Taakbalk in Windows 11 wordt mogelijk weer verplaatsbaar

Microsoft werkt aan een opvallende koerswijziging voor Windows 11. De taakbalk, die sinds 2021 vast onderaan het scherm zit, zou binnenkort opnieuw verplaatst en zelfs verkleind kunnen worden. Dat zou binnen een bredere strategie kunnen passen om het vertrouwen in het besturingssysteem op te krikken.

Volgens bronnen van Windows Central die vertrouwd zijn met de plannen wil Microsoft dit jaar sterker inzetten op functies waar gebruikers al jaren om vragen. De verplaatsbare taakbalk staat daarbij hoog op de prioriteitenlijst. De mogelijkheid om de taakbalk te verplaatsen bestaat al sinds Windows 95. Gebruikers konden die links, rechts of bovenaan het scherm zetten, afhankelijk van hun voorkeur of workflow.

Met de lancering van Windows 11 in 2021 verdween die optie. Microsoft bouwde de taakbalk toen volledig opnieuw op, maar liet verschillende vertrouwde functies achterwege. Dat leidde tot kritiek, zeker bij power users die gewend waren hun desktopindeling aan te passen.

Taakbalk in Windows 11 verplaatsen?

De vernieuwde taakbalk in Windows 11 zou opnieuw naar de linker-, rechter- of bovenkant van het scherm kunnen worden verplaatst. Microsoft werkt er volgens de bronnen aan om ervoor te zorgen dat alle onderdelen (zoals systeemvak, meldingen en pop-ups) correct blijven functioneren in die alternatieve posities.

Daarnaast zou ook het formaat van de taakbalk aanpasbaar worden. Gebruikers krijgen dan de mogelijkheid om te bepalen hoeveel schermruimte de taakbalk inneemt. Dat kan interessant zijn voor wie op kleinere schermen werkt of net extra nadruk wil leggen op openstaande apps.

Hoge prioriteit binnen het Windows-team

De ontwikkeling van deze verbeteringen zou inmiddels volop aan de gang zijn. Als de planning standhoudt, zouden ze deze zomer officieel worden aangekondigd. Binnen het Windows-team geldt het project naar verluidt als een hoge prioriteit, wat erop wijst dat Microsoft extra middelen inzet om de functie tijdig klaar te krijgen.

De taakbalk is overigens niet het enige pijnpunt dat wordt aangepakt. Microsoft zou ook werken aan verbeteringen rond algemene systeemprestaties en aanpassingen in Verkenner, twee onderdelen waar gebruikers de afgelopen jaren geregeld kritiek op uitten.

Vertrouwen herstellen

Met deze ingrepen probeert Microsoft het sentiment rond Windows 11 te keren. De voorbije jaren kreeg het besturingssysteem kritiek vanwege prestatieproblemen, interfacekeuzes en een overdaad aan nieuwe functies die niet altijd even enthousiast werden onthaald. Door expliciet in te zetten op veelgevraagde verbeteringen (zoals een vrij te positioneren taakbalk) wil Microsoft tonen dat het luistert naar feedback. Of dat voldoende zal zijn om twijfelende gebruikers alsnog te overtuigen, zal de komende maanden moeten blijken.

Microsoft zelf heeft voorlopig niet officieel gereageerd op de plannen.