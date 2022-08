Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je grootse koppen en titels in Excel? Dan kom je vaak niet uit de voeten met de standaardcellen. De oplossing zit hem in cellen samenvoegen. En dat is eenvoudiger dan je denkt. Door cellen samen te voegen verliezen ze in feite niets van hun kracht. Je kan er nog altijd mee rekenen en berekenen. Toch worden ze in de regel alleen gebruikt als titel of kop in een rekenblad.

Stap 1 / Cellen samenvoegen

Voor je de cellen kan samenvoegen, moet je ze eerst selecteren. Hier willen we bijvoorbeeld de maandnamen gecentreerd boven de kolommen Inkomsten en Uitgaven tonen. Dat kan alleen als je twee cellen combineert: die met de maandnaam, en de lege cel ernaast.

Maak overzicht door cellen samen te voegen.

Stap 2 / Open celeigenschappen

Tik vervolgens met rechts op de selectie en kies Celeigenschappen. Ga naar het tabblad Uitlijning en vink Cellen samenvoegen aan. In Tekstuitlijning > Horizontaal kan je aanvinken of je de tekst links of rechts of gecentreerd uitgelijnd wil hebben. Selecteer je cellen boven elkaar om ze samen te voegen? Dan kun je ook de verticale uitlijning aanpassen. In het menu Stand kan je de tekst zelfs draaien, zodat je hem verticaal kan lezen. Ga ten slotte naar het tabblad Opvulling om een toffe achtergrondkleur te kiezen.

Toon je cel in stijl.