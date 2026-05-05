“Windows 11 moet sneller worden, Verkenner op kop”

Microsoft belooft al maanden dat Windows 11 sneller en stabieler moet worden. In de nieuwste experimentele Insider-build lijkt Microsoft daar eindelijk werk van te gaan maken. Na een test met build 26300.8346 wordt duidelijk dat Windows 11 merkbaar vlotter aanvoelt, met vooral Verkenner als grootste winnaar.

De veranderingen lijken op papier niet spectaculair, maar in dagelijks gebruik maken ze wel degelijk een verschil. Windows 11 voelt minder stroef, reageert sneller en oogt een pak consistenter dan in eerdere builds. Sinds maart maakt Microsoft steeds duidelijker dat de prioriteiten verschoven zijn. Minder nadruk op opvallende AI-snufjes, meer aandacht voor de fundamenten van Windows. Prestaties, stabiliteit en algemene betrouwbaarheid staan nu hoger op de agenda.

Die koerswijziging past in een bredere interne aanpak waarmee Microsoft hardnekkige frustraties wil aanpakken. Denk aan trage systeemreacties, schokkerige animaties en onderdelen van Windows die al jaren niet meer echt soepel aanvoelen. Vooral dat laatste was nodig, want Windows 11 kreeg sinds zijn lancering vaak kritiek omdat het er moderner uitzag, maar tegelijk minder vlot werkte dan Windows 10.

Vlottere Verkenner en optimalisaties

De opvallendste verbeteringen die er zitten aan te komen, zijn voor Verkenner, al jaren een van de meest bekritiseerde onderdelen van Windows 11. Microsoft heeft in build 26300.8346 verschillende kleine, maar belangrijke problemen aangepakt. Zo zijn de grijze en witte flitsen tijdens het laden grotendeels verdwenen, springt de Home-pagina niet langer willekeurig heen en weer tijdens het scrollen en worden dubbele bestanden in Favorieten beter weggefilterd. Ook thumbnails laden consistenter en ogen scherper.

Dat klinkt beperkt, maar in de praktijk voelt File Explorer daardoor merkbaar stabieler aan. Mappen openen vlotter, navigeren loopt minder schokkerig en vooral de Home-tab werkt een pak betrouwbaarder, ook wanneer cloudbestanden in beeld komen. Het verschil zit vooral in de details: minder visuele storingen, minder haperingen en een interface die eindelijk weer voorspelbaar reageert.

Niet alle verbeteringen springen meteen in het oog, maar ook achter de schermen heeft Microsoft duidelijk werk geleverd. Zo zijn er minder overbodige systeemlogs, wat de belasting op de achtergrond verlaagt. Taakbeheer toont CPU-gebruik accurater en bepaalde interface-instellingen blijven eindelijk gewoon bewaard, zoals kolombreedtes in Taakplanner.

Daarnaast lijkt Microsoft ook werk te maken van de processen achter explorer.exe, wat zich vertaalt in snellere opstarttijden van Verkenner en minder kans op vastlopers of vertragingen. Dat zijn geen flashy vernieuwingen, maar wel precies het soort onderhoud waar Windows 11 al langer nood aan had.

Kleine aanpassingen voor voelbaar verschil

Ook buiten Verkenner zijn er subtiele verbeteringen merkbaar. Widgets voelen in de testbuild minder opdringerig aan, het Uitvoeren-venster oogt moderner en delen in Windows verloopt consistenter. Geen van die aanpassingen is groot nieuws, maar samen zorgen ze er wel voor dat Windows 11 minder rommelig aanvoelt. En dat is misschien nog de belangrijkste winst. Microsoft lijkt eindelijk te begrijpen dat een besturingssysteem niet alleen modern moet ogen, maar vooral betrouwbaar en logisch moet aanvoelen in dagelijks gebruik.

Deze build verandert Windows 11 niet drastisch, maar dat hoeft ook niet. Wat Microsoft hier toont, is misschien net belangrijker: geen grote redesign, geen lege AI-beloftes, maar gewoon een reeks verbeteringen die je als gebruiker echt voelt. Daar hopen we althans op.