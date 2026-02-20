Windows 11 krijgt ingebouwde snelheidstest voor internet

Een kleine maar verrassend handige functie komt binnenkort naar Windows 11: een ingebouwde internetsnelheidstest. Volgens een recente aankondiging van Microsoft wordt de feature geleidelijk uitgerold via de Release Preview-builds van Windows 11 25H2 en 24H2. Als alles volgens plan verloopt, verschijnt de functie daarna ook in de stabiele versie voor reguliere gebruikers.

Het is geen wereldschokkende vernieuwing, maar wel eentje waarvan veel mensen zich zullen afvragen waarom die er niet al jaren in zat. Wie vandaag zijn internetsnelheid wil testen, moet immers uitwijken naar externe diensten zoals de Speedtest van Ookla of gebruikt de ingebouwde test die via Bing in Microsoft Edge verschijnt. Windows 11 krijgt nu een directe koppeling in het systeem zelf.

De test laat zien wat je op dat moment haalt aan downloadsnelheid, uploadsnelheid en ping. Dat is vooral handig om te controleren of je daadwerkelijk krijgt waarvoor je bij je internetprovider betaalt. Of (iets wat thuiswerkers maar al te goed kennen) om te vergelijken hoe je verbinding presteert om 11 uur ’s ochtends versus 5 uur ’s middags, wanneer de hele buurt weer online komt.

Snelheidstest via Wi-Fi en Quick Settings

Microsoft maakt het je niet meteen makkelijk om de functie te vinden. De snelheidstest zit niet prominent in het instellingenmenu. In plaats daarvan moet je klikken op het Wi-Fi- of netwerkicoon in de taakbalk, of via de Quick Settings naar je verbinding gaan. Vervolgens opent Windows je standaardbrowser met de testpagina.

Technisch gezien draait de test dus niet volledig lokaal in Windows zelf, maar functioneert hij als een slimme snelkoppeling naar een webomgeving. Dat is minder geïntegreerd dan bijvoorbeeld op de Xbox Series X, waar een snelheidstest direct op de console draait, maar het scheelt alsnog een paar stappen.

Kleine update, praktisch nut

De snelheidstest maakt deel uit van een bredere, geleidelijke update die ook nieuwe emoji en kleine verbeteringen aan het herstelproces van Windows 11 bevat. Geen spectaculaire veranderingen dus, maar wel praktische verfijningen. Belangrijk om te weten: Windows voert de test niet automatisch uit. Je moet hem handmatig starten via het netwerkicoon. Omdat de uitrol gefaseerd verloopt, kan het nog enkele weken duren voordat iedereen de functie ziet verschijnen.

Toch voelt dit als zo’n toevoeging die eigenlijk altijd al in het besturingssysteem had moeten zitten. Even snel checken of je verbinding de boosdoener is bij haperende videovergaderingen of trage downloads? Straks kan het rechtstreeks vanuit Windows zelf, zonder eerst te googelen naar een snelheidstest.