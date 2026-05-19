Slechte Windows-drivers zorgden jarenlang voor batterijproblemen

Wie al eens merkte dat een Windows-laptop opvallend snel leegloopt in slaapstand of plots minder vlot presteert, kreeg daar jarenlang zelden een duidelijke verklaring voor. Nu erkent Microsoft eindelijk dat een deel van die problemen veroorzaakt werd door defecte of slecht geoptimaliseerde drivers van hardwarefabrikanten.

Tijdens de WinHEC 2026-conferentie maakte Microsoft bekend dat het de manier waarop Windows drivers beoordeelt grondig gaat aanpassen. Tot nu toe keek het bedrijf vooral naar zware fouten zoals crashes of blue screens. Drivers die geen systeemcrash veroorzaakten (maar wel de prestaties, temperatuur of batterijduur negatief beïnvloedden), kwamen vaak gewoon door de controles heen.

Daardoor konden problematische drivers maanden, soms zelfs jaren, ongemerkt op systemen blijven draaien. Volgens berichten van onder meer Windows Latest gaat het niet alleen om Windows 11, maar ook om oudere Windows-versies. Vooral drivers voor grafische kaarten, audiochips en andere hardwarecomponenten bleken regelmatig voor frustraties te zorgen.

Batterijen liepen leeg zonder duidelijke reden

Een van de grootste pijnpunten zat volgens Microsoft in het energiebeheer van laptops. Moderne Windows-toestellen schakelen normaal automatisch over naar een energiezuinige slaap- of hibernatiestand wanneer ze niet gebruikt worden. Maar één foutieve driver kon dat proces blokkeren, waardoor een laptop op de achtergrond veel meer stroom bleef verbruiken dan bedoeld.

Dat verklaart waarom sommige gebruikers hun laptop uit slaapstand haalden om vervolgens vast te stellen dat de batterij bijna leeg was. In extreme gevallen kon een toestel zelfs volledig ontladen raken terwijl het gewoon in een rugzak zat.

Microsoft wil dat soort situaties voortaan sneller detecteren. Drivers zullen niet langer alleen getest worden op stabiliteit, maar ook op zaken zoals energieverbruik, warmteontwikkeling en algemene systeemprestaties. De bedoeling is om problematische software sneller te blokkeren, nog voor ze grote groepen gebruikers treft.

Strengere controles en automatische rollback

Daarnaast werkt Microsoft aan een strenger controlesysteem voor drivers die via Windows Update verspreid worden. Het bedrijf wil hardwarepartners vroeger betrekken bij tests en sneller ingrijpen wanneer problemen opduiken.

Een belangrijke nieuwigheid daarbij is een automatische rollbackfunctie. Wanneer Microsoft merkt dat een nieuwe driver problemen veroorzaakt, kan Windows die update voortaan automatisch terugdraaien naar een oudere, stabiele versie. Gebruikers hoeven dan niet langer zelf in Apparaatbeheer of obscure instellingen te duiken om hun systeem opnieuw stabiel te krijgen.

Ook oudere drivers die niet meer voldoen aan de kwaliteitsvereisten zouden in de toekomst actief geblokkeerd kunnen worden. Microsoft lijkt daarmee eindelijk harder te willen optreden tegen hardwaredrivers die Windows-systemen trager, warmer of minder betrouwbaar maken.

Voor veel gebruikers komt die erkenning wellicht laat. Problemen met batterijduur, microstotteringen, audiostoringen of vreemde prestatieproblemen worden al jaren gemeld op fora en supportpagina’s. Toch lijkt Microsoft nu pas echt te erkennen dat drivers daarin een veel grotere rol spelen dan eerder werd toegegeven.