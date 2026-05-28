Outlook voor Windows krijgt eindelijk een gezamenlijke inbox voor al je accounts

Outlook voor Windows krijgt eindelijk een functie waar veel gebruikers al een tijdje om vragen. Het gaat om een zogeheten ‘All Accounts’-weergave, voor gebruikers met meerdere e-mailaccounts. Daarmee komen alle inboxen in één overzicht terecht. De functie staat sinds deze week officieel op de Microsoft 365-roadmap en zou vanaf augustus uitgerold worden.

Wie vandaag meerdere accounts gebruikt in het nieuwe Outlook voor Windows, moet nog altijd handmatig tussen mailboxen wisselen om e-mails te lezen of te beheren. Dat zorgde al langer voor frustratie, zeker omdat de functie op Outlook voor Mac en de mobiele apps al jaren beschikbaar is. Nu lijkt Microsoft daar eindelijk aan tegemoet te komen.

Met de nieuwe weergave blijven accounts technisch gezien gescheiden, maar Outlook toont alle inkomende mails wel samen in één centraal overzicht. Van daaruit kunnen gebruikers berichten lezen, verwijderen, archiveren of verplaatsen zonder telkens van mailbox te moeten veranderen. Vooral voor mensen die werk- en privémail combineren in één app, moet dat het dagelijks gebruik een stuk overzichtelijker maken.

Basisfunctie die opvallend lang ontbrak

Dat Microsoft deze functie nu pas toevoegt, is opvallend. Het bedrijf zette de afgelopen jaren zwaar in op AI-functies en Copilot-integraties binnen Outlook, terwijl verschillende basisfuncties ontbraken waar veel gebruikers al jaren om vroegen. Online verschenen geregeld klachten van gebruikers die het nieuwe Outlook omslachtig vonden tegenover de klassieke desktopversie.

De nieuwe gezamenlijke inbox moet dat deels oplossen, al zal de eerste versie nog zijn beperkingen hebben. Volgens Microsoft werkt zoeken voorlopig enkel binnen het primaire account. Een zoekfunctie over meerdere mailboxen tegelijk volgt pas later, net als ondersteuning voor gedeelde mailboxen.

Copilot wordt wel meteen geïntegreerd in de nieuwe weergave. Microsoft bouwt daarmee verder op de AI-functies die het de voorbije maanden in Outlook introduceerde, zoals automatische samenvattingen en slimme schrijfhulp.

Uitrol start in augustus

De functie verschijnt zowel in Outlook op het web als in de Windows-versie van de nieuwe Outlook-app. Microsoft spreekt voorlopig enkel over een algemene wereldwijde uitrol vanaf augustus en heeft nog geen previewversie aangekondigd.

Met de komst van de gezamenlijke inbox probeert Microsoft het nieuwe Outlook aantrekkelijker te maken voor gebruikers die voorlopig vasthouden aan de klassieke desktopclient. Vooral het ontbreken van vertrouwde functies zorgde ervoor dat veel gebruikers de overstap bleven uitstellen.