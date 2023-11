Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Google Foto’s bestaat al jaren, waardoor de kans groot is dat je een uitgebreide collectie aan foto’s en video’s bijeen hebt gespaard. Wist je dat je die kan samenvoegen tot korte filmpjes? Bijna iedereen met een Android-telefoon maakt gebruik van Google Foto’s om een back-up van zijn foto’s te maken in de cloud. In mei 2015 is deze feature geïntroduceerd, dus als je in het prille begin al gestart bent met back-ups, heb je bijna tien jaar aan beeldmateriaal. In plaats van die beelden digitaal stof te laten verzamelen, kan je er ook een leuke film mee maken.

STAP 1 / Diep in de bib

De kans is bestaande dat je nog nooit verder hebt gekeken dan het eerste tabblad van Google Foto’s op je telefoon. In de balk onderaan heb je namelijk vier tabbladen en hier hebben we de laatste nodig, de Bibliotheek. Daar zie je bovenaan vier vakjes. Tik op het Tools-vakje rechtsboven om naar het volgende menu te gaan. Scrol hier helemaal naar beneden tot je het submenu “Nieuw item maken” ziet. Tik daar op Film en we kunnen van start gaan.

Je hebt nog nooit zo diep gegraven in Google Foto’s.

STAP 2 / Automatische film maken

Nu je in het juiste menu bent, zie je dat Google enkele categorieën toont. Google Foto’s kan namelijk automatisch films maken op basis van de onderwerpen in je foto’s en video’s. Je hoeft hier letterlijk niet meer te doen dan één keer op de categorie te tikken en vervolgens op Aan de slag. Selecteer je een categorie die over een of meerdere personen gaat, dan zal Google je vragen om een gezicht te plakken bij een persoon. Na deze selectie begint Google Foto’s automatisch een film te maken. Gewoonlijk duurt dat niet meer dan een kwartier en je krijgt een melding wanneer de film klaar is.

Geef Google instructies en laat AI het zware werk doen.

STAP 3 / Zelf een film maken

Is de suggestie van Google niet naar wens? Dan kan je zelf een film maken. Tik hiervoor op het lege vak linksboven. Vervolgens kan je maximaal 50 foto’s en video’s selecteren. Dat kan overweldigend worden en daarom heeft Google Foto’s een zoekfunctie. Hier kan je zoeken op onderwerp of gezicht. Wil je bijvoorbeeld foto’s van de natuur, dan type je ‘natuur’ in de zoekbalk. Je kan filters verwijderen en toevoegen zoveel je wil en ondertussen het beeldmateriaal aanduiden dat je nodig hebt. Tik rechtsboven op Maken als je klaar bent.

Je kan uit al het materiaal in Google Foto’s kiezen.

STAP 4 / Film afwerken

Vervolgens maakt Google Foto’s automatisch een film. Google houdt de volgorde aan waarin jij de foto’s hebt aangeduid. De laatst aangeduide foto verschijnt eerst in de film en de eerst aangeduide foto verschijnt laatst. Daarnaast komen foto’s altijd een vast aantal seconden in beeld en selecteert Google Foto’s zelf een bepaald deel van video’s. Door een volledige balk in te drukken, kan je hem van plaats veranderen en door de schuiver te verplaatsen, pas je de duur van een fragment aan. Tot slot kan je met de muzieknoot rechts zelf muziek uploaden of selecteren uit de bibliotheek van Google. Ben je tevreden? Tik rechtsboven op Opslaan en je bent klaar.

De interface is erg gebruiksvriendelijk.