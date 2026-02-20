Copilot duikt op in Verkenner en taakbalk van Windows 11

Microsoft heeft nieuwe AI-functies voor Windows 11 getoond waarbij Copilot nadrukkelijker aanwezig is in het besturingssysteem. De AI-assistent wordt geïntegreerd in zowel de taakbalk als de Verkenner, waardoor gebruikers sneller AI-acties kunnen uitvoeren, zonder aparte apps te openen.

De uitbreiding toont nog maar eens dat Microsoft Copilot steeds dieper in Windows wil verankeren, al gebeurt dat op een moment waarop intern ook discussie zou bestaan over hoe ver die integratie moet gaan. In de zoekbalk van Windows 11 kunnen gebruikers straks simpelweg de @-toets indrukken om een lijst met beschikbare AI-agenten op te roepen. Vanuit daar kun je direct een specifieke agent aanspreken.

Tijdens een demonstratie liet Jeremy Chapman, Director Microsoft 365, zien hoe hij de zogeheten ‘Researcher’-agent vroeg om ‘de mening van het publiek te vergelijken met onze designprincipes’. De opdracht was breed geformuleerd, maar Copilot ging er volgens Microsoft zelfstandig mee aan de slag. Zodra het rapport klaar was, verscheen er een melding en kon het document direct worden geopend.

Het idee is dat AI-taken op de achtergrond draaien, waarna je alleen het eindresultaat hoeft te bekijken.

Copilot-knop in Verkenner

Ook in de Verkenner krijgt Copilot een zichtbare rol. Naast bestanden verschijnt een Copilot-knop waarmee je de AI kunt vragen om met het document te werken, zonder het eerst handmatig te openen. In de demo werd Copilot gebruikt om een document samen te vatten rechtstreeks vanuit Verkenner. Dat kan tijd besparen wanneer je snel wilt weten waar een bestand over gaat, zonder het volledig te openen en door te lezen.

© Microsoft

De nieuwe integraties zijn niet voor iedereen beschikbaar. Je hebt een Windows 11-pc nodig met een Microsoft 365 Werk- of Schoolaccount én toegang tot Copilot. Het gaat dus in eerste instantie vooral om zakelijke gebruikers. Voor bezitters van een zogeheten Copilot+-pc komen daar nog extra functies bij, zoals spraaktranscriptie, contextuele screenshots, verbeterde zoekopdrachten in natuurlijke taal en uitgebreidere tekstgeneratie in apps met invoervelden.

Copilot-adoptie blijft uitdaging

Microsoft bevindt zich volgens verschillende berichten op een kruispunt met Copilot. Slechts een klein percentage van de gebruikers zou betalen voor premiumtoegang, wat de druk verhoogt om de AI zichtbaarder en toegankelijker te maken binnen Windows. Tegelijkertijd zou er intern ook weerstand zijn tegen té vergaande integratie in het besturingssysteem. Dat maakt de komende periode interessant: kiest Microsoft voor nog diepere AI-verweving in Windows, of wordt de aanpak iets teruggeschroefd? Voorlopig lijkt Copilot in elk geval steeds moeilijker te negeren binnen Windows 11.