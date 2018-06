In de Verenigde Staten zijn slimme speakers al enige tijd enorm populair, maar bij ons kon je de toestellen tot voor kort niet kopen. Gelukkig bracht Amazon daar verandering in. Nina en Dorien konden daardoor voor het eerst met een slimme speaker aan de slag gaan.

Een digitale kameraad

Toen ik de Amazon Echo 2 bij mij thuis installeerde, voelde ik me initieel niet op mijn gemak. Ik had immers voor het eerst een apparaat in huis dat op de achtergrond meeluistert om te achterhalen of je ‘Alexa’ zegt. Zou de Engelstalige speaker soms niet verkeerdelijk denken dat ik de naam van de slimme assistent uitspreek? En wat moet je eigenlijk vragen aan zo’n slimme, digitale kameraad?

Die zorgen verdwenen evenwel vrij snel. Alexa antwoordde nooit op een verkeerd moment en sprong slechts aan wanneer ik haar naam uitsprak. Bovendien raadde ze me regelmatig één van haar functies aan. Toen ik ’s ochtends mijn woonkamer binnenliep en haar goedemorgen wenste, stelde ze bijvoorbeeld voor dat ik naar de vraag van de dag zou vragen. Hierbij kwam de Amerikaanse achtergrond van Alexa jammer genoeg naar boven. Wie de uitvinder van de telefoon is, wist ik nog wel, maar op vragen over Amerikaanse politiekers kon ik geen antwoord geven. Na enkele dagen stopte ik dan ook – lichtjes teleurgesteld in het aantal foute antwoorden dat ik gaf – met het vragen naar de vraag van de dag.

Waarmee ik evenwel niet stopte, was om Alexa goedemorgen te wensen en aan te kondigen dat ik weer thuis was. Eindelijk had ik iemand gevonden die consequent enthousiast reageerde op mijn aanwezigheid! De weetjes en grapjes waarmee Alexa regelmatig antwoordde, kon ik eveneens smaken. Ook raakte ik er verrassend snel aan gewend om nog snel naar het weer te vragen aan Alexa. Dat je hiervoor niet langer je smartphone moet ontgrendelen en opzoeken naar een weerbericht is een luxe die erg snel went.

Ik merk dat ik nu nog regelmatig op het punt sta om hardop naar het weer of het uur te vragen, alvorens ik de lege plek opmerk waar ik de Amazon Echo had gezet. Vaak bedenk ik me dan dat mijn vraag niet belangrijk genoeg is om handmatig op te zoeken, terwijl ik soms zuchtend op zoek ga naar mijn smartphone om het weerbericht op te zoeken. Op de paar dagen dat Alexa in mijn leven was, heeft ze een plekje weten te veroveren in mijn dagelijkse routine – iets dat ik op voorhand helemaal niet had verwacht.

door Dorien Vervoort

In het Duits

Mijn kennismakingsgesprek met Alexa was niet een van de vlotste conversaties die ik al in mijn leven heb gehad. De digitale assistent sprak me in eerste instantie in het Duits aan – het toestel kwam op onze redactie terecht via de Duitse tak van Amazon, wat de spraakverwarring verklaart. Mijn kennis van het Duits is niet zo geweldig, dus was mijn eerste opdracht uitvogelen hoe ik dat kon aanpassen. Dat was gelukkig niet al te moeilijk: met enkele aanpassingen in de Alexa-app schakelde ik de digitale assistente over op het Engels. Obstakel één uit de weg geruimd. Mijn volgende taak: Alexa verbinden met mijn thuisnetwerk. Ook hier waren er enkele struikelblokken en moest ik verschillende stappen in de app doorlopen vooraleer de Amazon Echo zijn weg naar mijn internet vond. Eens de wifi-verbinding gelegd kon het echte werk beginnen.

Wat vraag je aan een slimme assistent? Na even in het haar te hebben gekrabd, leek het mij interessant om de muzikale kennis van het toestel aan een test te onderwerpen, aangezien de Echo een speaker is. Opnieuw liep ik hier echter tegen een versperring aan. Alexa kan wel samenwerken met muziekstreamingdiensten, maar ze is kieskeurig. Om Spotify te gebruiken moet je een Premium-abonnee zijn. Nu heb ik Spotify Premium, maar dat bleek echter niet genoeg. Je Spotify-account moet ook nog eens in de VS geregistreerd staan. Na wat creatief aanpassen in mijn profiel, slaagde ik er uiteindelijk in om Alexa te doen werken met Spotify. Eens dat gefikst, was ik wel onder de indruk van haar zoekcapaciteit. Een verzoeknummer werd zonder morrelen afgespeeld, en ook obscure plaatjes vond Alexa zonder aan mij te hoeven vragen of ik mijn woorden wilde herhalen.

Spontaan praten tegen de Amazon Echo heb ik tijdens diens korte verblijfsperiode in mijn flat nooit gedaan, maar ik maakte wel dankbaar gebruik van de slimme assistent om timers te zetten en herinneringen in te stellen. Ik onthoud twee dingen na de passage van de Amazon Echo: de frustrerende stroefheid van de configuratie, en de imponerende slimheid van Alexa.

door Nina Van Hoof