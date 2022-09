Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden, en ook meer dan duizend cijfers. Een grafiek maken in Excel kan informatie makkelijk inzichtelijk maken. Voor je gegevens in een grafiek plaatst, moet je natuurlijk weten wat je tegen elkaar weg wil zetten. Soms heb je maar twee keuzes, dan is het eenvoudig. Andere keren heb je meer elementen waar je uit kan kiezen. Denk aan een huishoudboekje. Welke gegevens wil je met elkaar kruisen? De totale inkomsten en uitgaven per maand? Het verloop van de variabele kosten?

Een grafiek maken in Excel: zo doe je dat

Stap 1: selecteer de gegevens

Voor je de gegevens in een grafiek kan plaatsen, moet je ze selecteren. Dat kan door met je muis over de volledige tabel te spelen. Je kunt ook klikken op één van de hoeken van de tabel en met shift ingedrukt op de tegenoverliggende hoek klikken. Je hebt nu de volledige grafiek geselecteerd.

Voor je begint moet je Excel vertellen waar je de grafiek van wil maken.

Stap 2: kies je model

Nu komt eigenlijk het moeilijkste deel. Welke grafiek moet je kiezen? Dat is afhankelijk van wat je wil laten zien. Wil je (in ons voorbeeld) zien wat het aandeel vaste lasten is ten opzichte van de variabele lasten? Dan neem je een taartdiagram. Om de kosten te zien per maand, kies je weer een kolomdiagram of een lijndiagram. De opties vind je in het lint van het menu Invoegen.

Kiezen maar! Welke grafiek zal het worden?

Stap 3: de grafiek maken

Nu we de gegevens hebben geselecteerd, kunnen we een grafiek maken. Via de knop Aanbevolen grafieken kan je verschillende modellen zien en kiezen welke grafiek je activeert. Wij kiezen voor Gegroepeerde kolom en klikken op OK. In het lint kan je snel kiezen uit verschillende opmaken en stijlen.

Nu krijgen we alles helder in beeld.

Stap 4: opmaak aanpassen

Heb je de grafiek voltooid en wil je toch nog aanpassingen doen in de opmaak? Klik voor een snelle wijziging met de rechtermuisknop op de grafiek. Je krijgt dan een snelmenu te zien, waarin je de stijl van de grafiek kan aanpassen volgens voorinstellingen van Microsoft. Ook kan je hier de kleur veranderen. Met de trechter kan je bepaalde gegevens verbergen.

Stijl is alles.

