs podcasts te vinden.

Ga naar vrt.be/vrtmax of download de app in de app store of google play Log in of maak een account aan Klaar om te streamen

GoPlay

In tegenstelling tot VTM GO en VRT MAX kan je met GoPlay niet alle uitzendingen live kijken. Maar voor enkele programma’s zullen er wel live uitzendingen te vinden zijn. Met GoPlay kan je wel elke aflevering van de Play-zenders uitgesteld kijken

Ga naar goplay.be of download de app in de app store of google play Log in of maak een account aan Klaar om te streamen

Chromecast

Wil je jouw favoriete programma’s toch afspelen op een TV? Dan is een Chromecast aan te raden. Met een Chromecast kan je vrijwel elke video afspelen op je tv scherm. Het enige wat je dan hoeft te doen is klikken op het cast icoontje.

Een Chromecast is erg goedkoop, wil je echter streamen in 4K? Dan zul je iets meer geld moeten neerleggen.