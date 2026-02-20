Testpanel gezocht: maak gratis een Pixum-fotoboek (t.w.v. 100 euro)

Maak jij graag fotoboeken van je vakantie, een familiefeest of gewoon van alledaagse momenten? Dan hebben we goed nieuws. Clickx mag vijf lezers laten kennismaken met een fotoboek van Pixum.

De vijf geselecteerde deelnemers ontvangen een kortingscode ter waarde van 100 euro, inclusief gratis verzending. Daarmee maak je een fotoboek in de Pixum-app op je smartphone of tablet.

Wat verwachten we van jou?

In ruil voor de kortingscode vragen we:

Dat je het fotoboek effectief aanmaakt en bestelt binnen de afgesproken periode.

Dat je je ervaring met de Pixum-app en het eindresultaat neerschrijft in een korte review voor Clickx (richtlijn: ± 300 à 500 woorden).

Dat je enkele foto’s van het eindresultaat deelt voor publicatie.

Meedoen aan het Pixum-testpanel?

Wil jij dit testen? Stuur ons een mail met als onderwerp ‘Pixum Testpanel’ en vertel kort waarom jij graag meedoet. Vermeld ook op welk toestel (smartphone/tablet en besturingssysteem) je de app zou gebruiken. Wij selecteren vijf testers en brengen hen persoonlijk op de hoogte.

Veel succes – en wie weet blader jij binnenkort door je eigen gratis fotoboek!

De Pixum App kun je downloaden via de App Store of Google Play Store. Meer informatie over de Pixum App vind je op de webpagina van de app.