Deel je real-time locatie met vrienden en familie via Google Maps

Google Maps is niet alleen handig om te navigeren naar bepaalde locaties. Je kan via de app ook jouw real-time locatie met anderen delen.

Je locatie delen via Google Maps is een erg handige functie voor als je wat met vrienden wil afspreken of bijvoorbeeld als je wil zorgen dat je vrienden en familie kunnen zien dat je ’s avonds veilig thuis bent gekomen.

Of je je vrienden nou bent kwijtgeraakt op een groot festivalterrein, of je iemand wil laten weten dat je ergens veilig bent aangekomen: met Google Maps deel je vrij eenvoudig je locatie met anderen. Deze functie werkt via de Google Maps-app en is dus zowel op Android als iPhone te gebruiken. Je kan kiezen met wie je je locatie deelt en voor hoe lang je dat wil doen. In deze workshop leggen we uit hoe je het locatie delen via Google Maps inschakelt, of je dit nu tijdelijk of permanent wil doen. Je kan namelijk niet alleen je locatie voor een kwartiertje of een paar uur delen, maar ook gewoon totdat je zelf besluit om het delen weer te stoppen.

1. Open de Google Maps-app

Om je locatie via Google Maps te delen met anderen moet je natuurlijk als eerste de Google Maps-app op je smartphone openen. Deze app opent standaard met een kaart in beeld, maar voor deze functie moet je wat dieper in de instellingen duiken.

2. Ga naar je account

Tik vanaf het beginscherm nu rechtsboven op de profielfoto van je Google-account (soms is dit gewoon de eerste letter van je voornaam of e-mailadres). Nu kom je op een pagina terecht met allerlei verschillende instellingen die je kan aanpassen. We zijn nu echter specifiek op zoek naar de optie om je locatie te delen en ergens halverwege de pagina staat dan ook al de optie Locatie delen. Tik deze optie aan en je komt weer op een nieuwe pagina terecht.

De optie voor het delen van je locatie vind je als je de profielfoto van je Google-account aantikt.

3. Selecteer Locatie delen

Je ziet nu als het goed is een omschrijving van wat locatie delen via Maps precies betekent. Om verder te gaan naar de volgende stap moet je hier nogmaals Locatie delen aantikken. Misschien vraag je je echter af welke informatie er nou precies gedeeld zal worden. Daar kan je hier ook gemakkelijk achter komen door onderaan te tikken op de zin: Bekijken welke informatie wordt gedeeld.

Tik op Locatie delen om alle opties te zien te krijgen of bekijk eerst welke data er allemaal gedeeld zal worden.

4. Kies de duur en selecteer met wie je wil delen

Als laatste zie je nu een pagina met bovenaan een kleine kaart en je huidige locatie, plus de batterijduur van je telefoon. Dit is ook wat anderen zullen zien. Je krijgt hier opties om je real-time locatie voor een vooraf ingestelde tijdsduur te delen (tussen 15 minuten en 1 dag) of simpelweg totdat je het zelf weer uitzet. Daaronder zie je waarschijnlijk verschillende suggesties staan voor contacten om je locatie mee te delen en helemaal onderaan kan je ook specifieke apps selecteren om via die apps je locatie te delen.

Je kan zelf kiezen hoe lang en met wie je je locatie wil delen.

