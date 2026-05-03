Vragenvuur: is een wachtwoordmanager nog veilig?

In onze rubriek Vragenvuur nemen onze Clickxhelden het voor jou op. Lezer Eric vraagt zich (terecht) af of een wachtwoordmanager nog veilig is.
“Ik gebruik al jaren dezelfde paar wachtwoorden voor verschillende websites, wat waarschijnlijk niet ideaal is. Ik overweeg een wachtwoordmanager, maar recente berichten over datalekken bij zulke diensten maken me onzeker. Is een wachtwoordmanager vandaag echt veiliger dan zelf mijn wachtwoorden beheren? En kies ik beter voor de ingebouwde oplossing in mijn browser of voor een aparte dienst?“
Wachtwoorden hergebruiken is vandaag een van de grootste digitale risico’s. Zodra één website wordt gehackt, proberen criminelen dezelfde combinatie automatisch uit op andere diensten. Precies daar biedt een wachtwoordmanager een enorme meerwaarde: je gebruikt overal unieke, lange en complexe wachtwoorden, zonder ze zelf te moeten onthouden. Diensten zoals Bitwarden en 1Password werken met end-to-end encryptie. Je kluis wordt lokaal versleuteld en enkel jij beschikt over het hoofdwachtwoord. Zelfs als de aanbieder zelf een datalek meemaakt, blijven je opgeslagen wachtwoorden zonder die sleutel in principe onleesbaar. Het echte risico zit dus meestal niet in de versleuteling, maar in zwakke hoofdwachtwoorden of het ontbreken van tweestapsverificatie. Browsers zoals Google Chrome hebben een ingebouwde wachtwoordfunctie, wat handig is voor basisgebruik. Een aparte wachtwoordmanager biedt echter meer controle, betere beveiligingsrapporten en vaak ook veilige opslag voor notities of documenten. We vatten het zo voor je samen: een goede wachtwoordmanager met een sterk hoofdwachtwoord en tweestapsverificatie is altijd een goed idee en veel veiliger dan zelf wachtwoorden blijven hergebruiken. Het vraagt inderdaad wat vertrouwen, maar verkleint het risico dat je accountgegevens uitlekken of gestolen worden.
