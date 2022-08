Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Google Docs verscheen in 2006 als eenvoudig alternatief voor Word en andere tekstverwerkers. Door de jaren heen is de cloudtoepassing uitgegroeid tot een zeer capabel platform met allerlei onlinefuncties waarmee het zijn concurrenten de loef weet af te steken. Zo is Google Docs ook in staat om je al dan niet zorgvuldig vormgegeven documenten om te zetten naar het pdf-formaat, zodat je dit eenvoudig kan doorsturen naar collega’s, vrienden en familie. Wij laten je zien hoe je op een eenvoudige manier je Google Docs-bestanden kan omzetten naar pdf, en dat op zowel je desktop als smartphone.

Optie 1: via je smartphone

Open je Google Drive op je toestel en ga daarin op zoek naar het Google Docs-bestand dat je in een pdf wil omzetten. Zodra je dit gevonden hebt, open je het en druk je bovenaan rechts op de drie puntjes. In dit menu selecteer je ‘Delen en exporteren’ en vervolgens ‘Opslaan als’. Kies hier ‘Pdf-document (.pdf)’ en druk dan op ‘OK’. Hiermee krijg je je nieuwe pdf-document te zien. Nu moet je dit nog eerst opslaan, wat je eenvoudig kan door op het downloadicoontje te drukken, rechtsboven.

Naast pdf zijn er nog een hele reeks andere exportformaten die je kan gebruiken.

Optie 2: in je browser

In je browser is het nog makkelijker om je documenten te exporteren. Ga ook hier naar je Google Drive via Chrome of drive.google.com. Open het document dat je wil omzetten en klik linksboven op ‘Bestand’. Ga naar ‘Downloaden’ en selecteer ‘Pdf-document (.pdf)’. Hierna zal het document automatisch worden aangemaakt en door je browser worden gedownload. Met deze handige functie heb je dus alles steeds bij de hand, zodat je nog minder frequent naar Microsoft Word moet grijpen.

Via je browser wijkt het proces weinig af van andere tekstverwerkers.