Copilot groeit stevig, ondanks kritiek op ‘AI-bagger’

De frustratie bij trouwe Windows- en Microsoft-gebruikers is de voorbije maanden voelbaar geworden. De voortdurende drang van Microsoft om Copilot in zowat elk onderdeel van zijn ecosysteem te integreren, zorgt voor steeds meer wrevel. Die onvrede kreeg zelfs een bijnaam: ‘Microslop’ (bagger van Microsoft, nvdr.), een woordspeling op de term ‘AI slop’, die online wordt gebruikt voor inhoud van bedenkelijke kwaliteit die door generatieve AI wordt geproduceerd. Wie de online reacties volgt, zou makkelijk kunnen denken dat Microsoft zijn kernpubliek aan het verliezen is. Maar de cijfers die het bedrijf onlangs publiceerde, schetsen een genuanceerder beeld.

In zijn financiële resultaten voor FY26 Q2, dat afliep op 31 december 2025, stelt Microsoft dat Copilot allesbehalve slabakt. Volgens het rapport telt de AI-assistent inmiddels meer dan 15 miljoen betalende gebruikers. Niet alleen het aantal licenties groeit, ook het gebruik zelf neemt stevig toe. Het gemiddelde aantal Copilot-gesprekken per gebruiker verdubbelde op jaarbasis, terwijl het aantal dagelijkse actieve gebruikers van de Copilot-app verdrievoudigde. Binnen Microsoft 365 is die groei zelfs nog opvallender, met tien keer meer dagelijkse actieve gebruikers dan een jaar geleden.

Ook aan de zakelijke kant versnelt de adoptie. Het aantal Microsoft 365 Copilot-licenties dat werd toegevoegd, steeg met 160 procent tegenover vorig jaar. Bedrijven die op grote schaal inzetten op Copilot (met meer dan 35.000 licenties) zijn intussen drie keer zo talrijk. Reclamegroep Publicis alleen al nam meer dan 95.000 Copilot-licenties af. Op het eerste gezicht lijkt dat een duidelijk signaal: de luidruchtige critici vormen misschien slechts een kleine minderheid.

Copilot in ander perspectief

Toch verdienen die cijfers wat context. Microsoft 365 telt wereldwijd ongeveer 450 miljoen commerciële seats, waardoor die 15 miljoen betalende Copilot-gebruikers neerkomt op een adoptie van amper 3,3 procent. Dat zet de groei in een ander daglicht. Critici wijzen er bovendien op dat een deel van die groei mogelijk het gevolg is van verplicht gebruik. Copilot is vandaag vrijwel onvermijdelijk geworden binnen het Microsoft-ecosysteem, met integraties in onder meer Notepad, Paint en andere basisapps. Zelfs wie geen actieve interesse heeft in AI, komt de assistent constant tegen. Hoeveel van de betalende gebruikers Copilot bewust en vrijwillig omarmen, en hoeveel er simpelweg mee leven omdat het er nu eenmaal is, blijft onduidelijk.

Microsoft geeft geen inzicht in de manier waarop die gebruikers precies zijn binnengehaald, waardoor het moeilijk is om het aandeel organische adoptie te bepalen. De realiteit ligt waarschijnlijk ergens tussen enthousiaste acceptatie en zachte dwang.

Bedrijven enthousiaster dan consumenten

Wat wel duidelijk is, is dat Copilot vooral bij bedrijven beter aanslaat dan bij consumenten. Meer dan 90 procent van de Fortune 500-bedrijven gebruikt intussen minstens een deel van de Copilot-functionaliteit. Daarnaast blijft Microsoft grote contracten afsluiten met enterprise-klanten, wat de adoptiecijfers verder aandikt. Dat verschil tussen zakelijke en particuliere gebruikers wordt steeds scherper. Waar bedrijven Copilot zien als een productiviteitsinstrument dat zich laat inpassen in bestaande workflows, ervaren veel consumenten de AI-assistent vooral als een opgelegde laag bovenop een toch al complex besturingssysteem.

Microsoft staat daardoor voor een delicate opdracht. Enerzijds wil het inspelen op de duidelijke vraag vanuit de bedrijfswereld naar AI-ondersteuning en automatisering. Anderzijds moet het vermijden dat het de goodwill van gewone gebruikers verder ondergraaft. Als het bedrijf daarin geen evenwicht vindt, wijzen recente trends al de richting aan waarin de weegschaal zou kunnen doorslaan. Net zoals hardwarefabrikanten tijdens het wereldwijde chiptekort capaciteit verschoven van consumentenelektronica naar AI-datacenters, lijkt ook Microsoft steeds nadrukkelijker te kiezen voor waar de grootste zakelijke waarde ligt. De vraag is dus niet of Copilot blijft groeien, maar wel wie Microsoft onderweg bereid is achter te laten.