WhatsApp pakt accountbeveiliging én Windows-integratie aan

WhatsApp werkt tegelijk aan twee belangrijke verbeteringen: extra bescherming tegen accountdiefstal én een nauwere integratie met Windows 11. De berichtendienst wil het hackers lastiger maken om accounts over te nemen, terwijl gebruikers hun gesprekken straks vlotter kunnen hervatten tussen smartphone en pc.

Het gaat voorlopig om functies die nog in ontwikkeling of testfase zijn, maar ze tonen duidelijk waar WhatsApp naartoe wil: meer veiligheid en een naadloze ervaring tussen apparaten.

Extra wachtwoord tegen SIM-swapping

Een van de grootste beveiligingsrisico’s voor WhatsApp-gebruikers is zogeheten SIM-swapping. Daarbij overtuigt een aanvaller een telecomprovider om een telefoonnummer over te zetten naar een andere simkaart. Zodra dat lukt, kan de hacker sms-verificatiecodes onderscheppen en zo toegang krijgen tot accounts. Momenteel steunt WhatsApp vooral op die zes-cijferige sms-code, eventueel aangevuld met tweestapsverificatie via een pincode. Dat blijkt niet altijd voldoende.

Volgens informatie uit de Android-bèta (versie 2.26.7.8), ontdekt door WABetaInfo, werkt WhatsApp daarom aan een optioneel accountwachtwoord. Gebruikers kunnen in de instellingen een alfanumeriek wachtwoord instellen van zes tot twintig tekens, met minstens één letter en één cijfer. De app geeft ook aan of het gekozen wachtwoord sterk genoeg is. Je kan dan beveiligd inloggen via invoer van de sms-verificatiecode of eventueel de tweestaps-pincode. En dan is er nog een extra wachtwoord. Zelfs als een aanvaller de sms-code onderschept, blijft de toegang dan geblokkeerd zonder het extra wachtwoord. De functie is voorlopig nog niet uitgerold naar bètatesters en heeft geen officiële releasedatum.

WhatsApp en Windows 11 Resume

Naast beveiliging werkt WhatsApp ook aan een betere samenwerking met Windows 11. De app wordt getest met ondersteuning voor de zogeheten Resume-functie van Windows 11. Die maakt het mogelijk om apps sneller te hervatten wanneer je wisselt tussen apparaten. In het geval van WhatsApp betekent dat dat chats, media en lopende gesprekken vrijwel onmiddellijk beschikbaar zijn zodra je de desktopapp opent. De overgang van Android-smartphone naar Windows-pc moet daardoor veel vloeiender verlopen.

© Windows Latest

De functie werd eerder vooral getest met Microsoft OneDrive, maar Windows Latest merkte op dat WhatsApp nu ook in experimenten is opgenomen. Voorlopig gaat het om een test; een bredere uitrol volgt mogelijk later.

Snellere synchronisatie tussen smartphone en pc

WhatsApp bestaat al langer als zelfstandige Windows-app. Gesprekken worden gesynchroniseerd via je account, maar het herstellen van een sessie kan soms merkbaar traag verlopen. Dat geldt ook voor WhatsApp Web in de browser, waar chats pas volledig zichtbaar zijn nadat alles is ingeladen. Met ondersteuning voor Resume zou die wachttijd aanzienlijk moeten afnemen. De ervaring moet meer lijken op hoe sommige Microsoft-apps naadloos verdergaan waar je gebleven was.

Voorlopig zijn beide functies nog in ontwikkeling. Tot de nieuwe beveiligingslaag beschikbaar is, blijft het verstandig om tweestapsverificatie in WhatsApp te activeren. En wie veel schakelt tussen smartphone en pc, kan uitkijken naar een overgang die eindelijk echt naadloos zal kunnen verlopen.