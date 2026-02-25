Berichten plannen op WhatsApp: functie getest in iOS-bèta

WhatsApp is al jaren een van de meest uitgebreide chatapps op de markt, maar één opvallende functie ontbreekt nog altijd: berichten plannen om ze later automatisch te laten verzenden. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Volgens WABetaInfo bevat een recente TestFlight-bètaversie van WhatsApp voor iOS een nieuwe optie genaamd Scheduled Messages. De functie is voorlopig nog niet actief (zelfs niet voor testers) maar de aanwezigheid ervan wijst erop dat Meta de mogelijkheid serieus onderzoekt.

Datum en tijd kiezen voor verzending

Wanneer de functie effectief wordt uitgerold, zou je in een gesprek een bericht kunnen opstellen en vervolgens een specifieke datum en tijd selecteren waarop het automatisch wordt verzonden. Het bericht blijft tot dat moment in een wachtrij staan en kan intussen nog aangepast of verwijderd worden. Handig, bijvoorbeeld om iemand later aan een afspraak te herinneren of om een verjaardagsbericht niet te vergeten.

Screenshots die door WABetaInfo gedeeld werden, tonen dat de optie verschijnt in het Chat Info-scherm van zowel groepsgesprekken als individuele chats. Naast onderdelen zoals Media, Links en Docs en Starred Messages zou er een aparte sectie komen voor Scheduled Messages, met een teller die aangeeft hoeveel berichten ingepland staan.

©WABetaInfo

Berichten plannen in WhatsApp was tot nu toe enkel mogelijk via omwegen. Op iOS kon je bijvoorbeeld automatiseringen instellen via Apples Opdrachten-app, maar dat blijft een indirecte oplossing en werkt niet voor iedereen even intuïtief. Binnen WhatsApp Business bestaat er wel een vorm van geplande communicatie via betaalde broadcastfuncties, maar voor gewone gebruikers was er nooit een ingebouwde optie. Dat Meta deze functie nu test, suggereert dat het bedrijf eindelijk inspeelt op een langgekoesterde gebruikerswens.

Nog geen zekerheid over release

Zoals wel vaker met bètaversies is het niet gegarandeerd dat de functie effectief de publieke versie haalt. Testbuilds bevatten geregeld experimentele opties die uiteindelijk weer verdwijnen. Toch is dit de eerste keer dat Meta zichtbaar werkt aan een native planningstool voor WhatsApp. Als de functie effectief wordt uitgerold, zou dat de app opnieuw een stukje praktischer maken, zeker voor wie WhatsApp ook gebruikt voor werk, afspraken of groepscommunicatie. Voorlopig blijft het dus afwachten, maar het lijkt erop dat geplande berichten eindelijk onderweg zijn.