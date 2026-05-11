Windows 11 krijgt slimmere touchpadbediening met automatisch scrollen en nieuwe gestures

Microsoft werkt achter de schermen aan een reeks nieuwe touchpadfuncties voor Windows 11 die vooral laptopgebruikers moeten aanspreken. De update focust op een vlottere bediening van precision touchpads en introduceert onder meer automatisch scrollen, aanpasbare scrolsnelheden en nieuwe gestures die het navigeren door lange documenten eenvoudiger moeten maken.

De nieuwe functies zitten momenteel nog in testfase, maar tonen duidelijk dat Microsoft meer aandacht wil besteden aan de dagelijkse gebruikservaring van Windows 11 op laptops en tablets. Een van de opvallendste toevoegingen is automatische scrolling. Vandaag moeten gebruikers nog voortdurend met twee vingers blijven swipen om door lange webpagina’s, spreadsheets of documenten te navigeren. Microsoft wil dat proces een pak vloeiender maken.

Met de nieuwe functie kan Windows 11 blijven scrollen, zonder dat je voortdurend opnieuw bewegingen hoeft te maken op het touchpad. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je vingers dicht bij de rand van het touchpad blijven tijdens het scrollen. Op bepaalde compatibele touchpads zou ook drukgevoeligheid gebruikt kunnen worden om het scrollen actief te houden.

Daarnaast krijgen gebruikers eindelijk meer controle over de snelheid van touchpadbewegingen. Microsoft voegt instellingen toe waarmee je zelf bepaalt hoe snel scroll- en zoomgebaren reageren. Vooral gebruikers die vandaag vinden dat Windows 11 soms te gevoelig of net te traag reageert, kunnen daar voordeel uit halen. Ook accelerated scrolling maakt zijn intrede. Daarbij verhoogt Windows automatisch de scrollsnelheid wanneer je meerdere snelle scrollbewegingen na elkaar uitvoert. Dat moet het makkelijker maken om snel door grote documenten of lange websites te navigeren.

Slimmere touchpads in Windows 11

Naast de verbeteringen voor scrollen werkt Microsoft ook aan nieuwe gestures. Zo komt er ondersteuning voor single-finger scrolling, waarbij gebruikers met één vinger langs de linker- of rechterrand van het touchpad kunnen scrollen. Die functie moet de toegankelijkheid verbeteren en biedt tegelijk een eenvoudiger alternatief voor multitouchgebaren. Vooral gebruikers die minder vertrouwd zijn met complexe touchpadbediening zouden daar baat bij kunnen hebben.

Volgens Microsoft zullen de meeste toepassingen meteen compatibel zijn met de nieuwe functies. Sommige moderne apps die gebouwd zijn met WinUI3 hebben wel nog updates nodig via nieuwere versies van WinAppSDK. Daardoor kan de ondersteuning bij bepaalde toepassingen aanvankelijk beperkt zijn.

De touchpadverbeteringen passen binnen Microsofts bredere focus op prestaties en gebruikservaring in Windows 11. De afgelopen maanden werkte het bedrijf al aan snellere systeemanimaties, een responsievere Verkenner en vlottere menu’s. Met deze nieuwe gestures probeert Microsoft nu ook de touchpadervaring naar een hoger niveau te tillen.

Een concrete releasedatum is er voorlopig nog niet. De functies worden momenteel getest en zullen vermoedelijk eerst verschijnen in Insider-builds van Windows 11 voordat ze later breder uitgerold worden.